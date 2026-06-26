W skrócie Netflix planuje wprowadzić uwierzytelnianie wieloskładnikowe, oparte na aplikacjach lub biometrii, zastępując autoryzację przez SMS i wymagając przypisania własnego adresu e-mail do każdego profilu.

Platforma zapowiada zakończenie akceptacji nieautoryzowanego dzielenia się hasłami, eliminując wspólne korzystanie z kont przez osoby mieszkające oddzielnie.

Nowe zasady budzą obawy o prywatność i wygodę użytkowników, szczególnie w przypadku rodzin korzystających z jednego telewizora oraz dzieci i seniorów bez własnych kont e-mail.

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Netflix szykuje zmiany. Nie potwierdzisz już logowania SMS-em

Netflix zapowiedział rewolucję w sposobie, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do swoich kont. Platforma streamingowa ogłosiła 23 czerwca, że od 7 lipca 2026 r. subskrybenci będą zmuszeni do korzystania z uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Zamiast tradycyjnego wpisywania loginu i hasła nowe zabezpieczenie będzie wymagać podania co najmniej dwóch niezależnych składników weryfikacyjnych. Oficjalnie ma to na celu uniemożliwienie hakerom dostępu do danych subskrybenta, nawet jeśli uda im się wykraść hasło, ponieważ logowanie nie powiedzie się bez fizycznego urządzenia lub danych biometrycznych właściciela.

Co istotne, Netflix rezygnuje przy tym ze wsparcia dla autoryzacji za pomocą wiadomości SMS. Użytkownicy będą musieli skorzystać z zewnętrznych aplikacji uwierzytelniających, takich jak Google Authenticator, kluczy dostępu (ang. passkeys) w postaci Apple Touch ID, rozpoznawania twarzy albo funkcji Windows Hello, bądź też z fizycznych kluczy bezpieczeństwa, takich jak Yubikey lub urządzenie mobilne.

"Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to metoda weryfikowania tożsamości użytkownika poprzez wymaganie więcej niż jednej informacji identyfikującej. Oprócz wymaganych wcześniej nazwy użytkownika i hasła użytkownicy będą teraz musieli dostarczyć inną formę weryfikacji (taką jak telefon, klucz bezpieczeństwa lub odcisk palca) w trakcie procesu logowania" - wyjaśnia Netflix.

Koniec z niezatwierdzonym współdzieleniem kont

Choć posiadający 325 mln globalnych subskrybentów (w tym 88 mln w Stanach Zjednoczonych i 11,1 mln w Polsce) gigant streamingu nie podał bezpośredniego powodu wprowadzenia tych zmian, to przyznał otwarcie, że nowe procedury wyłączą możliwość korzystania z niezatwierdzonych współdzielonych kont i wymuszą posiadanie indywidualnych profili.

Decyzja ta jest pokłosiem decyzji firmy o położeniu kresu wspólnego korzystania z jednego konta i zestawu profili przez wiele osób, w tym niespokrewnionych ze sobą i mieszkających oddzielnie. Zanim Netflix zaczął ograniczać proceder dzielenia się hasłami, szacował, że ponad 100 mln gospodarstw domowych na całym świecie korzystało z serwisu dzięki pożyczonym danym logowania, nie płacąc za usługę.

Własny e-mail dla każdego profilu na wspólnym koncie

Wydawca platformy ogłosił wdrożenie jeszcze jednej istotnej zmiany. Teraz każdy podprofil w ramach jednego konta głównego będzie musiał mieć przypisany własny, unikalny adres e-mail. Aktualizacja ta trafiła już do pierwszych użytkowników, którzy przed wejściem na profil należący do konta innej osoby musieli potwierdzić swój indywidualny adres.

Podczas uruchamiania aplikacji wyświetla im się komunikat: "Nadchodzą nowe, spersonalizowane sposoby korzystania z Netflixa. Dodaj e-mail do swojego profilu, by ułatwić dostęp przez logowanie, móc odzyskać konto, uzyskać spersonalizowane rekomendacje i nie tylko".

Ruch ten poprzedziło wprowadzenie zasady "gospodarstwa domowego" przed kilkoma laty. Zakłada ona przypisanie głównego konta do jednej fizycznej lokalizacji, a profile spoza niej zmusza do opłacenia statusu dodatkowego członka.

Wygoda i bezpieczeństwo czy nadmierna kontrola użytkowników?

Dla części subskrybentów nowości na Netflixie mogą wyglądać na drobne usprawnienia, które pozwolą choćby na edycję profilu bez ciągłej autoryzacji ze strony głównego właściciela konta, lub też na realne usprawnienia z zakresu wygody i bezpieczeństwa. Inni wyrażają jednak zaniepokojenie intencjami platformy, ponieważ zbieranie osobnych adresów e-mail dla każdego profilu dostarczy firmie znacznie więcej danych o użytkownikach.

Nowe zasady mogą okazać się wyjątkowo uciążliwe dla rodzin, które oglądają treści wyłącznie na jednym, wspólnym telewizorze. Zamiast prostego kliknięcia w kafelki "Mama", "Tata" czy "Dziecko", domownicy będą musieli przechodzić przez kolejne etapy weryfikacji tożsamości. Problem ten nie dotyczy jedynie osób korzystających z Netflixa na własnych, osobistych urządzeniach.

Największe wyzwanie czeka jednak osoby, które w ogóle nie posiadają skrzynek mailowych, jak małe dzieci, osoby starsze czy mniej zaawansowani technologicznie użytkownicy. Nowe procedury mają zostać rozszerzone na kolejne regiony w nadchodzących tygodniach, a oficjalne oświadczenie platformy nadejdzie prawdopodobnie, gdy zmiana obejmie już wszystkie konta.



