Netflix zrobi film o Polaku, który wychował cyfrowych geniuszy

W skrócie Netflix przygotowuje film inspirowany historią nauczyciela Ryszarda Szubartowskiego, który wychował ponad 100 laureatów olimpiad informatycznych.

Za produkcję filmu odpowiada firma dFlights z Markiem Kłosowiczem jako producentem.

Netflix zainwestuje też w warszawski hub technologiczny i planuje zatrudnić około 200 inżynierów w Polsce.

Ryszard Szubartowski od lat udowadnia, że Polska jest kuźnią informatycznych talentów. Jako współzałożyciel Stowarzyszenia Talent i wybitny pedagog opracował unikalny system pracy z młodymi uczniami, oparty na działaniu i osobistym doświadczeniu.

W ciągu ponad ćwierć wieku aż 126 jego podopiecznych zostało laureatami krajowych Olimpiad Informatycznych, a niemal 40 reprezentowało Polskę w międzynarodowych olimpiadach i zawodach informatycznych. Zdobyli łącznie 60 medali, w tym aż 33 złote.

Dorobek Szubartowskiego to jednak przede wszystkim ludzie, którzy obecnie kształtują przyszłość technologii w najważniejszych firmach i ośrodkach naukowych świata.

Pod jego okiem szlify zdobywali m.in. Jakub Pachocki (Chief Scientist w OpenAI), Szymon Sidor (kluczowy inżynier przy modelach GPT) czy Filip Wolski (mistrz świata w programowaniu zespołowym i ekspert od systemów sztucznej inteligencji).

Renoma nauczyciela wykracza poza granice kraju - w czasie niedawnej wizyty w Polsce prezes Netflixa Greg Peters oraz dyrektor programowy Łukasz Kłuskiewicz spotkali się z pierwowzorem przyszłego bohatera filmu, by porozmawiać o potencjale polskich naukowców.

- Spotkanie z profesorem Szubartowskim było dla mnie jednym z tych momentów, kiedy wyraźnie zobaczyłem jak utalentowani młodzi Polacy mogą mieć wpływ na losy świata - podkreśla Łukasz Kłuskiewicz. - Historia profesora i zespołów z nim współpracujących to dowód na to, że w Polsce istnieje niezwykle silna, dojrzała szkoła myślenia technologicznego.

Netflix rozwija hub w Warszawie

Wiedza i dokonania polskich inżynierów stały się nie tylko kanwą opowieści filmu, ale też powodem strategicznych inwestycji Netflixa w Polsce.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem polskiego talentu technologicznego, zarówno pod względem głębi wiedzy, jak i odwagi w rozwiązywaniu złożonych problemów na skalę globalną - powiedział Greg Peters, prezes Netflixa w trakcie swojej wizyty w Polsce. - To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w Warszawie w nasz jedyny poza Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny, gdzie tworzone są innowacje, które napędzają rozwój rozrywki i umożliwiają dostarczanie jej setkom milionów ludzi na całym świecie.

W tym roku Netflix planuje dalsze inwestycje i zatrudnienie w Warszawie około 200 kolejnych inżynierów. Codzienna praca w warszawskim hubie technologicznym Netflixa bezpośrednio wpływa na doświadczenia widzów serwisu w każdym zakątku świata.

Zatrudnieni w Polsce inżynierowie pracują m.in. nad:

technologiami wspierającymi twórców w produkcji filmów i seriali,

infrastrukturą odpowiedzialną za działanie serwisu i jakość streamingu,

systemami zwiększającymi bezpieczeństwo i stabilność usług,

narzędziami ułatwiającymi proces tworzenia i wydawania gier,

nowymi sposobami personalizacji i odkrywania treści.

Inwestycja w Warszawie to długofalowe zobowiązanie Netflixa do rozwijania globalnych innowacji w oparciu o lokalne talenty.

Film inspirowany dokonaniami Ryszarda Szubartowskiego to nie tylko opowieść, która dostarczy widzom jakościowej rozrywki, ale także kolejna okazja na pokazanie światu, jak wielki wkład w nowoczesne technologie mają Polacy.

- Film będzie nie tylko fascynującą historią. To także ukłon w stronę społeczności polskich naukowców i inżynierów oraz powód do dumy z nich. Chcemy też pokazać widzom, że część innowacji, dzięki którym Netflix działa tak dobrze, rodzi się właśnie tutaj, nad Wisłą - podsumowuje Łukasz Kluskiewicz.

