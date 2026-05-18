Podwyżka nie oznacza, że musisz zostać przy obecnym planie. Możesz dalej korzystać z Netflixa, zmienić pakiet na tańszy albo całkowicie anulować subskrypcję. Netflix w centrum pomocy informuje, że konto można anulować w dowolnym momencie, a samo wylogowanie się z konta lub usunięcie aplikacji nie kończy członkostwa. Trzeba zrobić to w ustawieniach konta.

Najważniejsze jest więc jedno: jeśli chcesz zrezygnować, nie wystarczy przestać oglądać. Opłata będzie pobierana dalej, dopóki nie anulujesz członkostwa.

Po anulowaniu subskrypcji zazwyczaj możesz korzystać z serwisu do końca opłaconego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że rezygnacja nie musi oznaczać natychmiastowej utraty dostępu (sprawdź konkretną datę rozliczenia w zakładce konta).

Nowy cennik Netflix 2026. Ile zapłacisz po zmianach, jeśli zostaniesz?

Nowe ceny wyglądają następująco:

Podstawowy plan Netflix zmiana ceny z 33 zł na 37 zł, czyli podwyżka o 4 zł miesięcznie (48 zł rocznie),

Standardowy plan Netflix zmiana ceny z 49 zł na 55 zł, czyli podwyżka o 6 zł miesięcznie (72 zł rocznie),

Premium plan Netflix zmiana ceny z 67 zł na 75 zł, czyli podwyżka o 8 zł miesięcznie (96 zł rocznie).

Dodatkowy użytkownik zmiana ceny z 13 zł na 16 zł, czyli podwyżka o 3 zł miesięcznie, (o 36 zł rocznie).

Najbardziej podrożał pakiet premium, ale największe znaczenie ma nie sama podwyżka, lecz to, czy rzeczywiście wykorzystujesz opłacany plan. Jeśli oglądasz Netflixa sporadycznie, nawet podstawowy pakiet może okazać się zbędnym kosztem. Jeśli korzysta z niego kilka osób w jednym gospodarstwie domowym, wyższy plan nadal ma sens.

Zanim zrezygnujesz, odpowiedz uczciwie na kilka pytań:

Czy oglądam Netflixa regularnie, czy tylko z przyzwyczajenia?

Czy korzystam z jakości 4K, za którą płacę w droższym pakiecie?

Czy potrzebuję kilku ekranów jednocześnie?

Czy mam aktywne inne platformy, których używam częściej?

Czy mogę włączać Netflixa tylko wtedy, gdy pojawia się interesujący mnie serial lub film?

Coraz więcej osób korzysta ze streamingu rotacyjnie: przez miesiąc opłaca jeden serwis, potem rezygnuje i przechodzi do kolejnego. W ten sposób nie trzeba płacić za kilka bibliotek naraz.

Jak zrezygnować z Netflixa i zamknąć konto?

Należy wejść na stronę zarządzania członkostwem, zalogować się, wybrać opcję anulowania, a następnie potwierdzić decyzję. Po anulowaniu serwis wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Instrukcja krok po kroku:

Wejdź na Netflixa przez przeglądarkę. Zaloguj się na konto. Przejdź do sekcji "Konto" lub zarządzania członkostwem. Wybierz opcję "Anuluj członkostwo". Potwierdź anulowanie. Sprawdź, czy na e-mail przyszło potwierdzenie.

Warto zrobić zrzut ekranu lub zachować wiadomość e-mail z potwierdzeniem. To przydatne, jeśli po czasie pojawiłyby się wątpliwości dotyczące kolejnej płatności.

Jeśli nie widzisz opcji anulowania, możliwe, że Netflix jest opłacany przez zewnętrznego operatora, np. w pakiecie z inną usługą. Wtedy rezygnację trzeba przeprowadzić tam, gdzie została aktywowana subskrypcja.

A czy można zamknąć konto całkowicie? Anulowanie członkostwa zatrzymuje płatności, ale nie zawsze oznacza natychmiastowe usunięcie danych konta. Jeśli zależy Ci na całkowitym usunięciu konta, sprawdź ustawienia prywatności Netflixa lub skontaktuj się z obsługą klienta. Sama dezinstalacja aplikacji nie zamyka konta i nie zatrzymuje płatności.

Co zamiast Netflixa?

Nie chcesz przepłacać za Netflixa, ale nie wyobrażasz sobie pozostać bez dostępu do jakiejkolwiek platformy streamingowej? Nic dziwnego, są one już stałym elementem domowej rozrywki, choć nie zastąpiły jeszcze telewizji. W Polsce z płatnych serwisów VOD korzysta 36% gospodarstw domowych, zatem co wybrać zamiast Netflixa? I czy będzie taniej?

Przykładowo Disney+ podaje obecnie na polskiej stronie plany: Standard za 34,99 zł miesięcznie i Premium za 59,99 zł miesięcznie. Różnią się m.in. jakością obrazu, liczbą jednoczesnych streamów i obsługą Dolby Atmos.

HBO Max komunikuje w Polsce dostęp "już od 29,99 zł miesięcznie", z możliwością dokupienia pakietu Sport. Amazon Prime Video bywa jedną z tańszych opcji, bo w ramach Amazon Prime opłata miesięczna wynosi 15,50 zł, a roczna 69 zł, według aktualnych zestawień cenowych.

Oprócz nich dostępne jest też Apple TV+, SkyShowtime (jeśli interesują Cię filmy i seriale ze studiów Paramount, Universal czy Showtime) oraz przeznaczone do oglądania głównie programów z polskiej telewizji - TVP VOD, Player, Polsat Box Go.

Najrozsądniejszy model? Nie trzymać wszystkich subskrypcji przez cały rok. Lepiej raz na miesiąc zrobić szybki przegląd: z czego korzystasz, co czeka w kolejce i co można wyłączyć bez straty.

