Kolejni producenci prześcigają się w ogłaszaniu premier na nowy rok. Nic dziwnego, konkurencja na rynku usług streamingowych rośnie, a to oznacza walkę o klienta. W niej bardzo dobrze radzi sobie właśnie SkyShowtime, który jest jednym z najmłodszych serwisów w Polsce, ale szybko dostał się do czołówki nad Wisłą. Właśnie poznaliśmy premiery na luty 2024 i - tu spoiler - będzie co oglądać! Wystarczy wspomnieć, że do oferty wskoczy - wreszcie! - drugi sezon serialu "HALO", opartej na kultowej grze na Xboxa.

SkyShowtime luty 2024. Co nowego?

Wróćmy jednak do wymienionego na początku "Teda". Przygody misia śledził cały świat, a doczekaliśmy się aż dwóch części filmowych, z czego pierwsza miała premierę już w 2012 roku. Opowieść o nietypowej przyjaźni 35-letniego, beztrosko żyjącego Johna i jego współlokatora, który jest... pluszakiem. Pewnego dnia, kiedy John był jeszcze młody, misiek ożył spełniając tym samym życzenie swojego właściciela. Narodziła się wielka przyjaźń, która miała swoje wzloty i upadki. Serial jest prequelem kinowych produkcji, a jego premiera w drugiej połowie lutego!

Jeśli jednak szukacie czegoś, co umili wieczory spędzone ze swoją drugą połówką, to warto zerknąć na serial "The Lovers". Miłosna historia młodej pary ludzi, którzy tylko pozornie do siebie nie pasują. Janet jest wulgarną sprzedawczynią w jednym z marketów, a Seamus to poważny dziennikarz, zajmujący się polityką. Jak potoczą się ich losy? Premiera pierwszych odcinków już 9 lutego.

Z nowości filmowych natomiast warto zwrócić uwagę na "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos". Przez wiele lat bracia się ukrywali, a teraz postanowili wrócić i przypomnieć o sobie spragnionym bohaterów, mieszkańcom Nowego Jorku. Na celownik obierają oczywiście organizację przestępczą, która stworzyła armię groźnych mutantów.

Pełna lista nowości w SkyShowtime

HALO sezon 2 - od 9 lutego 2024

The Lovers - od 9 lutego 2024

The Women in the Wall - od 19 lutego 2024

Ted - od 22 lutego 2024

The Curse - kolejne odcinki od 16 lutego 2024

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - 9 lutego 2024

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos - 9 lutego 2024

Heist 88 - 22 lutego 2024