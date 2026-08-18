W skrócie Od 24 sierpnia 2026 r. YouTube będzie zaliczał wyświetlenie filmu już od pierwszej klatki, ujednolicając system dla wszystkich formatów wideo na platformie.

Zmiana nie wpłynie na zarobki twórców ani zasady kwalifikacji do programu partnerskiego YPP, gdyż finanse nadal będą powiązane z czasem faktycznego zaangażowania widzów.

Dotychczasowy system liczenia wyświetleń pozostanie dostępny w YouTube Analytics jako wskaźnik Engaged views, pozwalający lepiej zrozumieć rzeczywiste zaangażowanie odbiorców.

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Jak YouTube zlicza wyświetlenia? Nowy sposób

Do tej pory YouTube zliczał wyświetlenia na kilka sposobów. W przypadku tradycyjnych, długich materiałów wideo platforma opierała się na tzw. zasadzie 30 sekund. Oznaczało to, że wyświetlenie trafiało do statystyk dopiero wtedy, gdy widz z własnej woli uruchomił film i spędził przed ekranem minimum pół minuty, chyba że cały materiał był krótszy - wówczas wymagane było obejrzenie niemal pełnego nagrania.

Teraz platforma modyfikuje swój system zliczania wyświetleń. Od 24 sierpnia 2026 r. YouTube zaliczy odtworzenie już od pierwszej klatki, dopasowując się do standardów znanych z TikToka, Instagrama czy formatu YouTube Shorts (który działa w ten sposób od marca 2025 r.). Zmiana ta sprawi, że publiczne statystyki twórców będą rosły szybciej niż dotychczas. "Ten standard będzie teraz obowiązywał globalnie we wszystkich formatach" - podkreśla Google.

A jak to wygląda u konkurencji? Instagram i TikTok dodają wyświetlenie w momencie uruchomienia lub ponownego odtworzenia materiału, podczas gdy serwis X wymaga, by użytkownik oglądał wideo przez co najmniej 2 sekundy.

Co się zmienia w analityce YouTube'a?

Zapowiedziana przez Google zmiana ma na celu ujednolicenie danych i wyeliminowanie zamieszania wśród autorów treści. Dotychczasowy wskaźnik nie znika jednak całkowicie i będzie nadal dostępny pod nazwą "Engaged views" (zaangażowane wyświetlenia) w sekcji YouTube Analytics w trybie zaawansowanym.

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"Historycznie używaliśmy wielu systemów zliczania dla wielu formatów. Słyszeliśmy jednak, że twórcy chcą wyeliminować to zamieszanie wokół wskaźników i dokładnie zrozumieć swoją rzeczywistą ekspozycję. Dlatego wprowadzamy tę aktualizację" - tłumaczy swoją decyzję wydawca platformy.

"Mamy nadzieję, że parytet wskaźników we wszystkich formatach da twórcom bardziej wyraźny obraz ich ogólnej ekspozycji i ułatwi pewne przedstawianie swojej prawdziwej skali oraz wartości markowym partnerom i sponsorom" - dodaje Google.

Sceptycy oceniają tymczasem, że dzięki nowym zasadom łatwiej będzie nieuczciwym twórcom nabijać wyświetlenia przy pomocy farm botów. W rezultacie ogólnodostępne statystyki wyświetleń mogą stracić jakiekolwiek znaczenie.

Jak ta zmiana wpłynie na zarobki youtuberów i program partnerski?

Nowy sposób mierzenia wyświetleń nie wpłynie na zarobki youtuberów ani na zasady kwalifikacji do programu partnerskiego YouTube Partner Program (YPP). Finanse twórców nadal będą powiązane z zaangażowanymi wyświetleniami Shorts i zaangażowanymi godzinami oglądania.

W wymogach dołączenia do YPP wprowadzono jedynie modyfikację nazewnictwa. Dotychczasowe "ważne publiczne wyświetlenia Shorts" oraz "ważne publiczne godziny oglądania" będą odtąd określane jako "kwalifikowane wyświetlenia Shorts" oraz "kwalifikowane godziny oglądania".

Google zapowiada jednocześnie, że w 2027 r. planuje podniesienie samych kryteriów wejścia do programu partnerskiego, co jeszcze bardziej utrudni przebicie się debiutantom i małym kanałom. To nie pierwszy raz, kiedy platforma podnosi poprzeczkę. Wcześniej dostęp do programu ograniczył wymóg zgromadzenia co najmniej 1 tys. subskrybentów i wygenerowania 4 tys. godzin oglądania w ciągu ostatnich 12 miesięcy (lub 10 mln wyświetleń formatu Shorts w okresie 90 dni).



