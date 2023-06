Oni szukali, a my znaleźliśmy! Gdzie obejrzeć Titanica?

Streaming

To już mniej więcej 84 lata, odkąd premierę miał film pt. "Titanic". No dobra, może nie 84, wbrew temu, co sądzić mogą osoby, które upodobały sobie mem, do którego nawiązuję. Film ukazał się w 1997 roku, nic więc dziwnego, że fani produkcji mogą mieć nieco problemów z tym, żeby odszukać kultową produkcję, o której wręcz nie sposób zapomnieć. Gdzie obejrzeć "Titanica"? Mamy odpowiedź.

Zdjęcie Gdzie dostępny jest film "Titanic"? / COLLECTION CHRISTOPHEL/EAST NEWS / East News