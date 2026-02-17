W grudniu 2025 roku świat mediów obiegła informacja o przejęciu kluczowych aktywów Warner Bros. Discovery przez Netflix. Ma to być największa fuzja w historii streamingu.

Transakcja nie obejmuje całej firmy. Przed finalizacją Warner Bros. Discovery ma podzielić się na dwa podmioty.

To właśnie Streaming & Studios ma trafić do Netflixa. Obejmuje wytwórnię filmową Warner Bros., bibliotekę DC (Batman, Superman), marki takie jak Harry Potter, Przyjaciele czy Władca Pierścieni, a także serwis HBO Max i jego największe hity.

Discovery Global z kanałami telewizyjnymi takimi, jak CNN, Eurosport czy polska Grupa TVN, ma pozostać niezależna.

Choć zarządy Warnera i Netflixa "przyklepały" umowę, sytuacja jest dynamiczna. Do gry włączył się Paramount Skydance, który chce dokonać wrogiego przejęcie próbując przelicytować Netflixa.

Paramount daje więcej niż Netflix

We wtorek zapadły kolejne decyzje. Warner Bros. Discovery zdecydował o powrocie do rozmów z Paramountem.

Jak podaje "Wall Street Journal", ta decyzja zapadła po podwyższeniu oferty wrogiego przejęcia. Paramount chce wydać na Warner Bros. Discovery blisko 78 mld dolarów (co najmniej 31 dolarów za akcję) i kupić całą firmę wraz z kanałami kablowymi CNN, TNT czy polskim TVN-em. Wielu akcjonariuszy Warnera ma oczekiwać, że Paramount podniesie jeszcze swoją ofertę nawet do 32-33 dolarów za akcję.

To kolejny zwrot akcji w bitwie o przejęcie wielu marek i tytułów, takich jak HBO i serwisu HBO Max, serialu Przyjaciele czy filmów o Harrym Potterze.

Netflix ma już porozumienie z Warnerem w sprawie przejęcia studiów filmowych i telewizyjnych Warnera oraz platformy HBO Max. Zamierzał wydać na transakcję 72 mld dolarów, ale nie chce kupić programów telewizyjnych. Teraz będzie mógł wyrównać każdą ofertę, którą Warner zaakceptuje od innego oferenta.

Zarząd Warnera podkreśla zresztą, że nadal preferuje ofertę Netflixa, a ostateczne decyzje mają zapaść w marcu.

Za zerwanie umowy z Netflixem, Warner będzie musiał zapłacić 2,8 mld dolarów kary. Ale i tu Paramount ma deklarować, że to pokryje.

Paramount w 2025 roku składał kilka ofert przejęcia Warner Bros. Discovery. Po wyborze Netflixa padały oskarżenia, że był on faworyzowany. Aż w końcu zapadła decyzja o tzw. wrogim przejęciu.

W tym samym czasie amerykański Departament Sprawiedliwości analizuje obie umowy z obawy o monopol na rynku VOD.

