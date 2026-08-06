W skrócie Spotify osiągnęło 300 mln subskrybentów Premium, notując wzrost o 9 proc. rok do roku i wypracowując w II kwartale 2026 r. 545 mln euro zysku netto przy 4,78 mld euro przychodu.

Platforma zmaga się z wyzwaniami technicznymi, w tym dwoma poważnymi awariami w minionym kwartale, oraz krytyką użytkowników dotyczącą nadmiernej ilości muzyki generowanej przez AI.

Serwis wdraża nowe funkcje, takie jak Personal Podcasts, rozszerzony o cztery języki asystent DJ oraz tryb Running Mode, a także rozwija ofertę audiobooków i biletów koncertowych.

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Spotify ma już 300 mln subskrybentów Premium

Spotify osiągnęło kamień milowy, osiągając 300 mln subskrybentów Premium, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To blisko trzykrotnie lepszy wynik niż w przypadku Apple Music, mającego około 100 mln płatnych użytkowników.

Łączna liczba aktywnych użytkowników miesięcznie, uwzględniwszy darmowy pakiet z reklamami, wzrosła o 12 proc. rok do roku, osiągając poziom 777 mln słuchaczy, co okazało się wynikiem nieznacznie poniżej wcześniejszych prognoz spółki.

Z raportu opublikowanego 4 sierpnia wynika, że w II kwartale 2026 r. przychody platformy wzrosły o 14 proc. rok do roku (15 proc. przy stałych kursach walut), osiągając poziom 4,78 mld euro (ok. 5,5 mld dol.). Zysk netto wyniósł 545 mln euro (ok. 628 mln dol.), natomiast zysk operacyjny sięgnął 655 mln euro. Marża brutto (ang. gross margin) wzrosła o około 193 punkty bazowe rok do roku, osiągając rekordowy poziom 33,4 proc. Osiągnięcie to było możliwe dzięki dynamicznemu przyrostowi płatnych subskrypcji, który przewyższył koszty licencji muzycznych, podcastów i audiobooków.

Wyzwania techniczne i krytyka użytkowników

Osiągniętym wynikom towarzyszyły jednak wyzwania techniczne oraz krytyka użytkowników. W minionym kwartale platforma zaliczyła dwie poważne awarie w maju i lipcu, które trwały po kilka godzin. Dodatkowo szwedzki gigant zmaga się z falą krytyki za zalew muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję mimo wprowadzania odznak weryfikacyjnych i narzędzi ochronnych, o których więcej przeczytacie w naszym artykule w GeekWeeku.

"Mamy skalę, jaką niewiele firm w historii zdołało osiągnąć, biznes, który jest zdrowy i potęguje swój wzrost, oraz możliwości, do których wykorzystania tylko my jesteśmy przygotowani. Spotify żyje z tobą przez cały dzień - w drodze do pracy, podczas treningu, nauki, grania, przy stole i we śnie. Przy naszej skali to rzadkość... Nasza pozycja daje nam tak szeroką przestrzeń możliwości, jak tylko chcą tego nasi użytkownicy" - skomentował Co-CEO Spotify, Alex Norström.

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"Ten kwartał zademonstrował, że już teraz budujemy przyszłość - lepszą inżynierię, szybsze dostawy, nowe produkty i nowe sposoby zaangażowania użytkowników. Wciąż jesteśmy na bardzo wczesnych etapach tego, co jest możliwe, i będziemy kontynuować, by mieć wysoką poprzeczkę dla inwestycji... Nasze zadanie pozostaje to samo: zrozumieć technologię wcześnie i głęboko i zamienić ją w coś, co ludzie uwielbiają. Tworząc wartość dla naszych udziałowców" - dodał drugi Co-CEO, Gustav Söderström.

Nowości w Spotify. Nie tylko z wykorzystaniem AI

Spotify wprowadza szereg nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji i nowym interfejsie. Przykładowo funkcja Personal Podcasts umożliwia generowanie i planowanie spersonalizowanych audycji (na razie w wersji beta dla użytkowników Premium w USA), a aplikacja Studio by Spotify Labs testuje zaawansowane wyszukiwanie treści na podstawie wiedzy o świecie i gustach muzycznych słuchacza. Asystent głosowy DJ został rozszerzony o cztery nowe języki (francuski, niemiecki, włoski i brazylijski portugalski) i trafił na ponad 75 rynków. Z kolei funkcja Talk to Spotify wprowadza konwersacyjny tryb wyszukiwania treści za pomocą tekstu lub mowy.

Zmiany objęły także ofertę dla aktywnych fizycznie i miłośników form literackich czy publicystycznych. Dedykowany tryb Running Mode (tryb biegania), o którym pisaliśmy niedawno w GeekWeeku, dopasowuje muzykę do tempa i celów treningowych biegacza. W ramach pakietu audiobooków platforma udostępniła ponad 650 długich artykułów prasowych, zaś usługa Audiobooks+, z której korzysta już 1,5 mln użytkowników, otrzyma nowe pakiety i zostanie rozszerzona o plany rodzinne i studenckie.

W obszarze relacji z artystami Spotify uruchomiło program Reserved, tworzony we współpracy z Live Nation, pozwalający "superfanom" zarezerwować bilety koncertowe przed oficjalną sprzedażą. Z opcji tej skorzystano już do rezerwacji niemal 100 tys. biletów. Firma zorganizowała również ekskluzywny koncert Olivii Rodrigo w Barcelonie dla 1,5 tys. najwierniejszych fanów, z którego nagranie jest dostępne w aplikacji.

Dodatkowo z okazji 20-lecia istnienia marki Spotify wystartowało z nostalgiczną kampanią Spotify 20, która zgromadziła niemal 100 mln użytkowników w pierwsze 6 dni i przełożyła się na rekordowy dzienny przyrost subskrypcji.



