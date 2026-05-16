Spis treści: Dlaczego internet nie nadąża za meczem albo serialem? Jak odciążyć system, by obraz przestał klatkować? Wąskie gardło na serwerze. Co robić, gdy problem leży u dostawcy?

Dlaczego internet nie nadąża za meczem albo serialem?

Na początek warto pamiętać, że telewizja internetowa do sprawnego działania potrzebuje stałego i stabilnego połączenia z siecią. Gdy oglądany przez nas mecz lub serial zacina się to znak, że prawdopodobnie mamy słaby sygnał. Dochodzi wtedy do spadku rozdzielczości, buforowania czy spadku rozdzielczości. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcemy cieszyć się obrazem o jakości HD czy 4K. Warto pamiętać, że jakość 4K wymaga większego transferu danych i powinien on wynosić ok. 15-25 Mb/s. Dla stabilnego i bezproblemowego odbioru treści w jakości Ultra HD zaleca się łącze o prędkości co najmniej 30 Mb/s, a najlepiej 50 Mb/s lub więcej.

Telewizja internetowa zacina się także w momencie większego zużycia danych, kiedy na przykład inni użytkownicy grają w gry, rozmawiają online lub oglądają filmy na innym urządzeniu. Wtedy pasmo może nie wystarczyć do płynnego streamu. Czasami wina leży po stronie nadawcy. Jeśli oglądamy popularny mecz, na przykład finał Ligi Mistrzów czy spotkanie reprezentacji Polski, to serwery nadawcy są przeciążone z uwagi na mnogą liczbę odbiorców. W efekcie spada jakość i opóźnienia.

Warto również mieć na uwadze, że w budynkach wielorodzinnych każdy dodatkowy router czy urządzenie bezprzewodowe może zakłócać stabilność transmisji. W rezultacie nasz telewizor musi poświęcać więcej zasobów na wyszukanie i utrzymanie prawidłowego połączenia, co wpływa na spadek wydajności całego systemu. Czasami internet nie nadążą za meczem z powodu opóźnień między transmisją a wydarzeniem "na żywo". Internetowa transmisja niemal zawsze ma większe lagi niż ta tradycyjna. I to dlatego sąsiad krzyczy "Gol!", gdy w naszym telewizorze piłka dopiero leci w stronę bramki.

Jak odciążyć system, by obraz przestał klatkować?

Skoro znamy źródło problemów, możemy poszukać odpowiedzi, jak odciążyć system. Pierwsze kroki powinniśmy skierować w stronę działania sieci. Na początek należy sprawdzić moc sygnału docierającego do telewizora. Jeśli test prędkości wypadł fatalnie, warto przyspieszyć internet.

Inne sposoby na poprawę jakości to zmiana pasma Wi-Fi. Jest bowiem tak, że większość routerów może pracować na dwóch częstotliwościach, czyli 2,4 GHz i 5 GHz. Często są one widoczne jako dwie dostępne sieci Wi-Fi. Sygnał 2,4 GHz umożliwia transmisję z mniejszą szybkością, ale na większą odległość, natomiast sygnał 5 GHz zapewnia większą prędkość, ale nie dociera tak daleko, jak sygnał o częstotliwości 2.4 GHz. W zależności od umiejscowienia telewizora i routera przełączenie tych dwóch ustawień może poprawić jakość transmisji.

Dla osób mieszkających w gęsto zaludnionych obszarach dodatkowym rozwiązaniem może być system Mesh, który zapewnia stabilne i szybkie połączenie niezależnie od miejsca ustawienia odbiornika. W systemie Mesh wiele urządzeń współpracuje ze sobą, tworząc jednolitą i spójną sieć. Dzięki temu nie dochodzi do spadków prędkości internetu podczas korzystania z kilku urządzeń.

Jak poprawić jakość połączenia? Jeśli router ma już kilka lat, warto rozważyć inwestycję w nowoczesne urządzenie. Routery obsługujące standardy Wi-Fi 5 (802.11ac) lub Wi-Fi 6 (802.11ax) oferują lepszą wydajność, wyższy zasięg oraz technologie, które pozwalają na precyzyjne kierowanie sygnału do urządzeń.

Jeżeli dochodzi do czasowych spadków wydajności sieci, możemy połączyć telewizor z routerem przewodem sieci Ethernet. Połączenie kablem Ethernet to najstabilniejszy sposób na uzyskanie szybkiego internetu. Pomocne może okazać się także czyszczenie ciasteczek w telewizorze. Współczesne urządzenia działają podobnie jak komputery czy telefony, dlatego od czasu do czasu warto przeprowadzić dokładne czyszczenie.

Wąskie gardło na serwerze. Co robić, gdy problem leży u dostawcy?

Jeżeli telewizja internetowa się zacina pomimo prób naprawy, może to oznaczać awarię lub przeciążenie po stronie operatora. Może się zdarzyć, że zbyt wielu użytkowników jest przypisanych do jednego portu w centrali lub mamy do czynienia z niewystarczającą przepustowością. Co robić, gdy problem leży u dostawcy? Wtedy należy skontaktować się z nim i zgłosić problem.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, współczesne mieszkania potrafią mieć po kilkanaście sprzętów podłączonych jednocześnie. A jeśli chcemy wykorzystać szybki internet, minimalny standard to Wi‑Fi 5, a najlepiej Wi‑Fi 6 lub nowsze. Często wystarczy jeden telefon do operatora, który widzi, jakim sprzętem dysponujemy. Firmy nie robią problemu z wymianą routera, trzeba im jednak oddać stare urządzenie.

