Serial "1670" wraca. Netflix ujawnił datę i pokazał zwiastun 3. sezonu
Chłop na Księżycu i szlachecki kryzys tożsamości - tak zapowiada się 3. sezon serialu "1670". Netflix oficjalnie zaprezentował zwiastun nowych odcinków, które zadebiutują na platformie już 5 sierpnia 2026. Tym razem ambicje Jana Pawła dosłownie sięgną kosmosu, a sarmacki świat, jaki znamy, zacznie trząść się w posadach.
"To mały krok dla chłopa, ale wielki dla szlachty" - twierdzi dumny dziedzic z Adamczychy, gotowy na wszystko, by udowodnić, że jest prawdziwym homo sarmatus. Czy kosmiczne aspiracje i doświadczenie w negocjacjach z Turkami wystarczą, by zaimponować na królewskim dworze?
Fabuła 3. sezonu "1670". Co czeka rodzinę Adamczewskich?
Akcja nowych odcinków serialu "1670" startuje tuż po dramatycznych Dożynkach Królewskich.
Gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła ujrzała światło dzienne, a pożar biblioteki strawił wszystkie akty szlacheckie. Efekt? Adamczychę ogarnia paraliżująca "choroba poszlachecka", a kryzys tożsamości uderza w całą rodzinę.
Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda - ciszy w dworku nie potrafi zagłuszyć nawet głośne śpiewanie gorzkich żali.
Jakub wyrusza na podbój Warszawy, gdzie wielkie miasto mami go nie tylko biznesowymi perspektywami.
Aniela wraca do korzeni z planem zadbania o siebie... zaraz po tym, jak otworzy szkołę dla chłopów.
Chłopi stają się podejrzanie niespokojni. Zamiast do żniw, zaczynają mruczeć pod nosem o buncie.
W tle wiszą kolejne pytania. Czy Aniela i Maciej w końcu znajdą do siebie drogę? Co knuje znany z najgorszych intryg sąsiad Andrzej? I gdzie podział się Bogdan?
Mroczniejszy klimat i nowe miejsca w 3. sezonie "1670"
Twórcy hitu zapowiadają, że trzeci rozdział opowieści wyjdzie daleko poza granice dotychczasowych lokacji, oferując znacznie szerszą perspektywę i jeszcze większą dawkę absurdu.
- Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki - mówi Jakub Rużyłło, pomysłodawca i scenarzysta serialu "1670".
Reżyser Kordian Kądziela dodaje, że nowa seria klimatycznie nawiąże do korzeni serialu:
- Trzeci rozdział losów bohaterów jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca - Warszawa, dwory królewskie, plenery.
Kiedy 3. sezon serialu "1670"? Netflix ujawnił datę
"1670" to polski hit platformy Netflix. Serial w bezkompromisowy i niezwykle błyskotliwy sposób parodiuje sarmackie wady, polską historię oraz nasze współczesne przywary, przenosząc je do realiów XVII-wiecznej wsi Adamczycha.
Głównym bohaterem opowieści jest Jan Paweł Adamczewski (w tej roli Bartłomiej Topa) - egoistyczny i oderwany od rzeczywistości szlachcic, którego życiowym celem jest zapisanie się na kartach historii jako "najsłynniejszy Jan Paweł w dziejach Polski".
Produkcja zadebiutowała pod koniec 2023 roku i błyskawicznie stała się fenomenem popkulturowym, generując dziesiątki memów i zdobywając status jednego z najchętniej oglądanych polskich seriali w historii streamingu.
Netflix ogłosił dzisiaj datę premiery 3. sezonu "1670". Nowe odcinki zobaczymy 5 sierpnia.