"To mały krok dla chłopa, ale wielki dla szlachty" - twierdzi dumny dziedzic z Adamczychy, gotowy na wszystko, by udowodnić, że jest prawdziwym homo sarmatus. Czy kosmiczne aspiracje i doświadczenie w negocjacjach z Turkami wystarczą, by zaimponować na królewskim dworze?

Fabuła 3. sezonu "1670". Co czeka rodzinę Adamczewskich?

Akcja nowych odcinków serialu "1670" startuje tuż po dramatycznych Dożynkach Królewskich.

Gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła ujrzała światło dzienne, a pożar biblioteki strawił wszystkie akty szlacheckie. Efekt? Adamczychę ogarnia paraliżująca "choroba poszlachecka", a kryzys tożsamości uderza w całą rodzinę.

Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda - ciszy w dworku nie potrafi zagłuszyć nawet głośne śpiewanie gorzkich żali.

Zofia z serialu "1670". W tej roli Katarzyna Herman. Bartosz Mrozowski materiały prasowe

Jakub wyrusza na podbój Warszawy, gdzie wielkie miasto mami go nie tylko biznesowymi perspektywami.

Aniela wraca do korzeni z planem zadbania o siebie... zaraz po tym, jak otworzy szkołę dla chłopów.

Chłopi stają się podejrzanie niespokojni. Zamiast do żniw, zaczynają mruczeć pod nosem o buncie.

W tle wiszą kolejne pytania. Czy Aniela i Maciej w końcu znajdą do siebie drogę? Co knuje znany z najgorszych intryg sąsiad Andrzej? I gdzie podział się Bogdan?

Mroczniejszy klimat i nowe miejsca w 3. sezonie "1670"

Twórcy hitu zapowiadają, że trzeci rozdział opowieści wyjdzie daleko poza granice dotychczasowych lokacji, oferując znacznie szerszą perspektywę i jeszcze większą dawkę absurdu.

- Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki - mówi Jakub Rużyłło, pomysłodawca i scenarzysta serialu "1670".

Głównym bohaterem serialu "1670" jest Jan Paweł Adamczewski (w tej roli Bartłomiej Topa) Bartosz Mrozowski materiały prasowe

Reżyser Kordian Kądziela dodaje, że nowa seria klimatycznie nawiąże do korzeni serialu:

- Trzeci rozdział losów bohaterów jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca - Warszawa, dwory królewskie, plenery.

Kiedy 3. sezon serialu "1670"? Netflix ujawnił datę

"1670" to polski hit platformy Netflix. Serial w bezkompromisowy i niezwykle błyskotliwy sposób parodiuje sarmackie wady, polską historię oraz nasze współczesne przywary, przenosząc je do realiów XVII-wiecznej wsi Adamczycha.

Netflix ujawnił datę 3. sezonu polskiego serialu "1670". Zdjęcia były kręcone m.in. na zamku w Brzegu. Krzysztof Wiktor materiały prasowe

Głównym bohaterem opowieści jest Jan Paweł Adamczewski (w tej roli Bartłomiej Topa) - egoistyczny i oderwany od rzeczywistości szlachcic, którego życiowym celem jest zapisanie się na kartach historii jako "najsłynniejszy Jan Paweł w dziejach Polski".

Produkcja zadebiutowała pod koniec 2023 roku i błyskawicznie stała się fenomenem popkulturowym, generując dziesiątki memów i zdobywając status jednego z najchętniej oglądanych polskich seriali w historii streamingu.

Netflix ogłosił dzisiaj datę premiery 3. sezonu "1670". Nowe odcinki zobaczymy 5 sierpnia.

Michał Sikorski - ksiądz Jakub w serialu "1670". Bartosz Mrozowski materiały prasowe





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