SkyShowtime od dziś z nowością dla fanów seriali

SkyShowtime wprowadza w Polsce nową funkcję, która ma ułatwić użytkownikom wybór treści do oglądania. Platforma uruchomiła dzisiaj kanały na żądanie. Są to tematyczne sekcje z wybranymi tytułami z biblioteki serwisu.

W ramach nowych kanałów widzowie mogą szybciej trafić na najpopularniejsze produkcje, takie jak Dexter, Psi Patrol, Star Trek czy Yellowstone. Są również zestawy skupione na konkretnych gatunkach. Wśród nich kanał "Komedie" (m.in. z serialem The Office) oraz kanał "Zabójcy", gdzie dostępne są m.in. Strefa gangsterów, Dzień szakala czy Tulsa King.

Kanały działają przez całą dobę i są dostępne we wszystkich wariantach subskrypcji - zarówno w planie Standard z reklamami, jak i w wersjach Standard oraz Premium.

- Oprócz klasycznego modelu oglądania na żądanie chcemy dać subskrybentom prostszy sposób odkrywania treści - komentuje Monty Sarhan, prezes SkyShowtime.

Nowa funkcja jest dostępna w aplikacji w pasku nawigacji. Serwis można oglądać na urządzeniach z systemami iOS, Android, Android TV, Apple TV, Chromecast, a także na telewizorach LG i Samsung Smart TV oraz na Amazon Fire TV.

SkyShowtime działa również w kanałach Prime Video na wybranych rynkach oraz w wersji przeglądarkowej na stronie platformy.

Kanały FAST coraz bardziej popularne w Polsce

SkyShowtime jest kolejnym serwisem, które udostępnia kanały na żądanie w streamingu.

Od połowy 2025 roku kanały FAST działają w serwisie Polsat Box Go. To Komedie, Zbrodnie, Życiowe historie, Wielka rozrywka, Wielkie festiwale czy Kabarety. Nie brakuje też programów poświęconych kultowym produkcjom Polsatu. Wśród nich są: Świat według Kiepskich, Policjantki i policjanci, Dlaczego ja czy Trudne sprawy.

Wcześniej kanały FAST z produkcjami TVN uruchomił Player. Znajdziemy w nich m.in. Telenowele, Seriale o kobietach czy Usterkę.

Kanały na żądanie udostępnia także TVP (Na dobre i na złe, Barwy szczęścia, Klan, Kryminały) czy dostępne w Polsce serwisy streamingowe Sweet.tv i Rakuten.

