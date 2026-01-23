SkyShowtime ujawnia hity na luty. Emilia Clarke i dinozaury

Dzieje się w streamingu - do popularnych serwisów trafia coraz więcej hitów i nowości. Także SkyShowtime poszerzy swoją bibliotekę o kolejne filmy i seriale. W lutym 2026 r. bibliotekę serwisu zasilą m.in. Jurassic World: Odrodzenie, kolejna odsłona z kultowej serii komedii Naga broń, oraz seriale takie jak PONIES i Star Trek: Starfleet Academy. Nie zabraknie też animacji i kina familijnego. Co warto obejrzeć w lutym?

Cztery plakaty filmowe podzielone pionowo, każdy segment prezentuje inną grupę bohaterów w odmiennych sceneriach. Po lewej mężczyzna w garniturze pokazuje odznakę policyjną, dalej dwie kobiety w płaszczach na tle zielonej ściany, następnie grupa ludzi ...
Luty w SkyShowtime to m.in. nowa Naga broń, Jurrasic World: Odrodzenie, serial PONIES oraz nowość ze świata Star Trek.SkyShowtimemateriały prasowe

SkyShowtime w 2026 r. Ile kosztuje i co tam obejrzeć?

SkyShowtime to jedna z popularnych w Polsce platform streamingowych, która umożliwia oglądanie szerokiej gamy filmów, seriali. Serwis oferuje kilka form subskrypcji z nielimitowanym dostępem do treści, w tym plany z reklamami, bez reklam oraz w wyższej jakości obrazu i dźwięku. Na przykład miesięczna subskrypcja w wersji standard bez reklam to koszt 24,99 zł.

W bibliotece SkyShowtime można znaleźć cieszące się dużym zainteresowaniem produkcje, takie jak np. seriale o Yellowstone lub perypetiach Dextera oraz kultowe i nowe filmy, np. Mission Impossible czy Wicked. W dodatku zasoby serwisu cały czas się powiększają. W lutym na SkyShowtime pojawią się nowe tytuły, a wśród nich nowości z serii Naga broń i Jurassic World.

Filmowe nowości w SkyShowtime. Co obejrzymy w lutym 2026?

Jurassic World: Odrodzenie to jeden z wyczekiwanych filmów, który już w lutym trafi do biblioteki SkyShowtime. Bohaterowie wyruszą w odizolowane tereny równikowe, aby pobrać DNA trzech prehistorycznych stworzeń. Odkrycia poczynione dzięki analizie tych próbek mogłyby zmienić świat. Czy tak się stanie? Scarlett Johansson, Jonathan Bailey i Mahershala Ali w rolach głównych.

Trzech ludzi stojących w wodzie otoczonych dramatycznym czerwonym światłem, jedna osoba trzyma płonącą pochodnię, w tle częściowo widoczny dinozaur z szeroko otwartą paszczą, obok logo filmu Jurassic World Rebirth.
Jurassic World: Odrodzenie będzie dostępny od 3 lutego wyłącznie w SkyShowtime.SkyShowtimemateriały prasowe

Kolejny hit, który trafi do zasobów SkyShowtime to nowy film z kultowej serii Naga broń. Nowa odsłona to historia Franka Drebina Jr., który podąża śladami swojego ojca - legendarnego policjanta z jednostki specjalnej. Jego zadaniem jest powstrzymanie miliardera planującego absurdalny spisek, który może cofnąć świat do czasów sprzed internetu. W obsadzie Liam Neeson, Pamela Anderson czy Paul Walter Hauser.

Mężczyzna w garniturze wykonuje imponujący szpagat, trzymając w jednej ręce odznakę policyjną, a w drugiej pistolet, w tle widoczny jest napis The Naked Gun na jasnym niebie oraz helikopter.
Przed seansem nowej Nagiej broni w SkyShowtime można obejrzeć też Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta? i Naga broń 33⅓: Ostateczna zniewaga.SkyShowtimemateriały prasowe

Co obejrzeć w lutym? Nowe seriale w SkyShowtime

W SkyShowtime pojawi się m.in. serial, który pokazuje historię dwóch PONIES (ang. persons of no interest) - w tych rolach Emilia Clarke i Haley Lu Richardson. Rzecz dzieje się w Moskwie w 1977 r., a wspomniane kobiety łączy wspólna tragedia - każda z nich straciła męża w tajemniczych okolicznościach. Serial pokazuje ich wysiłki jako agentek CIA, by odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny oraz poznać prawdę o śmierci swoich mężów.

Dwie młode kobiety w płaszczach stoją tyłem i spoglądają przez ramię, na tle stylizowanej grafiki z charakterystyczną architekturą Moskwy oraz kolorowymi pasami. Napisy 'PONIES' oraz logo Sky Showtime umieszczone na zielonym tle.
30 stycznia – tego dnia w SkyShowtime dostępne będą pierwsze dwa odcinki PONIES. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.SkyShowtimemateriały prasowe

Luty to także miesiąc z nowością dla fanów Star Trek. Serial Starfleet Academy z tego uniwersum przenosi widzów do świata młodych kadetów Akademii Gwiezdnej Floty. Bohaterowie, połączeni marzeniem o lepszej przyszłości, uczą się, czym jest odpowiedzialność, przywództwo i służba. W trakcie szkolenia zmierzą się z nowym zagrożeniem, które zagraża nie tylko Akademii, lecz całej Federacji.

Pięć uśmiechniętych osób w różnych mundurach leży na trawie, tworząc radosną, zgraną grupę na tle napisu Star Trek Starfleet Academy oraz logotypu SkyShowtime. Jasne światło i rozproszone kolory podkreślają optymistyczną atmosferę.
Star Trek: Starfleet Academy będzie dostępne w SkyShowtime od 5 lutego.SkyShowtimemateriały prasowe

SkyShowtime na luty 2026. Pełna lista nowości

  • 30 stycznia: PONIES (sezon 1, serial) - pierwsze 2 odcinki, kolejne co tydzień
  • 1 lutego: Nick Cave's Veiled World - film dokumentalny
  • 2 lutego: The Copenhagen Test (sezon 1, serial) - pierwsze 3 odcinki, kolejne co tydzień
  • 3 lutego: Jurassic World: Odrodzenie - film akcji
  • 5 lutego: Star Trek: Starfleet Academy (sezon 1, serial) - pierwsze 2 odcinki, kolejne co tydzień
  • 7 lutego: SpongeBob Kanciastoporty (sezony 15C-16A, serial animowany) - wszystkie odcinki
  • 14 lutego: Wylde Pak - zakręcona paka (sezon 1, serial familijny) - wszystkie odcinki
  • 19 lutego: Naga broń - film akcji / komedia
  • 26 lutego: Girl Taken (Laleczka) (sezon 1, serial) - wszystkie odcinki
  • 26 lutego: Smerfy. Wielki film - kino familijne
  • 27 lutego: The 'Burbs (sezon 1, serial) - wszystkie odcinki
  • 28 lutego: My Dead Friend Zoe - czarna komedia / dramat

