W skrócie Spotify z okazji 20-lecia wprowadziło funkcję "Your Party of the Year(s)", która podsumowuje całą historię słuchania, ujawniając niedostępne wcześniej dane i playlistę 120 utworów z licznikami odtworzeń.

Nowa opcja dostępna jest w wersji mobilnej, pozwala tworzyć i udostępniać karty ze statystykami oraz skorzystać z dedykowanej strony w smartfonie.

Last.fm od lat umożliwia przeglądanie historii odsłuchań z różnych platform, jeśli użytkownik połączył konto i aktywował scrobblowanie.

Nie trzeba czekać na grudniowe Wrapped. Spotify z nową akcją

Spotify świętuje swoje dwudzieste urodziny w wyjątkowy sposób. Platforma streamingowa oferuje użytkownikom niespotykany dotąd wgląd w ich muzyczną przeszłość. Zamiast czekać do grudnia na Spotify Wrapped 2026. Zamiast tradycyjnego, corocznego podsumowania słuchacze mogą już teraz odblokować w aplikacji mobilnej funkcję "Spotify 20: Your Party of the Year(s)". To spersonalizowane doświadczenie zostało zaprojektowane jako cyfrowa kapsuła czasu, która ożywia całą historię korzystania z serwisu - od momentu założenia pierwszego konta aż po dzień dzisiejszy.

"Poznaj Spotify 20: Your Party of the Year(s). To nowe doświadczenie mobile-only w aplikacji da ci zabawne, napędzane nostalgią spojrzenie w przeszłość na twoją historię słuchania muzyki. Ujawnia ono momenty, które zdefiniowały twój czas z nami poprzez nigdy wcześniej nieudostępniane dane" - zapowiedzieli twórcy aplikacji.

Tegoroczna jubileuszowa inicjatywa wykracza daleko poza standardowe zestawienia roczne, prezentując statystyki, które nigdy wcześniej nie były dostępne publicznie. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jaki był ich pierwszy odtworzony utwór, czego słuchali pierwszego dnia swojej przygody z platformą oraz poznać imponującą, łączną liczbę unikalnych piosenek, jakie przewinęły się przez ich uszy na przestrzeni lat.

Finałem tej podróży jest ujawnienie najczęściej słuchanego artysty wszech czasów oraz wygenerowanie specjalnej playlisty "All-Time Top Songs". Zawiera ona aż 120 najpopularniejszych utworów danego użytkownika wraz z precyzyjną liczbą odtworzeń. Całe zestawienie można na stałe zapisać w swojej bibliotece.

Spotify 20 pozwala udostępnić karty w social mediach

Podobnie jak w przypadku grudniowych podsumowań Spotify postawiło na nowoczesną formę wizualną opartą na dynamicznych slajdach, które idealnie nadają się do publikacji w social mediach. Każdy użytkownik otrzymuje spersonalizowane karty ze statystykami, którymi może pochwalić się przed znajomymi na Instagramie czy Facebooku.

Funkcja ta została udostępniona w 16 językach na 144 rynkach na całym świecie, wliczając w to Polskę. Aby przenieść się w czasie, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki w aplikacji mobilnej, wpisując w niej hasło "Spotify 20", albo odwiedzić dedykowaną stronę internetową spotify.com/20 na smartfonie.

Obchody dwudziestolecia serwisu obejmują nie tylko indywidualne historie słuchaczy. Zespół redakcyjny Spotify przygotował szereg globalnych playlist, które dokumentują najważniejsze trendy i najpopularniejsze utwory ostatnich dwóch dekad w skali całego świata. Jest to element szerszej kampanii jubileuszowej, w ramach której platforma od kwietnia 2026 systematycznie dzieli się ciekawostkami na temat ewolucji przyzwyczajeń słuchaczy, obejmujących muzykę, podcasty oraz audiobooki.

Last.fm oferuje słuchaczom jeszcze więcej statystyk

Warto odnotować, że choć statystyki udostępnione w ramach "Spotify 20" są bezprecedensowe dla tej platformy, użytkownicy zawsze mogli mieć w nie wgląd, jeśli połączyli swój Spotify z usługą Last.fm. To darmowa platforma, która od ponad 20 lat rejestruje każde odsłuchanie nie tylko w Spotify, ale także w innych serwisach streamingowych pokroju Youtube Music, Tidal, Deezer i Sound Cloud, a nawet w popularnych odtwarzaczach MP3, takich jak WinAmp, MusicBee czy foobar2000, które rządziły przed erą streamingów - o ile plik zawiera odpowiednie tagi, a użytkownik zalogował się do Last.fm w aplikacji i włączył "scrobblowanie".

Na profilu użytkownika Last.fm znajdziemy nie tylko wszystkie te dane, które Spotify udostępniło na swoje 20-lecie, ale także m.in. całą historię odsłuchiwania do swobodnego przeglądania utwór po utworze, pełne listy najpopularniejszych utworów, albumów i wykonawców w ujęciu całościowym, rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym z możliwością cofnięcia się w czasie do danego okresu i nie tylko. Serwis prowadzi własny rejestr odsłuchań, dlatego jeśli nie zintegrowaliśmy go wcześniej ze Spotify, nie zaciągnie on z niego ukrytej historii użytkownika.

