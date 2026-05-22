W skrócie Spotify we współpracy z Live Nation wprowadzi funkcję Reserved, umożliwiającą najwierniejszym subskrybentom Spotify Premium wcześniejszy zakup biletów na koncerty wybranych artystów.

Aby zakwalifikować się do programu, trzeba mieć ukończone 18 lat, aktywną subskrypcję Spotify Premium i aktywowane odpowiednie powiadomienia oraz ustawienia lokalizacyjne w aplikacji.

Funkcja Reserved będzie początkowo dostępna w USA, a szczegóły dotyczące liczby biletów i konkretnych artystów objętych programem nie zostały jeszcze ujawnione.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Najwierniejsi fani artystów zyskają pierwszeństwo przy zakupie biletów

Zakup biletów na koncerty ulubionych wykonawców stał się w ostatnim czasie dla wielu osób prawdziwym koszmarem. Niekończące się wirtualne kolejki, ciągłe odświeżanie stron i ostateczne rozczarowanie to codzienność miłośników muzyki na żywo. Spotify zamierza jednak zmienić zasady gry. Podczas tegorocznego wydarzenia Investor Day (21 maja 2026 r.) platforma streamingowa zaprezentowała funkcję Reserved (nie mylić z marką odzieżową). Jej głównym celem jest identyfikowanie najbardziej oddanych słuchaczy danego artysty i rezerwowanie dla nich biletów, zanim trafią do ogólnej sprzedaży.

Szwedzki gigant podkreśla, że obecny proces zakupowy przypomina nierówny wyścig fanów ze skalperami (konikami), który generuje stres i nieprzewidywalność. Nowy program ma przywrócić sprawiedliwość i sprawić, że to właśnie najwierniejsi słuchacze zapełnią koncertowe trybuny. Usługa zadebiutuje tego lata w Stanach Zjednoczonych, obejmując początkowo trasy koncertowe wybranych artystów, a z czasem program ma zostać rozszerzona na rynki międzynarodowe oraz wydarzenia o różnej skali.

Aby móc ubiegać się o udział w programie, użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać aktywną subskrypcję Spotify Premium. Do wyłonienia grona szczęśliwców platforma wykorzysta zaawansowaną analizę danych z aplikacji. Algorytm weźmie pod lupę m.in. historię odtworzeń utworów, aktywność związaną z udostępnianiem muzyki oraz inne interakcje. System będzie również ściśle monitorował konta premium, aby upewnić się, że stoją za nimi żywi ludzie, a nie automatyczne boty skupujące bilety celem odsprzedaży po zawyżonej cenie. Za usługę Reserved nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Jak zostać superfanem? Włącz te ustawienia i czekaj na powiadomienie

Skąd wiadomo, że to właśnie my staliśmy się "superfanem" danego artysty? Jak tłumaczy Spotify, "jeśli kwalifikujesz się do [rezerwacji] biletów, otrzymasz e-mail i powiadomienie w aplikacji". Platforma wyjaśnia, że aby nie przegapić oferty, należy włączyć powiadomienia dla koncertów i eventów na żywo oraz ustawienia usług lokalizacyjnych, a także aktualizować aplikację Spotify.

Rozwiń

Wytypowani fani otrzymają dedykowane, zazwyczaj około jednodniowe okienko zakupowe, w trakcie którego będą mogli sfinalizować transakcję zakupu maksymalnie dwóch biletów na platformie partnerskiej. Oferty te będą rozsyłane w oparciu o lokalizację miast na trasie koncertowej, jednak zakwalifikowany słuchacz otrzyma możliwość zakupu biletów na dowolny, wybrany przez siebie koncert w ramach danej trasy, samodzielnie decydując o dacie, miejscu i standardzie miejscówek podczas płatności.

Podkreślmy jednak, że funkcja dopiero ma zadebiutować w USA. Nie wiadomo, czy ani kiedy trafi do Polski. Na ten moment dla słuchaczy z naszego kraju, którzy chcieliby załapać się na Reserved, najlepsze, co mogą zrobić, to po prostu dalej streamować ulubionych artystów.

Spotify Reserved we współpracy z krytykowanym Live Nation

Mimo ogromnych nadziei ze strony słuchaczy wydawca platformy streamingowej otwarcie przyznaje, że Reserved nie zagwarantuje biletów każdemu chętnemu. Liczba najwierniejszych fanów będzie znacząco przewyższać pojemność dostępnych obiektów koncertowych, przez co nie każdy otrzyma zaproszenie do zakupu.

Platforma nie ujawniła jeszcze szczegółowych informacji na temat liczby biletów przeznaczonych do tej puli ani konkretnych wykonawców, którzy jako pierwsi przetestują system. Wprowadzenie tej funkcji jest możliwe dzięki podpisaniu wieloletniej umowy partnerskiej z największym promotorem koncertowym w Stanach Zjednoczonych - Live Nation, który budzi kontrowersje również w Polsce, a niedawno usłyszał wyrok ws. zawyżania cen biletów, o czym informowaliśmy w GeekWeeku.

Czy funkcja Reserved zmieni na dobre rynek biletów? To się okaże. Póki co jest on już i tak mocno rozdrobniony przez liczne przedsprzedaże, do czego zresztą samo Spotify wcześniej dokładało cegiełkę, oferując swoje wcześniejsze kody dostępu.





Sherlock Holmes o mało wtedy nie zginął. Słynna scena przy wodospadzie Reichenbach © 2026 Associated Press