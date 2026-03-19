Reklamy w płatnych planach Spotify rozwścieczyły słuchaczy

Problem, którego doświadczyli wczoraj (18 marca) użytkownicy płatnych subskrypcji Spotify, dotyczył szerokiego spektrum planów, w tym wersji Basic Individual i Duo, a także Premium Individual, Duo i Family. Zamiast standardowego dostępu do odtwarzania muzyki bez reklam aplikacja mobilna u wielu osób zaczęła wyświetlać status konta darmowego. U innych nadal była widoczna płatna subskrypcja, ale w utwory i tak wcinały się treści sponsorowane, co zakłócało komfort korzystania z platformy.

Od paru lat słyszy się o płatnych planach, ale z reklamami, które oferują niektóre serwisy streamingowe. Inne z nich przenoszą funkcjonalność premium do jeszcze wyższych planów albo ogołacają płatnych użytkowników z funkcji, będących dotychczas w standardzie. Można było więc ulec wrażeniu, że z czymś takim eksperymentuje również Spotify. Jak to dokładnie wyglądało?

Wydawca przyznał się do błędu i zdementował plotki

Problem zdawał się przybrać na sile przed południem (czasu pacyficznego), kiedy to nastąpił gwałtowny wzrost zgłoszeń w serwisie Downdetector oraz na oficjalnym forum społeczności Spotify. Wielu subskrybentów wyrażało swoją frustrację w mediach społecznościowych. Skarżyli się oni, że opłacają abonament właśnie po to, by uniknąć reklam. Choć oficjalne dane w widoku profilu użytkownika często nadal wskazywały na posiadanie aktywnej subskrypcji, sama aplikacja nie odzwierciedlała tego stanu w praktyce.

Przedstawiciele Spotify zareagowali na te doniesienia, potwierdzając, że zespół techniczny bada przyczyny błędu. Firma nie podała oficjalnego powodu awarii, a użytkownicy spekulowali, że mogła być ona wynikiem usterki systemowej, która błędnie zmieniła statusy kont na wersję Free. Wydawca serwisu muzycznego stanowczo zdementował krążące po sieci plotki, jakoby celowo planował wprowadzenie przerw reklamowych do płatnych planów w przyszłości.

Spotify rozwiązało problem. Co zrobić, jeśli dalej występuje?

Po kilku godzinach od kulminacji zgłoszeń sytuacja się wyjaśniła, a Spotify ogłosiło rozwiązanie problemu. "Z radością ogłaszamy, że powinno to już być naprawione u wszystkich! Jeśli w dalszym ciągu będzie do tego dochodzić po waszej stronie, prosimy, upewnijcie się, że wylogowaliście się i zalogowaliście ponownie, co powinno załatwić sprawę" - przekazała firma 18 marca.

W innej wiadomości zespół pomocy technicznej Spotify zalecał użytkownikom trzykrotne powtórzenie procedury logowania, co miałoby "wymusić synchronizację". Tak czy inaczej problem powinien już być rozwiązany i nic nie wskazuje na to, aby wynikał on z celowego działania wydawcy serwisu.

