Talk to Spotify. Do popularnej aplikacji trafia chatbot AI

W skrócie Funkcja Talk to Spotify to nowy chatbot AI w aplikacji, który pozwala na odkrywanie muzyki oraz sterowanie odtwarzaniem za pomocą komend głosowych lub tekstowych.

Nowy asystent jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów Spotify Premium, wymaga ukończonych 18 lat i działa na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

Obecnie funkcja znajduje się w fazie testowej i jest dostępna tylko dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Irlandii.

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Spotify to popularna aplikacja muzyczna, w której pojawia się coraz więcej funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Najnowszą z nich jest chatbot AI, czyli asystent mający ułatwić m.in. odkrywanie nowej muzyki, ale na tym jego możliwości się nie kończą.

Nowa funkcja Talk to Spotify to chatbot AI

Funkcja została nazwana Talk to Spotify i pozwala na interakcję z chatbotem. Można to robić zarówno głosowo, jak i poprzez tekst. Sztuczna inteligencja jest w stanie udzielać odpowiedzi na pytania i robi to w kontekście historii słuchanej przez użytkownika muzyki.

Szwedzi twierdzą, że to nowy i bardziej spersonalizowany sposób na odkrywanie nowej muzyki. Na tym możliwości się nie kończą. Chatbot AI jest w stanie także wykonywać prostsze polecania. Na przykład pauzować lub wznawiać odtwarzanie, dodawać utwory do kolejki czy artystów do listy ulubionych.

W zasadzie może to zupełnie zmieniać sposób interakcji z aplikacją. Oczywiście pod warunkiem, że takie rozwiązanie komuś się podoba. Można zakładać, że funkcja z czasem będzie zyskiwać na popularności. Kto może z niej skorzystać?

Wirtualny asystent tylko w Spotify Premium i na razie nie w Polsce

Nowa funkcja wymaga do działania aktywnej subskrypcji Spotify Premium, a więc nie będzie dostępna dla użytkowników słuchających muzyki bez opłat. Ponadto na razie znajduje się w fazie eksperymentalnej. To oznacza, że Szwedzi ją rozwijają i część użytkowników może w tym pomóc.

Niestety Talk to Spotify nie jest na razie dostępne w Polsce. W pierwszej kolejności funkcja w wersji beta jest udostępniana w platformie dla osób ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Irlandii. Do działania wymaga aplikacji mobilnej na Androida lub iOS. Jest jeszcze jeden warunek. Opcja trafia tylko do osób, które mają ukończone 18 lat lub więcej.

Dostęp do funkcji można uzyskać tylko w dwóch miejscach aplikacji. Są to ekran domowy oraz teraz odtwarzana muzyka. Szwedzki gigant wyjaśnia, że na razie jest to wersja beta, a więc niepozbawiona błędów. Generowane odpowiedzi mogą nie być idealne, ale firma liczy na opinie. To pozwoli udoskonalić chatbota przed szerszym udostępnieniem.



