Od jakiegoś czasu Plus i Polsat Box mają w ofercie HBO Max, Disney Plus i SkyShowtime. Teraz dołączają kolejne serwisy, a obaj operatorzy stają się największym agregatorem globalnych streamingów na polskim rynku w atrakcyjnych cenach.

Trzy streamingi w jednej cenie

Do dotychczasowej oferty dołączył zestaw składający się z serwisów Prime Video, Apple TV oraz SkyShowtime. Opłata za dostęp do trzech platform wyniesie 40 zł miesięcznie. W ramach tej kwoty użytkownicy otrzymają dostęp do pełnych bibliotek, w tym produkcji oryginalnych.

Operatorzy umożliwią również tworzenie większych zestawów. Za kwotę 80 zł miesięcznie można korzystać łącznie z pięciu serwisów. Przykładowa konfiguracja obejmuje wspomniany pakiet bazowy (Prime Video, Apple TV, SkyShowtime) uzupełniony o dwie dodatkowe platformy, np. Disney+ i HBO Max.

Dla osób, które potrzebują mniejszej liczby usług, przygotowano ofertę "2 streamingi za 40 zł". W tym wariancie klient wybiera dwa dowolne serwisy spośród:

Apple TV

Disney+

HBO Max

SkyShowtime

dodatkowo w Plusie , Polsat Box Go (wersja Premium lub Sport).

Nadal będzie też można mieć dostęp tylko do jednej platformy. Cena za pojedynczy serwis wynosi 25 zł miesięcznie.

Z nowych pakietów streamingowych nie można skorzystać jako z samodzielnej usługi. Oferta jest dostępna wyłącznie dla osób posiadających lub dokupujących podstawowe usługi u operatorów Plus lub Polsat Box: abonamentu komórkowego, internetu światłowodowego lub mobilnego, telewizji satelitarnej, kablowej IPTV lub internetowej.

Wszystkie opłaty za wybrane serwisy VOD są doliczane do wspólnego rachunku za usługi telekomunikacyjne lub telewizyjne.

Warto pamiętać, że podobne udogodnienia oferują również inni najwięksi gracze na rynku, starając się przyciągnąć widzów elastycznymi pakietami.

Jakie streamingi są u konkurentów?

Orange czy Canal+ promują pakiety z Netflixem oraz dostęp do platformy HBO Max.

Play stawia m.in. na dostęp do Netflixa, HBO Max, SkyShowtime czy Prime Video. Vectra do abonamentu za internet i telewizję proponuje natomiast dobranie Netflixa, Disney+, HBO Max czy pakietu Canal+ Seriale i Filmy.

