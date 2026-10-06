Wielka fuzja za miliardy dolarów. Co z HBO Max i SkyShowtime?

Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery

Finalizacja jednej z największych fuzji na rynku medialnym dokonuje po ponad siedmiu miesiącach od ogłoszenia przejęcia. Paramount Skydance zostanie właścicielem Warner Bros. Discovery. Wartość transakcji, łącznie z zadłużeniem, wynosi około 111 mld dolarów. Zmiany dotkną także polskiej stacji TVN.

Dwa tygodnie temu sąd zatwierdził ugodę, która była ostatnią prawną przeszkodą w zawarciu umowy. Fuzja doprowadzi do scalenia dwóch potężnych hollywoodzkich firm, co zaowocuje powstaniem światowego lidera w branży rozrywkowej.

- Naszym celem od zawsze było zbudowanie silniejszego Hollywood - z większą liczbą opowiadanych historii, większym wyborem dla konsumentów i silniejszą konkurencją - stwierdził w oświadczeniu prezes Paramount, David Ellison.

Nowa grupa będzie obejmować m.in. MTV, Comedy Central i Food Network, a także serwisy informacyjne - CNN i CBS News. To również połączenie ogromnych katalogów filmów i seriali. W jednym przedsiębiorstwie znajdą się Harry Potter, DC, Gra o tron, Mission: Impossible czy Top Gun.

Kto przejmie stery Skydance?

Paramount w poniedziałek oficjalnie przedstawił zespół, który stanie na czele medialnego giganta. David Ellison pozostanie na szczycie - będzie prezesem zarządu i CEO połączonej firmy. Współ-CEO zostanie Ynon Kreiz, który zajmie się codziennym zarządzaniem i integracją.

Co z HBO Max i SkyShowtime?

Wcześniej Warner Bros. Discovery chciał przejąć Netflix, ale do finalizacji transakcji nie doszło. Teraz HBO Max ma stać się głównym konkurentem dla Netflixa - było to od początku celem Davida Ellisona.

HBO Max jest jedną z największych pod względem liczby subskrybentów platform streamingowych. W przyszłości mogą nastąpić zmiany w sposobie dystrybucji treści, lecz na razie nie będzie połączenia Paramount+ i HBO Max. Nowa spółka będzie musiała zdecydować, jak najlepiej wykorzystać posiadane katalogi i technologie, jednocześnie ograniczając koszty.

SkyShowtime może nie mieć tyle szczęścia - jedną z opcji jest zamknięcie tego serwisu. Sprawa ma się rozstrzygnąć w 2027 roku.

TVN także przejdzie do Paramountu

W Polsce emocje wywołuje przyszłość TVN, który zmienia właściciela. Opinie ekspertów są podzielone. Według "Rzeczpospolitej" część z nich spodziewa się zmian w jego profilu, natomiast inni uważają, że utrzyma się obecny kierunek stacji. Być może TVN zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż.

Nowe Skydance będzie musiało udowodnić, że ogromna liczba marek, studiów, kanałów telewizyjnych i platform streamingowych może działać jako jedność. Najbliższe miesiące pokażą, czy połączenie Paramount i Warner Bros. Discovery rzeczywiście stworzy nową potęgę Hollywood.