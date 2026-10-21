W skrócie Netflix odnotował w trzecim kwartale 2026 roku przychody na poziomie 12,9 mld USD, jednak słabsze prognozy na czwarty kwartał spowodowały spadek wartości akcji spółki.

Firma zdecydowała się na zwolnienie 1000 pracowników, co stanowi około 6 proc. załogi, oraz przeprowadziła zmiany na kluczowych stanowiskach kierowniczych w dziale treści.

Serwis zamierza stawiać na rozwój biblioteki gier wideo, transmisje wydarzeń sportowych, licencjonowanie zewnętrznych treści oraz zwiększenie liczby premier kinowych.

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Wyniki kwartalne Netflixa budzą mieszane uczucia

Netflix ogłosił najnowsze wyniki finansowe obejmujące 3. kwartał roku kalendarzowego 2026. Komunikat przyniósł mieszane nastroje na rynku, bowiem spółka zaprezentowała niższe od prognoz szacunki zysku na czwarty kwartał i obniżyła całoroczny przewidywany przychód z reklam z około 3 mld do blisko 2,7 mld USD.

W kwartale kończącym się we wrześniu przychody wzrosły o 11,8 proc. rok do roku do kwoty blisko 12,9 mld USD, co odpowiada oczekiwaniom Wall Street, ale oznacza najwolniejsze tempo wzrostu od prawie trzech lat. Zysk netto zwiększył się o ponad 40 proc. do blisko 3,7 mld USD, jednak prognoza na kolejny kwartał zakładająca 2,79 mld USD zysku netto i 67 centów na akcję rozczarowała analityków liczących odpowiednio na 3,07 mld USD i 73 centów.

Ogłoszenie wyników kwartalnych przełożyło się na natychmiastowy spadek akcji o prawie 6 proc. w obrocie pozasesyjnym, pogłębiając trwającą od roku zniżkę sięgającą ponad 40 proc. Analitycy zwracają uwagę na wyhamowanie dynamiki przychodów Netflixa w USA i Kanadzie oraz stagnację czasu oglądania wobec rosnącej konkurencji ze strony YouTube'a i TikToka.

Z danych firmy badawczej Nielsen wynika, że udział serwisu w rynku USA spadł w lipcu 2026 r. do 7,8 proc., podczas gdy YouTube przekroczył 14 proc. "Netflix ma problem z zaangażowaniem i jest to niepokojący trend na przyszłość" - skomentował Jesse Cohen, starszy analityk w Investing.com. "Wiem, że moglibyśmy radzić sobie lepiej" - odpowiada Ted Sarandos, co-CEO Netflixa. "Teraz dostrzegliśmy szansę, aby wznieść naszą ofertę programową na wyższy poziom" - dodał menedżer, zaznaczając przy tym, że firma nie ma potrzeby fundamentalnej zmiany strategii.

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Netflix zwalnia tysiąc osób w imię cięcia kosztów

W obliczu stagnacji kierownictwo Netflixa zdecydowało się na redukcję zatrudnienia o tysiąc osób, co stanowi około 6 proc. personelu. Z pracą pożegnała się dyrektor ds. treści Bela Bajaria, a także dyrektorzy pionu filmowego Dan Lin i Doug Belgrad. "Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest podejmowanie trudnych decyzji w interesie naszych użytkowników, partnerów, pracowników, inwestorów i ostatecznie naszego długoterminowego wzrostu" - wytłumaczył Greg Peters, drugi co-CEO w Netflix.

Zwolnienia są niestety ostatnio trendem w Hollywood, które w coraz większym stopniu stawia na sztuczną inteligencję. W ostatnim czasie Disney zwolnił setki pracowników pod wodzą nowego szefa Josha D'Amaro, a Skydance planuje odchudzenie kadry w Paramount i Warner Bros. Discovery. W ramach tego ostatniego przejęcia doszło też wcześniej do anulowania wysoko ocenianych seriali, takich jak "Westworld", "The Tiny Chef Show" czy "Raised by Wolves".

Miejsce odwołanej szefowej programowej zajął Peter Rice, doświadczony menedżer pracujący wcześniej przez 30 lat w Fox, a następnie w Disney. Będzie on tymczasowo nadzorował także dział filmowy do czasu wyznaczenia następcy Dan Lina, który w liście pożegnalnym podsumował, że za jego kadencji średnia liczba wyświetleń na tytuł wzrosła o 12 proc., a czas oglądania - o 11 proc. Lin opuścił stanowisko po oporze środowiska wobec jego polityki cięcia budżetów, co doprowadziło do zerwania współpracy przez reżyserów Noah Baumbacha i Davida Finchera.

Nowości na Netflix. Co jest warte obejrzenia?

Netflix zmaga się ostatnio z brakiem nowych blockbusterów, które zastąpiłyby kończące się serie, podczas gdy kontynuacje serii takich jak "Beef", "The Night Agent" czy "Avatar: The Last Airbender" zanotowały zauważalny spadek oglądalności. Odpowiedzią na te wyzwania ma być powrót do licencjonowania treści od zewnętrznych podmiotów i rozwój zróżnicowanej biblioteki. Wśród niedawnych premier wymieniono "Monster: The Lizzie Borden Story", drugi sezon "The Gentlemen", finał "Outer Banks", reboot "Little House on the Prairie", a także "The Last House", "Death of the Pastor's Wife" i mecz NFL z Australii.

Lista nadchodzących produkcji obejmuje wyreżyserowany przez Davida Finchera i napisany przez Quentina Tarantino film "The Mis-Adventures of Cliff Booth" (określany też jako "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"), stanowiący kontynuację historii z "Pewnego razu... w Hollywood", dramat wojenny "The Mosquito Bowl" Pete'a Berga, film "Narnia: The Magician's Nephew" w reżyserii Grety Gerwig i animację "Charlie vs. the Chocolate Factory".

Oferta serialowa zostanie powiększona o adaptację powieści Jonathana Franzena "The Corrections" z Meryl Streep i w reżyserii Corda Jeffersona, thriller "Rabbit, Rabbit" z Adamem Driverem i Reginą Hall, produkcję "The Murder of JonBenét Ramsey" z Melissą McCarthy i Clivem Owenem, nową adaptację książki Dana Browna "The Secret of Secrets" z Morganem Spectorem i showrunnerem Carltonem Cusem, a także nowe sezony "The Diplomat" i "Nobody Wants This". W domenie wydarzeń na żywo zaplanowano transmisje trzech meczów NFL w Święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie oraz walkę bokserską Tyson Fury vs. Anthony Joshua.

Gigant streamingu powinien wrócić do korzeni?

Aby wydłużyć czas spędzany w aplikacji, platforma streamingowa inwestuje w gry wideo, podcasty i wydarzenia sportowe. Jednocześnie Netflix ostrożnie testuje tradycyjną dystrybucję kinową przed udostępnieniem tytułów w katalogu online. Produkcje takie jak "The Mis-Adventures of Cliff Booth" czy "The Mosquito Bowl" otrzymają dwutygodniowe ekskluzywne okno pokazów w kinach IMAX, zaś nabyty na festiwalu w Cannes hiszpańskojęzyczny dramat "La Bola Negra" trafił do kin na 45 dni, a spółka po raz pierwszy w historii podała oficjalne przychody z kas biletowych.

"Mamy za sobą pierwszy tydzień publicznego raportowania wyników z box office i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Sprawdźmy sytuację ponowne za około sześć miesięcy" - przekazał Ted Sarandos.

Kierownictwo serwisu zaznacza, że pokazy kinowe nie zmienią fundamentów działania przedsiębiorstwa. "Pamiętajmy, że jesteśmy biznesem nastawionym przede wszystkim na streaming" - przypomina Sarandos. Analitycy uważają ponadto, że Netflix może wkrótce kupować nowe firmy lub prawa do filmów, zwłaszcza po tym, jak Comcast zapowiedział wydzielenie NBCUniversal.

"Netflix pozostaje sprawnie działającą, wysoce rentowną machiną, ale skupioną na zbyt wielu niepotrzebnych rozpraszaczach" - ocenia Paolo Pescatore, analityk w PP Foresight. "Firma musi wrócić do korzeni i skupić się na porywających treściach" - podsumowuje.



