Niedaleko granicy z Portugalią w Hiszpanii leży mała wieś A Barca. Od lat pozostaje bez gospodarza, mimo że chętnych na jej przejęcie nie brakuje. Gmina Cortegada chce ją przekazać nowemu inwestorowi za darmo, jednak są konkretne warunki. To właśnie one odstraszają potencjalnych chętnych.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać całą wieś za darmo?

Pierwszym haczykiem jest to, że nowy właściciel wcale nie kupi tego terenu na własność, lecz otrzyma prawo do jego użytkowania na określony czas - w 2024 roku media informowały o 50-letniej cesji. Poza tym inwestor musi przedstawić kompleksowy projekt związany z turystyką i rekreacją. Ma tam powstać ekowioska.

Chociaż osada nic nie kosztuje, doprowadzenie jej do dobrego stanu może kosztować miliony dolarów. Przyszły zarządca będzie musiał z własnej kieszeni odbudować domy, które przez dziesięciolecia pozostawały niezamieszkałe i popadły w ruinę, podobnie jak uliczki. Nie ma tam prądu ani wody - lecz zachowały się zabytkowe fontanny, mosty i pozostałości po kamiennych domach.

A Barca to wieś z historią

Mała wieś ma długą historię, sięgającą XV wieku. Dawniej przez osadę prowadziła droga do Kastylii, a przez rzekę Miño ludzi i towary przeprawiano łodziami. W latach 20. XX wieku zbudowano w pobliżu most, więc wieś straciła na znaczeniu.

W połowie XX wieku poziom wód podniósł się, co doprowadziło do zalania okolicznych pól, z których utrzymywali się mieszkańcy. Przedsiębiorstwo energetyczne wywłaszczyło wówczas całą wieś, myśląc, że wszystko znajdzie się pod wodą - a jednak domy przetrwały, chociaż przez lata popadały w ruinę.

W 2013 roku osadę przekazano gminie Cortegada, jednak samorząd nie miał pieniędzy na jej odnowienie. W związku z tym władze postanowiły wystawić ofertę jeszcze w tym samym roku, oddając wszystko za darmo, chociaż ze wspomnianymi wyżej warunkami. Od ponad dekady nikt się nie skusił, aby je przyjąć, więc wioska pozostaje bez właściciela.



