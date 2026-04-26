Ludzki węch przez lata był uznawany za zmysł drugorzędny - mniej istotny niż wzrok czy słuch. Najnowsze badania genetyczne pokazują jednak zupełnie inny obraz. Okazuje się, że zdolność odczuwania zapachów rozwijała się równolegle z tym, jak ludzie żyli i co jedli.

Naukowcy przeanalizowali geny odpowiedzialne za odbiór zapachów u rdzennych społeczności z Malezji. Wyniki wskazują, że ewolucja ludzkiego węchu była silnie powiązana z trybem życia - szczególnie z przejściem od łowiectwa i zbieractwa do rolnictwa.

Dlaczego nie wszyscy czujemy zapachy tak samo?

Zmysł węchu należy do najstarszych systemów sensorycznych w świecie zwierząt. W przypadku ludzi przez długi czas sądzono, że jego znaczenie stopniowo malało. Wynikało to m.in. z faktu, że Homo sapiens utracił ponad 60 proc. genów odpowiedzialnych za receptory węchowe w porównaniu do innych ssaków. Nowe badanie podważa to jednak, a według naukowców zmiany w genach nie oznaczają prostego "osłabienia" węchu, lecz raczej jego dostosowanie do warunków środowiskowych, diety i zachowań kulturowych.

Badacze skupili się na populacjach Orang Asli - rdzennej ludności Półwyspu Malajskiego. Wśród nich wyróżnia się trzy grupy: łowców-zbieraczy, społeczności prowadzące rolnictwo rotacyjne oraz typowych rolników. Analiza wykazała wyraźne różnice genetyczne między tymi grupami. Najbardziej charakterystyczne wyniki dotyczyły łowców-zbieraczy, tzw. Negritos. Ich geny odpowiedzialne za węch były znacznie lepiej zachowane - zawierały mniej mutacji, które mogłyby osłabiać zdolność odbierania zapachów. Posiadali oni także bardziej "pierwotne" wersje tych genów, co sugeruje silniejszą i bardziej precyzyjną percepcję zapachów.

W przypadku społeczności żyjących w lasach tropikalnych węch ma bezpośrednie znaczenie dla przeżycia. Pomaga w odnajdywaniu pożywienia, rozpoznawaniu dojrzałych owoców czy identyfikacji roślin. Z tego powodu u łowców-zbieraczy szczególnie dobrze zachowały się geny odpowiedzialne za wykrywanie zapachów ziemistych, owocowych i roślinnych, czyli takich, które dominują w tym środowisku.

Inaczej wygląda sytuacja u społeczności rolniczych. W ich przypadku geny węchowe częściej ulegały zmianom. Naukowcy sugerują, że mogło to wynikać z faktu, iż niektóre z tych genów pełnią również inne funkcje w organizmie. Przykładem jest jeden z genów związanych z metabolizmem insuliny. U rolników częściej występowała jego zmodyfikowana wersja, co może być powiązane z dietą bogatszą w węglowodany i koniecznością regulacji poziomu cukru we krwi.

Ludzki węch nie słabnie, lecz dostosowuje do środowiska

Badanie pokazało też, że społeczności łowiecko-zbierackie dysponują znacznie bardziej rozwiniętym słownictwem opisującym zapachy, natomiast w kulturach uprzemysłowionych zapachy zwykle opisuje się poprzez porównania do znanych obiektów. To sugeruje, że węch jest zarówno funkcją biologiczną, jak i elementem kultury.

Autorzy badania podkreślają, że jest to pierwszy raz wyraźny dowód na genetyczny związek między kulturą, środowiskiem a zmysłem węchu. Wnioski są jednoznaczne - ludzki węch nie jest gorszy niż kiedyś, a po prostu inny, dostosowany do naszych potrzeb.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Cell Reports.

