Niedawno Filip Mielczarek w GeekWeek.pl pisał, że wskazówki Zegara Zagłady po raz kolejny zostały przesunięte i znajdują się obecnie 85 sekund od północy - najbliżej w całej historii. Czym jest jednak ów Zegar, co oznacza ustawienie jego wskazówek i kto nim steruje?

Zegar Zagłady wciąż ma znaczenie

Doomsday Clock to jeden z najbardziej niepokojących symboli współczesnego świata. Pokazuje, jak blisko ludzkość znajduje się od globalnej katastrofy stworzonej przez samą siebie. Pokazane jest to za pomocą wskazówek - ile minut pozostało do północy, czyli do momentu, w którym cywilizacja w obecnej formie może przestać istnieć.

Zegar powstał w 1947 roku, tuż po II wojnie światowej i ataku na Hiroszimę i Nagasaki, a jego twórcami byli naukowcy związani z czasopismem Bulletin of the Atomic Scientists. Wśród nich byli m.in. Albert Einstein i J. Robert Oppenheimer. Miał być ostrzeżeniem, próba wstrząśnięcia opinią publiczną i politykami.

Co oznacza północ na Zegarze Zagłady?

Północ symbolizuje globalną katastrofę o skali cywilizacyjnej, taką jak wojna nuklearna, nieodwracalny kryzys klimatyczny, upadek systemów biologicznych czy niekontrolowany rozwój technologii, np. broni biologicznej. Im bliżej wskazówki znajdują się północy, tym większe ryzyko, że któryś z tych czynników doprowadzi do punktu bez powrotu.

Najdalej od północy zegar znajdował się 17 minut w 1991 roku u schyłku zimnej wojny. Od 2010 roku zbliża się jedynie do północy i jest systematycznie uaktualniana. Od 2020 roku czas Zegara zaczęto podawać w sekundach, a nie w minutach, podkreślając narastające zagrożenie.

Kto ustawia Zegar Zagłady i na jakiej podstawie?

Jego ustawienie jest określane przez Radę ds. Nauki i Bezpieczeństwa w konsultacji z Radą Sponsorów, w skład której wchodzi ośmiu laureatów Nagrody Nobla z różnych dziedzin.

Wskazówki zegara były przesuwane łącznie 28 razy w odpowiedzi na różne wydarzenia międzynarodowe. Na początku ustawiono go na 23:53. Obecnie ocena sytuacji jest bardziej skomplikowana, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Decyzje o zmianie ustawienia wskazówek opierają się na analizie napięć geopolitycznych, liczby i stanu arsenałów nuklearnych, postępów w walce ze zmianą klimatu czy zagrożeń technologicznych.

Dlaczego dziś Zegar Zagłady jest tak blisko północy?

Nakłada się na to kilka zagrożeń krytycznych. Szacując czas, naukowcy zwrócili uwagę na wygasający 4 lutego 2026 roku układ o redukcji zbrojeń strategicznych między USA a Rosją. Może to doprowadzić do ponownego "wyścigu zbrojeń". Wskazano również liczne konflikty zbrojne z udziałem państw, które posiadają broń atomową, w tym wojnę w Ukrainie oraz starcia na Bliskim Wschodzie i w dalszych rejonach Azji. Sztuczna inteligencja także została wspomniana w kontekście szerzenia dezinformacji destabilizującej społeczeństwa.

Zegar Zagłady nie przewiduje końca świata, lecz jest metaforą, która ma nas ostrzec i zachęcić do podjęcia działań spowalniających katastrofę. Pokazuje nam, jak blisko samozagłady jesteśmy, jednak to nie znaczy, że ona nastąpi.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press