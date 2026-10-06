Dlaczego cebula wyciska łzy i co zrobić, żeby oczy nie piekły?

W skrócie Naruszenie struktur cebuli podczas jej krojenia prowadzi do serii reakcji chemicznych.

Powstaje lotny związek siarki, który wpływ drażniąco na oczy i prowadzi do łzawienia.

Aby ograniczyć łzawienie, warto stosować różne triki, by zminimalizować uwalnianie drażniących substancji.

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Cebula. Warzywo, które "wyciska łzy"

Cebula od tysięcy lat trafia do garnków, nadając potrawom charakterystyczny smak i aromat. Dziś jest jednym z najbardziej powszechnych warzyw na świecie i trudno wyobrazić sobie bez niej wiele codziennych dań. Przez wieki wykorzystywano ją również jako naturalny środek w medycynie ludowej.

Jest jednak coś, co odróżnia ją od większości produktów, które kroimy w kuchni. Wystarczy kilka ruchów nożem, by oczy zaczęły piec, a po policzkach popłynęły łzy. Efekt ten wywołuje reakcja obronna rośliny, która uruchamia się dokładnie w momencie, gdy zaczynamy ją kroić.

Powstająca wtedy substancja potrafi błyskawicznie dotrzeć do naszych oczu i wywołać pieczenie oczu i łzawienie. Dlaczego cebula "atakuje" właśnie w ten sposób i co zrobić, by podczas jej krojenia nie płakać?

Dlaczego podczas krojenia cebuli łzawią oczy?

W toku ewolucji cebula wykształciła mechanizm, który drażni oczy wszystkich, którzy uszkadzają jej tkanki. Jest to sposób obrony tej rośliny przed zjedzeniem. Krojąc cebulę, niszczymy jej strukturę, co aktywuje ten mechanizm.

Komórki cebuli zawierają różne rodzaje substancji - w momencie, gdy siekamy warzywo, dochodzi do ich uwolnienia i połączenia. Tworzą się kwasy sulfonowe, które przekształcają się w lotny związek siarki, S-tlenek tiopropanalu (syn-propanethial-S-oxide), zwany czynnikiem łzawiącym cebuli.

Jego opary reagują z wilgocią na powierzchni oka. Powstaje wówczas śladowa ilość kwasu siarkowego, który podrażnia silnie unerwioną rogówkę.

Pojawia się nieprzyjemne pieczenie i łzawienie. Podrażnienie nerwów w oku pobudza bowiem gruczoły łzowe do produkcji łez, które mają pomóc usunąć z oka drażniącą substancję.

Co zrobić, żeby nie płakać od cebuli?

Klasyczne porady na temat ograniczenia reakcji łzawienia podczas krojenia cebuli mówią o:

schłodzeniu cebuli przed krojeniem...

...lub też sparzenie jej w gorącej wodzie,

założenie okularów ochronnych,

krojeniu cebuli pod włączonym wyciągiem lub przy otwartym oknie.

Jedne z nowszych badań wskazują ponadto, że dużą różnicę robi ostrość noża oraz tempo siekania tego warzywa.

Modele komputerowe ujawniły bowiem, że powolne krojenie cebuli lub używanie do tego tępego ostrza znacznie zwiększają uwalnianie drażniących oczy związków.

Warto więc kroić to warzywo szybko, korzystając z dobrze naostrzonego noża, by ograniczyć miażdżenie komórek cebuli.

Źródła: DoktorMarzena.pl, GeekWeek Interia, Zielona Interia