Alexander Graham Bell 10 marca 1876 roku po raz pierwszy w historii wykonał połączenie telefoniczne. Zadzwonił wtedy do swojego asystenta, Thomasa Watsona. Jego słowa nie były zbyt emocjonalne. Powiedział wtedy: "Panie Watsonie, proszę tutaj przyjść. Chcę się z panem zobaczyć". Zero przywitania.

Jak zmieniały się zasady powitań w początkach telefonii?

Kiedy pierwsi użytkownicy telefonów zaczynali do siebie dzwonić, musieli wypracować jakieś zasady rozmów na odległość. Zaliczało się do tego także powitanie tuż po podniesieniu słuchawki. Często nie wiadomo było, czyj głos usłyszymy po odebraniu połączenia, więc potrzebne było uniwersalne hasło, pasujące do każdej okoliczności.

Bell pomyślał o tym i zaproponował przywitanie żeglarzy - "Ahoj!", które było bardzo rozpowszechnione na morzach w XVIII wieku. Wielu klientów początkowo podłapało pomysł i faktycznie używało tej zgrabnej formułki. Część z nich jednak, mając na uwadze zakłócenia i hałasy, a także słabą jakość połączeń, krzyczała do słuchawki coś w stylu "Jesteś tam?!" albo "Słyszysz mnie?!" zamiast przywitać się z rozmówcą.

Jak list Edisona na zawsze zmienił nasze rozmowy

Z propozycją zmiany słowa "Ahoj" na "Hello" wyszedł Thomas Edison, który w tej sprawie napisał nawet list do prezesa Central District and Printing Telegraph Company w Pittsburghu. Było to stosunkowo nowe słowo - pochodzi dopiero z 1827 roku i wówczas nie było używane głównie do powitania. Edison zalecił używanie go w 1877 roku, aby ujednolicić komunikację telefoniczną. Chciał też sprawić, że rozmowy będą bardziej profesjonalne.

W liście do prezesa napisał:

Drogi Davidzie, nie sądzę, żebyśmy potrzebowali dzwonka do telefonu, bo "Hello!" słychać z odległości od 3 do 6 metrów. Co o tym sądzisz? Edison - P.S. Początkowy koszt produkcji nadajnika i odbiornika to zaledwie 7 dolarów.

Jego pomysł zyskał szerokie uznanie i dużą popularność - nowe przywitanie stało się naturalnym rozpoczęciem rozmowy telefonicznej.

Różne przywitania na świecie

Wraz z rozpowszechnieniem się telefonów na świecie, otwiera się w nowym oknie, przywitanie "Hello" zaczęło się adaptować do lokalnych języków. W Turcji mówi się "Alo", we Francji - "Allô", a w końcu w Polsce - "Halo".

Dzisiaj zasady etyki podczas rozmowy telefonicznej kształtowane są na bieżąco, jak zauważa Business Insider. Wielu młodych ludzi uważa, że to dzwoniący powinien się przywitać i przedstawić - a nie osoba odbierająca połączenie. Wynika to z dużej liczby połączeń spamowych oraz strachu przed sklonowaniem ich głosu przez oszustów, aby później go wykorzystać. Być może niedługo odejdziemy od starego wzoru przywitań i będziemy witać dzwoniącego ciszą, czekając, aż sam się odezwie.



