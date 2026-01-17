Spis treści: Sok pomarańczowy po myciu zębów nie jest dobrym pomysłem Do czego służy SLS w paście do zębów? Pięć smaków, które czuje człowiek Czy da się uniknąć tego efektu?

Sok pomarańczowy po myciu zębów nie jest dobrym pomysłem

Uczucie świeżości w ustach po umyciu zębów potrafi być bardzo przyjemne, jednak kiedy zaraz po tym chcesz napić się soku pomarańczowego, często skrzywisz się z odrazą. Dlaczego po myciu zębów sok pomarańczowy tak paskudnie smakuje?

Odpowiedź kryje się w składzie pasty do zębów. Zawiera ona detergent, który rozpuszcza tłuszcz. Twoje kubki smakowe częściowo składają się z tłuszczu, więc są one zakłócane za każdym razem, kiedy szczotkujesz zęby. Laurylosiarczan sodu (SLS) zaburza działanie kubków smakowych, hamując odczuwanie słodyczy i zwiększając wrażliwość na gorycz. Na szczęście trwa to tylko do pół godziny, a później znów możesz cieszyć się pysznym smakiem soku. Podobnie sprawa ma się z innymi produktami - spróbuj zjeść po umyciu zębów owoce cytrusowe, colę lub tonik. Mniej odczuwalny jest ten efekt przy wodzie czy mleku, ponieważ nie opierają się one na słodyczy i kwasowości.

Do czego służy SLS w paście do zębów?

Dzięki SLS tworzy się piana w ustach podczas szczotkowania i to właśnie on sprawia, że czujemy czyste zęby. Jednak nie tylko on działa na nasze receptory. Mentol, który nadaje nam świeżego oddechu, zaburza ich działanie, co także wpływa na niepoprawne odczuwanie smaków. Natomiast fluorek cyny ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, lecz przy tym wchodzi w reakcję z kwasami - a to powoduje odczuwanie smaku metalicznego w kontakcie z różnym pożywieniem.

Pięć smaków, które czuje człowiek

Człowiek nie czuje smaku jako jednej rzeczy, lecz dzieli je na pięć podstawowych kategorii: słodki, słony, kwaśny gorzki i umami, czyli smak "mięsny". Sok pomarańczowy to mieszanka słodkiego, kwaśnego i lekko gorzkiego, a ponieważ SLS z pasty do zębów osłabia odbiór słodkiego, a wzmacnia gorzki, proporcje smaków się rozjeżdżają i zamiast świeżego cytrusa otrzymujemy kwaśno-gorzki produkt.

Czy da się uniknąć tego efektu?

Istnieją pasty bez SLS, często oznaczone jako "SLS free", które nie będą zmieniać smaku potraw. Jeśli masz normalną pastę, możesz obficie przepłukać jamę ustną wodą, aby zmniejszyć uczucie niedobrego smaku, lub po prostu poczekać kilkanaście minut przed spożyciem soku.

