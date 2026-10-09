Po internecie krążą już memy o tym, że ostatnia minuta prania to najdłuższa minuta w życiu. Jeśli i tobie się to zdarzyło, zwłaszcza gdy śpieszyłeś się do pracy lub na spotkanie, wiesz, jakie to bywa irytujące. Dlaczego pralka wydaje się oszukiwać?

Ostatnia minuta prania trwa wieczność

Nowoczesne pralki wyświetlają czas pozostały do końca cyklu jedynie orientacyjnie. Maszyna dostosowuje cały proces prania do ciężaru, wybranego cyklu i różnych dodatkowych opcji, a także temperatury i typu tkanin, często korygując go w czasie rzeczywistym. Przez to zdarza się, że końcowa minuta może się wydłużyć.

Głównym winowajcą jest tutaj wykrycie nadmiernej ilości piany, które uniemożliwia rozpoczęcie wirowania. Przeciążenie pralki mogłoby spowodować trudności z utrzymaniem przez niej równowagi podczas końcowego wirowania. Jeżeli ładunek straci równowagę, pralka spróbuje go zrównoważyć, dodając więcej wody, a następnie wykonując powolne wirowanie, aby po chwili zwiększać prędkość. Czas na wyświetlaczu się nie zmienia, chociaż maszyna musi się na chwilę zatrzymać i ponownie rozłożyć zawartość przed kontynuacją prania. Wtedy wszystko się wydłuża.

Zwykle to użytkownik ponosi winę za wydłużanie czasu prania. Jeśli wsypie do niej zbyt dużo detergentu, pralka będzie potrzebować dodatkowych kilku minut na odwirowanie i odsączenie nadmiaru wody oraz proszku, aby ubrania pachnęły świeżo i schnęły szybciej.

Temperatura, jaką wybieramy, także ma znaczenie. Dolewanie do pralki wody o innej temperaturze do płukania lub wirowania może spowodować opóźnienie cyklu. Jeśli zalecimy pralce chłodniejszy cykl, istnieje większa szansa, że nie wydłuży się ta ostatnia minuta.

Jeżeli dawno nie czyściliśmy urządzenia, to również cały cykl może się regularnie wydłużać. Zatkane filtry lub odpływ utrudniają przepływ wody.

Dlaczego pralki mają tak długie cykle?

Wszystkie decyzje, które podejmują nowoczesne pralki, mają na celu zużycie jak najmniejszej ilości wody przy uzyskaniu jak najlepszych rezultatów. Maszyny sprzed 20 lat często zużywały dużo wody i intensywnie wirowały, aby usunąć zabrudzenia. Dzisiaj zużycie wody spadło, lecz wydłużył się czas cyklu, który pozwala na osiągnięcie tego samego rezultatu. Dodatkową zaletą delikatniejszego wirowania jest to, że może być łagodniejsze dla tkanin.

Bardziej energooszczędne pralki są także zazwyczaj znacznie cichsze niż ich poprzednicy. Tutaj tak samo zadziałała reguła: głośniejsze pranie przez krótszy czas lub cichsze przez dłuższy.



