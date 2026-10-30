Tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego

Niedaleko Warszawy znajduje się miejsce, gdzie włoski stają dęba na karku, szczególnie w nocy. Kampinoski Park Narodowy słynie z żyjących tam łosi, jednak jeden obszar zyskał także tę złą sławę. Mowa o Duchnej Drodze, która znajduje się poza szlakiem, więc przebywanie tam jest zabronione - chyba nie bez powodu, skoro wielu ludzi twierdzi, że może tam straszyć.

Warto z przymrużeniem oka patrzeć na wszelkie doniesienia o zjawiskach paranormalnych, mimo że historie opowiadane przez ludzi często potrafią przyprawić o gęsią skórkę. Pierwsze pogłoski o niepokojących zdarzeniach pojawiły się po zakończeniu II wojny światowej, po krwawych zbrodniach dokonanych w okolicy. Duchna Droga to droga "zagubionych dusz".

Opowieści sugerują, że nocą można zauważyć tam migoczące światła. Takie zjawiska mogłyby być wytłumaczalne, gdyby teren był podmokły, z płonącymi gazami bagiennymi, jednak Duchna Droga jest sucha i piaszczysta. Ponadto w paru miejscach można wyczuć dziwny, przyjemny zapach, a w innych rosną brzozy o mocno powykręcanych pniach. Na miejscu sprzęt elektroniczny podobno miewa problemy z działaniem, a silniki skuterów i motocyklów gasną. Najbardziej przerażające doniesienia mówią, że można usłyszeć tam odgłosy maszerującego wojska lub zobaczyć żołnierzy, jeźdźców na koniach i inne niepokojące postacie.

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Czy warto się bać legend?

Las nocą żyje - poruszają się drzewa, wiatr hula w ich koronach, a zwierzęta wydają różne odgłosy. Jeśli ktoś naczytał się w internecie o nadprzyrodzonych zjawiskach, będąc tam, prędzej zobaczy lub usłyszy coś, czego tak naprawdę nie ma.

Aby odnaleźć tę tajemniczą drogę, wystarczy kierować się z Lasek ulicą Brzozową w kierunku Sierakowa. Kurier Kampinoski podaje, że należy minąć zakład dla ociemniałych i wejść w las.

- Tam znajdziesz znak wskazujący drogę pożarową 49, która prowadzi do miejsca, o którym mówi legenda - informuje Kurier.

Gdzie się wybrać na Halloween? W miejsca dozwolone

Wraz ze zbliżającym się Halloween coraz częściej będzie powracać temat nawiedzonych miejsc. Niektórzy mogą mieć ochotę na własnej skórze przekonać się, czy na danym obszarze straszy. Przypominamy więc, że Duchna Droga leży poza oficjalnie wyznaczonymi i oznakowanymi szlakami turystycznymi w Kampinoskim Parku Narodowym. Wejście na nią jest zatem zabronione i grozi za to mandat.

W Polsce można spotkać dużo przykładów niepokojących miejsc. W ostatnich latach dużą popularność zyskał urbex, który budzi z jednej strony niepokój, ale z drugiej dużą ekscytację. O urbexie w Krakowie pisałam w zeszłym roku w GeekWeek.pl, pokazując parę fajnych miejscówek, otwiera się w nowym oknie.

Chociaż potrafi dostarczyć niezapomnianych wrażeń, nigdy nie należy zapominać, że jest to również ryzykowna forma eksploracji. Opuszczone budynki bywają w złym stanie technicznym, dlatego każdy, kto zdecyduje się na taką przygodę, powinien zadbać o podstawowe zasady bezpieczeństwa. Należy pamiętać także o słynnym motto "Zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko odciski stóp".



