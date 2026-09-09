Dzisiaj jest rekordowy dzień narodzin. Statystyki to potwierdzają

Julia Król

Julia Król

Wielu z nas odnosi wrażenie, że wrzesień to czas prawdziwego wysypu urodzin wśród znajomych. Statystyki potwierdzają, że jest to rekordowy miesiąc pod względem liczby narodzin, a 9 września to dzień, w którym na świat przychodzi najwięcej osób w roku.

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Widok ekranu smartfona z kalendarzem, na którym zaplanowano wydarzenie "Urodziny" na 9 września.
Najwięcej urodzin w roku. 9 września to rekordowa dataJulia Król INTERIA.PL

Masz wrażenie, że we wrześniu składasz życzenia urodzinowe znacznie częściej niż w inne miesiące? To nie przypadek. Okazuje się, że wrzesień to najczęstszy miesiąc urodzin w całym roku, a jeden dzień wyróżnia się na tle innych i jest to właśnie 9 września.

Miesiąc, w którym rodzi się najwięcej dzieci

Każdego dnia na świecie rodzi się średnio 386 tys. dzieci, jednak liczba ta różni się w zależności od miesiąca, a nawet danego dnia. Są okresy, kiedy na świat przychodzi znacznie więcej lub znacznie mniej noworodków niż zazwyczaj, i są to daty bardzo podobne we wszystkich regionach naszej planety.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w 2016 roku, podczas której sprawdzano dane średniej liczby urodzeń w roku w latach 1994-2014, ustalono, że wrzesień jest na szczycie listy. Dodatkowo aż dziewięć na dziesięć najczęstszych urodzin przypada właśnie na ten miesiąc. Rodzynkiem na liście był lipiec.

W którym dniu roku rodzi się najwięcej dzieci? Oto lista dziesięciu dat:

  1. 9 września
  2. 19 września
  3. 12 września
  4. 17 września
  5. 10 września
  6. 20 września
  7. 7 lipca
  8. 15 września
  9. 16 września
  10. 18 września

Dlaczego wrzesień jest tak popularnym miesiącem narodzin?

Przyczyną wzrostu narodzeń dzieci we wrześniu jest najprawdopodobniej fakt, że podczas chłodniejszych miesięcy roku i w okresie świątecznym pary spędzają więcej czasu w domu. Niektórzy mają wtedy tendencję do mniejszej aktywności zawodowej - w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i późniejszym Sylwestrem. Jest więcej czasu na imprezy, wypicie kilku drinków więcej niż zwykle. Ciąża powinna trwać 38 tygodni od poczęcia, więc dzieci urodzone 9 września zostały poczęte w okolicach 17 grudnia.

W przypadku urodzin 19 września data poczęcia powinna teoretycznie przypadać na 27 grudnia, a więc chwilę po Bożym Narodzeniu, kiedy część osób bierze sobie wolne w pracy. Wszystkie dzieci urodzone w dniach 22-26 września zazwyczaj poczęte są w okolicach Sylwestra i Nowego Roku.

Grudzień jest także miesiącem najbardziej romantycznym - dane wskazują, że wtedy pary najczęściej się zaręczają.

Innym wytłumaczeniem zwiększonej liczby urodzeń we wrześniu jest fakt, że krótsze dni w momencie poczęcia mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną, a plemniki mogą być mniej skuteczne w cieplejszych miesiącach.

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Anna Gburek

Kiedy rodzi się najmniej dzieci?

Zdecydowanym zwycięzcą jest dzień przestępny, przypadający na 29 lutego, jednak patrząc na kalendarz coroczny, najmniej dzieci rodzi się w święta. Możliwe, że wynika to z unikania planowanych porodów i cesarskich cięć w dni takie jak Boże Narodzenie, Wigilia czy Nowy Rok. Jeśli to możliwe, przekładane są momenty narodzin na dni około tych wydarzeń.

Najrzadsze urodziny:

  1. 25 grudnia
  2. 1 stycznia
  3. 24 grudnia
  4. 4 lipca
  5. 2 stycznia
  6. 26 grudnia
  7. 27 listopada
  8. 23 listopada
  9. 25 listopada
  10. 31 października
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