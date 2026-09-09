Masz wrażenie, że we wrześniu składasz życzenia urodzinowe znacznie częściej niż w inne miesiące? To nie przypadek. Okazuje się, że wrzesień to najczęstszy miesiąc urodzin w całym roku, a jeden dzień wyróżnia się na tle innych i jest to właśnie 9 września.

Miesiąc, w którym rodzi się najwięcej dzieci

Każdego dnia na świecie rodzi się średnio 386 tys. dzieci, jednak liczba ta różni się w zależności od miesiąca, a nawet danego dnia. Są okresy, kiedy na świat przychodzi znacznie więcej lub znacznie mniej noworodków niż zazwyczaj, i są to daty bardzo podobne we wszystkich regionach naszej planety.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w 2016 roku, podczas której sprawdzano dane średniej liczby urodzeń w roku w latach 1994-2014, ustalono, że wrzesień jest na szczycie listy. Dodatkowo aż dziewięć na dziesięć najczęstszych urodzin przypada właśnie na ten miesiąc. Rodzynkiem na liście był lipiec.

W którym dniu roku rodzi się najwięcej dzieci? Oto lista dziesięciu dat:

9 września 19 września 12 września 17 września 10 września 20 września 7 lipca 15 września 16 września 18 września

Dlaczego wrzesień jest tak popularnym miesiącem narodzin?

Przyczyną wzrostu narodzeń dzieci we wrześniu jest najprawdopodobniej fakt, że podczas chłodniejszych miesięcy roku i w okresie świątecznym pary spędzają więcej czasu w domu. Niektórzy mają wtedy tendencję do mniejszej aktywności zawodowej - w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i późniejszym Sylwestrem. Jest więcej czasu na imprezy, wypicie kilku drinków więcej niż zwykle. Ciąża powinna trwać 38 tygodni od poczęcia, więc dzieci urodzone 9 września zostały poczęte w okolicach 17 grudnia.

W przypadku urodzin 19 września data poczęcia powinna teoretycznie przypadać na 27 grudnia, a więc chwilę po Bożym Narodzeniu, kiedy część osób bierze sobie wolne w pracy. Wszystkie dzieci urodzone w dniach 22-26 września zazwyczaj poczęte są w okolicach Sylwestra i Nowego Roku.

Grudzień jest także miesiącem najbardziej romantycznym - dane wskazują, że wtedy pary najczęściej się zaręczają.

Innym wytłumaczeniem zwiększonej liczby urodzeń we wrześniu jest fakt, że krótsze dni w momencie poczęcia mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną, a plemniki mogą być mniej skuteczne w cieplejszych miesiącach.

Kiedy rodzi się najmniej dzieci?

Zdecydowanym zwycięzcą jest dzień przestępny, przypadający na 29 lutego, jednak patrząc na kalendarz coroczny, najmniej dzieci rodzi się w święta. Możliwe, że wynika to z unikania planowanych porodów i cesarskich cięć w dni takie jak Boże Narodzenie, Wigilia czy Nowy Rok. Jeśli to możliwe, przekładane są momenty narodzin na dni około tych wydarzeń.

Najrzadsze urodziny:

25 grudnia 1 stycznia 24 grudnia 4 lipca 2 stycznia 26 grudnia 27 listopada 23 listopada 25 listopada 31 października