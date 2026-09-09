Masz wrażenie, że we wrześniu składasz życzenia urodzinowe znacznie częściej niż w inne miesiące? To nie przypadek. Okazuje się, że wrzesień to najczęstszy miesiąc urodzin w całym roku, a jeden dzień wyróżnia się na tle innych i jest to właśnie 9 września.
Miesiąc, w którym rodzi się najwięcej dzieci
Każdego dnia na świecie rodzi się średnio 386 tys. dzieci, jednak liczba ta różni się w zależności od miesiąca, a nawet danego dnia. Są okresy, kiedy na świat przychodzi znacznie więcej lub znacznie mniej noworodków niż zazwyczaj, i są to daty bardzo podobne we wszystkich regionach naszej planety.
Na podstawie analizy przeprowadzonej w 2016 roku, podczas której sprawdzano dane średniej liczby urodzeń w roku w latach 1994-2014, ustalono, że wrzesień jest na szczycie listy. Dodatkowo aż dziewięć na dziesięć najczęstszych urodzin przypada właśnie na ten miesiąc. Rodzynkiem na liście był lipiec.
W którym dniu roku rodzi się najwięcej dzieci? Oto lista dziesięciu dat:
- 9 września
- 19 września
- 12 września
- 17 września
- 10 września
- 20 września
- 7 lipca
- 15 września
- 16 września
- 18 września
Dlaczego wrzesień jest tak popularnym miesiącem narodzin?
Przyczyną wzrostu narodzeń dzieci we wrześniu jest najprawdopodobniej fakt, że podczas chłodniejszych miesięcy roku i w okresie świątecznym pary spędzają więcej czasu w domu. Niektórzy mają wtedy tendencję do mniejszej aktywności zawodowej - w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i późniejszym Sylwestrem. Jest więcej czasu na imprezy, wypicie kilku drinków więcej niż zwykle. Ciąża powinna trwać 38 tygodni od poczęcia, więc dzieci urodzone 9 września zostały poczęte w okolicach 17 grudnia.
W przypadku urodzin 19 września data poczęcia powinna teoretycznie przypadać na 27 grudnia, a więc chwilę po Bożym Narodzeniu, kiedy część osób bierze sobie wolne w pracy. Wszystkie dzieci urodzone w dniach 22-26 września zazwyczaj poczęte są w okolicach Sylwestra i Nowego Roku.
Grudzień jest także miesiącem najbardziej romantycznym - dane wskazują, że wtedy pary najczęściej się zaręczają.
Innym wytłumaczeniem zwiększonej liczby urodzeń we wrześniu jest fakt, że krótsze dni w momencie poczęcia mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną, a plemniki mogą być mniej skuteczne w cieplejszych miesiącach.
Kiedy rodzi się najmniej dzieci?
Zdecydowanym zwycięzcą jest dzień przestępny, przypadający na 29 lutego, jednak patrząc na kalendarz coroczny, najmniej dzieci rodzi się w święta. Możliwe, że wynika to z unikania planowanych porodów i cesarskich cięć w dni takie jak Boże Narodzenie, Wigilia czy Nowy Rok. Jeśli to możliwe, przekładane są momenty narodzin na dni około tych wydarzeń.
Najrzadsze urodziny:
- 25 grudnia
- 1 stycznia
- 24 grudnia
- 4 lipca
- 2 stycznia
- 26 grudnia
- 27 listopada
- 23 listopada
- 25 listopada
- 31 października