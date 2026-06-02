Gliwice szykują niespodziankę! Największy tego typu park na Śląsku

Gliwice już rok będą miały nową atrakcję turystyczną. Powstanie tam jeden z największych parków rozrywki w Polsce, którego inwestycja ma kosztować około 50 mln euro, czyli ponad 210 mln zł.

To będzie pierwszy taki projekt na Śląsku. Za przedsięwzięcie odpowiada firma Momentum Leisure, która jest właścicielem parków Majaland, jednak nowy obiekt będzie funkcjonował pod zupełnie nową marką i motywem przewodnim - pisze Business Insider.

Nowy park rozrywki będzie mieścił się przy kompleksie handlowym Europa Centralna w Gliwicach. Działka ma powierzchnię 67 tys. metrów kwadratowych - będzie to pierwszy tak duży projekt tej firmy w Polsce.

Obiekt zaprojektowano głównie z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat wraz z ich rodzinami. Motywy przewodnie, jakie w nim zagoszczą, uwzględnią postacie Nickelodeon, m.in. SpongeBoba Kanciastoportego, Psi Patrol, Wojownicze Żółwie Ninja, Pszczółkę Maję oraz Smerfy. Za stworzenie projektu odpowiada amsterdamska firma Leisure Expert Group, która zajmuje się planowaniem parków rozrywki.

Całość będzie funkcjonować inaczej niż działające już w Polsce parki Majaland. Zostanie bowiem podzielona na dwie części: strefę wewnętrzną i zewnętrzną, a każda z nich ma zajmować około 10 tys. metrów kwadratowych. Głównymi atrakcjami będą dwa rollercoastery, a trasa jednego z nich będzie wyjeżdżała poza budynek.

Data otwarcia parku rozrywki w Gliwicach

Jak podaje serwis, prace na budowie trwają od kilku miesięcy i można już zobaczyć prefabrykowaną konstrukcję żelbetową głównej hali oraz ukończone fundamenty. W drugim kwartale tego roku mają zakończyć się prace konstrukcyjne, co zapoczątkuje kolejny etap, w tym instalację atrakcji.

Park rozrywki ma być gotowy w lipcu 2027 roku.

Jego lokalizacja nie jest przypadkowa - realizacja inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie dużego centrum handlowego umożliwia skuteczne przyciągnięcie większej liczby odwiedzających oraz wydłużenie czasu, jaki spędzają w danym miejscu.

