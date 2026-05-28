W skrócie W Polsce nagrywane są sceny do nowej wersji filmu "Nieśmiertelny" z Henrym Cavillem i innymi gwiazdami Hollywood.

Zdjęcia kręcono w Częstochowie i Łodzi, ekipa filmowa pojawi się też w Zabrzu - w kościele św. Józefa, który stanowi wyjątkowy przykład architektury modernistycznej w regionie.

Reboot filmu "Nieśmiertelny" z Cavillem w roli Connora MacLeoda ma trafić do kin w 2027 roku, dystrybutorem będzie Amazon MGM. Pojawił się już trailer produkcji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zdjęcia do filmu "Nieśmiertelny" kręcone w Polsce. Częstochowa, Łódź, a teraz Zabrze

Nowa odsłona legendarnego filmu "Nieśmiertelny" (Highlander) z 1986 roku powraca do kin. Na planie spotkać można hollywoodzkie gwiazdy, w nowej odsłonie filmu występują bowiem m.in. Henry Cavill, Russell Crowe, Dave Bautista czy Karen Gillan.

Mamy tu też polski akcent - otóż obecnie w Polsce trwają zdjęcia do nowej wersji filmu, którego reżyserii podjął się Chad Stahelski - i to nie w jednym, a w kilku miejscach ma terenie naszego kraju.

Zdjęcia do rebootu "Nieśmiertelnego" kręcono już w Częstochowie i w Łodzi, gdzie przybycie ekipy filmowej wzbudziło ogromnym entuzjazm, szczególnie wśród fanów Cavilla. Teraz natomiast prace przeniosą się do Zabrza - do filmu trafią ujęcia z kościoła św. Józefa.

Kościół św. Józefa w Zabrzu "wystąpi" w nowym "Nieśmiertelnym"

Kościół św. Józefa przy ul. Franklina Roosevelta 102 w Zabrzu to budowla projektu Dominikusa Böhma z Kolonii, która dziś uznawana jest za "jeden z najciekawszych przykładów architektury modernistycznej na Górnym Śląsku". Znajduje się tuż obok innego znanego w kraju obiektu, stadionu piłkarskiego klubu Górnik Zabrze.

Świątynia, doceniana m.in. ze względu na ciekawy wygląd przypominającej rzymski akwedukt fasady, wyjątkowe światło, a także przez bogactwo symboliki, stanie się teraz miejscem pracy ekipy filmowej pracującej przy produkcji "Nieśmiertelny".

- Amerykańscy filmowcy zakochali się w Zabrzu, a dokładniej w kościele św. Józefa przy ul. Roosevelta. Architektura i niesamowity, surowy klimat tego miejsca idealnie wpisują się w mroczny świat rebootu kultowego klasyka z 1986 roku podaje Zabrze24.info.

Serwis informuje też, że na czas kręcenia ujęć wyposażenie świątyni zostanie odpowiednio zabezpieczone - "miasto i parafia tylko na tym zyskają - ekipa filmowa zobowiązała się do sfinansowania renowacji uszkodzonego witrażu".

Jak długo potrwają zdjęcia w kościele św. Józefa w Zabrzu?

- [...] Okazuje się, że świątynia przekształci się na dwa dni w plan filmowy światowej produkcji, w której biorą udział tacy aktorzy jak Russel Crowe (niezapomniany Gladiator) czy Henry Cavill (Superman i Wiedźmin) - podaje w zapowiedzi nowego wydania Głos Zabrza.

Nowy "Nieśmiertelny" trafi do kin. Pojawiła się już zapowiedź

Zdjęcia do rebootu filmu "Nieśmiertelny" z Henrym Cavillem w Polsce potrwają do końca czerwca 2026 roku. Następnie zaplanowano kręcenie scen w Hongkongu. Wcześniej natomiast ujęcia były nagrywane w Szkocji.

Film z 1986 roku z muzyką zespołu Queen przedstawiał rywalizację nieśmiertelnych, toczącą się na przestrzeni stuleci. Choć początkowo produkcja nie spotkała się z dużym uznaniem w kinach, z czasem zdobyła lojalną grupę fanów i zyskała status filmu kultowego - powstały sequele, seriale i animacje.

W nowej odsłonie filmu Henry Cavill wciela się w rolę nieśmiertelnego Connora MacLeoda, którego w oryginale grał Christopher Lambert. Pojawiła się już zapowiedź produkcji.

Nowa produkcja "Nieśmiertelny" z Henrym Cavillem ma trafić do kin w 2027 roku. Dystrybutorem jest Amazon MGM.





Sherlock Holmes o mało wtedy nie zginął. Słynna scena przy wodospadzie Reichenbach © 2026 Associated Press