Inwestycja przy ul. Grochowskiej w Warszawie

Liczące ponad sto lat zabudowania dawnej fabryki Perun przy ulicy Grochowskiej w Warszawie to jedne z najstarszych i najlepiej zachowanych przykładów architektury przemysłowej w rejonie.

Od jakiegoś czasu trwały konsultacje związane z planowanym w tym miejscu osiedlem mieszkaniowym. Teraz ruszają pierwsze prace.

Historyczne hale fabryczne zostaną zachowane i przekształcone, zyskując nowe życie - jako element współczesnego kompleksu mieszkaniowo-usługowego.

Zabytkowe hale fabryki Perun. Ponad 100 lat historii

Zakłady powstały w 1910 r., a na ul. Grochowską przeniesiono je w 1913 roku. Utworzono warsztat spawalniczy i wybudowano hale oraz magazyny. Zabudowania przetrwały wojny, powrócono do produkcji gazów technicznych i urządzeń do spawania. Działalność fabryki w tym miejscu zakończono ponad 20 lat temu - natomiast w 2019 r. opuszczone hale zostały wpisane na listę zabytków, uznając ich wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

Teraz powstanie tu kompleks mieszkalno-usługowy. Inwestor Alides Polska odrestauruje cztery historyczne hale dawnej fabryki, które będą pełnić nowe funkcje - "poddane konserwacji zachowawczej będą miejscem, które uzupełni osiedle o potrzebne na co dzień usługi", informuje deweloper.

- PERUN to nowa inwestycja mieszkaniowa, łącząca 242 mieszkania i apartamenty z historią dawnej Fabryki Perun - podaje Alides Polska. - [...] Zamiast wymazywać przeszłość, Alides Polska nadaje tej przestrzeni nowe znaczenie, zachowując charakterystyczny klimat industrialnego dziedzictwa. Starannie zaprojektowane części wspólne kompleksu, szlachetne materiały i spokojna paleta naturalnych barw budują tu atmosferę dyskretnej elegancji.

Rewitalizacja, budowa. Ruszają pierwsze prace

Projekt nowego osiedla przygotowała uznana pracownia architektoniczna WWAA. Istniejące obiekty poprzemysłowe zestawiono z nowoczesną zabudową mieszkaniową oraz przestrzeniami otwartymi.

- Proces będzie wymagał pogodzenia dwóch pozornie przeciwstawnych założeń: zachowania autentyczności miejsca i jednoczesnego przygotowania dawnych obiektów do zupełnie nowego sposobu użytkowania. Chcemy, by elementy stanowiące o charakterze dawnej fabryki pozostały ważną częścią architektury całego założenia - mówi w komunikacie architekt Marcin Mostafa z WWAA.

Jak informuje "Property Design", przygotowanie inwestycji obejmowało m.in. procedurę lex deweloper i liczne konsultacje, także z mieszkańcami.

- Cały proces trwał około ośmiu lat. Ten czas pozwolił nam wnikliwie poznać oczekiwania wobec tego miejsca, zarówno ze strony miasta, jak i lokalnej społeczności. Dzięki temu mogliśmy wypracować odpowiednie rozwiązania formalne, funkcjonalne i projektowe - mówi cytowana przez źródło Luiza Gruwald, Project Director, Alides Polska.

Z początkiem września br. inwestycja wchodzi w etap realizacji - ruszają pierwsze prace związane z zabezpieczeniem zabytkowych hal przed rozpoczęciem budowy.



