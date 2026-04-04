Wielkanoc na świecie nie wszędzie wygląda tak samo, jak w Polsce. Choć jej głównym przesłaniem jest odrodzenie i nowe życie, sposób świętowania zależy od kultury, religii i lokalnych tradycji. W wielu krajach święta mają dziś nie tylko wymiar religijny, ale też rodzinny i społeczny - często stają się okazją do spotkań, wydarzeń i widowiskowych obchodów.

Jak Europa obchodzi święta wielkanocne?

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc do przeżywania Wielkanocy jest Hiszpania. Tamtejszy Wielki Tydzień zamienia ulice miast w scenę religijnych procesji. Bractwa organizują pochody, podczas których odgrywane są sceny biblijne. To wydarzenia pełne symboliki i emocji, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Po okresie zadumy przychodzi radosna Niedziela Wielkanocna, spędzana spokojniej - bez wystawnych uczt, ale w gronie najbliższych.

Bracia nazarejczycy w Wielkim Tygodniu w Sewilli 123RF/PICSEL

Z kolei w Chorwacji święta mają bardzo wyrazisty, momentami surowy charakter. W Wielki Czwartek praktykuje się tradycję symbolicznego "bicia Barabasza", a niektóre procesje trwają całą noc i liczą nawet kilkadziesiąt kilometrów. Wielki Piątek to dzień modlitwy i refleksji, natomiast w Wielką Sobotę święci się pokarmy i przygotowuje pisanki, podobnie jak w Polsce.

We Włoszech przygotowania do świąt zaczynają się od 40-dniowego postu. Ważnym elementem są procesje, w tym słynne nabożeństwa w Koloseum w Rzymie. Niedziela Wielkanocna ma charakter rodzinny - po uroczystej mszy Włosi spotykają się przy wspólnym obiedzie, gdzie często pojawia się jagnięcina lub baranina.

Droga Krzyżowa w Koloseum, 2024 r. Tomasz Zukowski East News

Na Malcie Wielkanoc to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku. Obchody zaczynają się w ciszy i skupieniu, a Wielki Piątek jest dniem żałoby. Sama Niedziela Wielkanocna to już eksplozja radości: procesje, muzyka i wspólne świętowanie. Charakterystyczne są też słodkie upominki: czekoladowe jajka oraz tradycyjne ciastka figolli.

W krajach prawosławnych, takich jak Grecja czy Bułgaria, święta mają nieco inny przebieg i często przypadają w innym terminie. W Grecji jajka barwi się wyłącznie na czerwono, co symbolizuje krew Chrystusa, a kulminacją obchodów jest noc z Wielkiej Soboty na Niedzielę - pełna światła, ognia i radości. W Bułgarii natomiast dużą rolę odgrywają lokalne rytuały jak wrzucanie wianków do rzek czy masowe barwienie jajek - nawet w setkach sztuk.

Wielkanoc na świecie

Ciekawym przypadkiem jest Egipt, gdzie Wielkanoc nie jest świętem religijnym dla większości mieszkańców. Zamiast niej obchodzi się Sham el-Nessim, święto wiosny. Towarzyszą mu rodzinne pikniki, malowanie jajek i wspólne biesiadowanie, co sprawia, że przypomina atmosferą europejską Wielkanoc, choć ma zupełnie inne korzenie.

W krajach muzułmańskich, takich jak Turcja, Maroko czy Tunezja, Wielkanoc w ogóle nie jest obchodzona. Najważniejszym okresem jest tam Ramadan, zakończony świętem Eid al-Fitr.

