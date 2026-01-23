Zanim rozwinęły się zaawansowane technologie meteorologiczne, zwierzęta często były wykorzystywane do prognozy pogody. Od setek lat ludzie powtarzają, że "zwierzęta czują pogodę". I nie są to puste słowa - rzeczywiście niektóre zachowania zwierząt mogą pokazać nam, jaka pogoda prawdopodobnie będzie w najbliższym czasie.

Jak zwierzęta przepowiadają pogodę?

Zwierzęta potrafią wyczuć zmiany pogody, których ludzie nie odczuwają. Według ekspertów niektóre gatunki mają niezwykłą zdolność wykrywania subtelnych zmian w swoim środowisku - od wahań ciśnienia atmosferycznego po zmiany wilgotności. Ich wyostrzone zmysły działają jak radar pogodowy, co tłumaczy ich instynktowne zmiany w zachowaniu przed określoną pogodą, np. burzą.

Wiele zwierząt ma rytm biologiczny, który jest zgodny ze zmianami pór roku. To daje im poczucie zbliżającej się zmiany pogody. Badania pokazują, że migrujące ptaki, m.in. bociany, wróble czy jaskółki, reagują na spadki ciśnienia atmosferycznego, zmieniając swoje trasy przelotowe.

Najsłynniejszym ze wszystkich zwierząt przewidujących pogodę jest prawdopodobnie świstak, który ma nawet swoje święto. Każdego roku 2 lutego ludzie w Stanach Zjednoczonych wpatrują się w swojego lokalnego świstaka, a najbardziej popularnym z nich jest Phil z Punxsutawney w Pensylwanii. Jeśli wyłoni się ze swojej nory w ziemi, aby zobaczyć swój cień w świetle słońca, oznacza to kolejne sześć tygodni zimy - a jeśli dzień jest pochmurny, powoli nadchodzi wiosna.

Dzień Świstaka ma decydować czy czeka nas szybka wiosna, czy długa zima. b101philly Instagram

Żaby stają się bardziej wokalne przed deszczem, co eksperci przypisują łączeniu się w pary i składaniu jaj w zbiornikach słodkowodnych - podczas obfitych opadów deszczu żaby mają więcej miejsca do wyboru, więc chętniej wzywają swoich partnerów.

W Polsce i nie tylko powszechnie uważa się, że jeśli ptaki latają nisko, zbliża się burza. Wynika to z faktu, że wzrost ciśnienia powietrza, powszechnie powodowany przez układy burzowe, jest dla ptaków bolesny. Okazuje się jednak, że ptaki faktycznie potrafią przewidzieć złą pogodę i ewakuować się przed nią, a następnie wrócić, kiedy z powrotem jest ładnie. Naukowcy wysnuwają hipotezę, że ptaki słyszą infradźwięki, czyli dźwięki o niskiej częstotliwości, dochodzące z nadchodzącego układu burzowego nawet kilka dni wcześniej.

Czy zwierzęta są lepsze od prognoz pogody?

Chociaż przez wiele lat ludzie polegali na zwierzętach w przypadku przewidywania pogody, współczesna meteorologia jest znacznie skuteczniejsza od nich. W perspektywie minut lub godzin ich reakcje bywają całkiem trafne, bo bazują na rzeczywistych sygnałach fizycznych, a nie na modelach matematycznych, których my używamy. Czasem wystarczy spojrzeć na zachowanie zwierząt, aby dowiedzieć się, jaka będzie pogoda na następną godzinę, ale lepiej sprawdzić ją w aplikacji pogodowej, aby być pewnym.

