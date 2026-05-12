Coraz więcej rodziców szuka mniej oczywistych propozycji imienia dla swojego syna. W rankingach popularnych imion od lat dominują Nikodem, Antoni, Jan czy Aleksander, jednak możliwe, że ten kurs zaczyna się zmieniać. Zauważyła to sztuczna inteligencja, która przeanalizowała internetowe dyskusje, statystyki oraz trendy z mediów społecznościowych, aby wskazać imię, mogące stać się najpopularniejsze w 2026 roku.

Nowoczesne imię dla syna w 2026 roku. Sztuczna inteligencja prognozuje zmiany

Według analiz AI jednym z najmocniejszych kandydatów do miana hitu tego roku jest Hugo. Nie jest to najczęstszy wybór rodziców, jednak jego popularność systematycznie rośnie. Algorytmy zwróciły uwagę, że coraz częściej nadawane są krótkie, nowoczesne i łatwe do wymówienia imiona, które brzmią równie dobrze poza granicami kraju.

Krótka analiza imienia według AI. Nowy lider rankingu imion w 2026

Hugo wpisuje się w modę na imiona eleganckie, ale jednocześnie proste i uniwersalne. Duże znaczenie ma także jego międzynarodowy charakter - imię bez problemu funkcjonuje w wielu językach, co dla młodych rodziców coraz częściej okazuje się ważnym argumentem.

AI zwróciła również uwagę na znaczenie samego imienia. Hugo wywodzi się z języków germańskich i jest kojarzone z inteligencją, rozsądkiem oraz bystrym umysłem. Tego typu symbolika jest dziś istotna dla osób wybierających imię dla dziecka.

Zmiany wśród młodych rodziców. Nie chcą już długich imion

Na popularności mogą zyskiwać także inne krótkie i charakterystyczne imiona. W kategorii klasycznych i inteligentnych możemy znaleźć Leonarda, Oskara czy Fryderyka. Krótkie i łatwe do wymowy imiona reprezentują Natan, Borys i Tymon, natomiast vintage i ze smakiem Kajetan, Gustaw i Milan.

Zdaniem autorów analiz widać wyraźnie, że powoli kończy się moda na bardzo długie i tradycyjne formy. Rodzice coraz częściej wybierają imiona, które są proste, wyraziste i dobrze odnajdują się w cyfrowym świecie. Niewykluczone więc, że już w najbliższych latach Hugo zacznie regularnie pojawiać się w czołówkach polskich rankingów imion dla chłopców. Wszystko pokażą najbliższe miesiące.

W drugiej połowie 2025 roku najwięcej chłopców otrzymało imię Nikodem. Następni w rankingu są kolejno: Antoni, Leon, Jan, Aleksander, Franciszek, Ignacy, Stanisław, Jakub oraz Mikołaj. Najczęściej nadawane drugie imiona od lat pozostają niezmienne: Jan, Piotr i Józef.

