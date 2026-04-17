W skrócie Hotel Burdż al-Arab w Dubaju zostanie zamknięty z powodu długo wyczekiwanego remontu.

Obiekt ucierpiał wcześniej w wyniku uderzenia odłamków drona, ale właściciel nie łączy prac z tym incydentem.

Goście z rezerwacjami przypadającymi na czas remontu otrzymają alternatywę.

Jeden z najwyższych i najbardziej luksusowych hoteli świata, Burdż al-Arab

Burdż al-Arab w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to luksusowy hotel, który zaprojektował brytyjski architekt Tom Wright. Liczący 321 m wieżowiec jest jednym z najwyższych i najbardziej luksusowych hoteli na świecie - znajduje się też w zestawieniu 25 najwyższych wieżowców Dubaju. Kultowy budynek z apartamentami, restauracjami i strefą spa oraz przestrzeniami rozrywkowymi umieszczono na sztucznej wyspie w Zatoce Perskiej.

Słynny hotel w kształcie żagla jakiś czas temu uległ uszkodzeniom w wyniku trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu. W fasadę uderzyły odłamki przechwyconego irańskiego drona i doszło wówczas do pożaru. Z powodu zdarzenia nikt nie został ranny. Jak podaje Reuters, turystyka w regionie uległa spowolnieniu z powodu wojny USA, Izraela i Iranu. Konflikt odbił się na natężeniu ruchu turystycznego m.in. z powodu zakłóceń w połączeniach lotniczych. Grupa Jumeirah, która zarządza hotelem, nie powiązała jednak oficjalnie w swoim oświadczeniu projektu renowacji z wojną.

Budż al-Arab zamknięty na półtora roku. Wielki remont obiektu

Budż al-Arab zostanie teraz zamknięty na czas "długo wyczekiwanego" remontu - pierwszego od otwarcia hotelu w 1999 roku. Prace mają potrwać przez ok. 18 miesięcy.

W oficjalnym komunikacie właściciel hotelu Jumeirah ogłosił, że renowacja Burdż al-Arab potrwa około półtora roku i będzie realizowana etapami pod kierunkiem paryskiego projektanta wnętrz Tristana Auera. W środę 15 kwietnia 2026 r. potwierdzono, że hotel na ten czas będzie zamknięty.

Hotel położony 280 metrów od plaży Jumeirah ma przejść remont obejmujący unowocześnienie wnętrza budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego oryginalnego wyglądu.

Burdż al-Arab to jeden z symboli Dubaju. Hotel w kształcie żagla zostanie czasowo zamknięty.

Rezerwacja w Burdż al-Arab a remont. Informacja dla turystów

Hotel oferuje 202 ekskluzywne apartamenty, z których najbardziej luksusowe posiadają złote oraz złocone elementy wyposażenia. Gościom hotelu jest zapewniona 24-godzinna obsługa lokaja oraz inne udogodnienia. Co jednak dzieje się w przypadku wcześniejszego zaplanowania wizyty w hotelu akurat w okresie, który przypada na planowany remont?

Według Agencji Reutera członek personelu Burdż al-Arab poinformował, że gościom, którzy zarezerwowali pobyt akurat w okresie planowanego remontu, hotel na czas trwania prac oferuje alternatywne zakwaterowanie w pobliskich obiektach.

Ponadto informator podkreślił, że termin zamknięcia Burdż al-Arab może ulec zmianie.

