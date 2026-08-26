Najbardziej przyciągające wzrok wnętrza świata. Na liście polska atrakcja

Najbardziej komfortowe hotele, najmniej awaryjne linie lotnicze, najpiękniejsze wyspy i wiele innych - w sieci regularnie pojawiają się różne tego typu zestawienia, które wyłaniają zwycięzców i sugerują najlepsze wybory.

Często na takie listy trafia też Polska. Możemy pochwalić się m.in. najlepszym europejskim miastem na samotne letnie podróże - wg. The Independent jest to Łódź. Natomiast Travel + Leisure ujęło w zestawieniu najlepszych miast świata Kraków. Teraz pojawiła się nowa lista, na której znalazło się miejsce w Polsce.

W nowym rankingu AllClear Travel Insurance pod tytułem "The world's most breathtaking interiors" badano reakcje odbiorców na wnętrza znanych atrakcji. Wśród obiektów z całego świata znalazła się także Polska perełka - Kopalnia Soli w Wieliczce.

Zachwycające wnętrza zabytku przyciągały wzrok na długo - Wieliczka w rankingu prześcignęła francuski Wersal.

Kopalnia Soli w Wieliczce ujęta w nowym rankingu

Aby stworzyć ranking najbardziej urzekających wnętrz świata, brytyjska firma AllClear Travel Insurance wykorzystała nowoczesną metodę - eye-tracking. Zaprezentowała 150 uczestnikom z różnych krajów zdjęcia 52 atrakcji z całego świata i przeprowadziła analizę śledzenia ruchu gałek ocznych. W ten sposób ujawniono, które obiekty najbardziej przyciągają wzrok.

- Sprawdziliśmy, które z nich najszybciej przykuły uwagę uczestników, jaki odsetek uczestników zauważył każde zdjęcie i skupił na nim wzrok co najmniej raz, a także jak długo każde z miejsc utrzymywało ich uwagę. Następnie połączyliśmy te trzy wskaźniki - wyjaśnia firma.

W ten sposób powstała lista 25 najbardziej inspirujących wnętrz na świecie - a wśród nich znalazła się wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO Kopalnia Soli Wieliczka (woj. małopolskie). Jest to zabytkowa kopalnia soli kamiennej, która od XIII do XVIII wieku, razem z najstarszą w Polsce Kopalnią Soli Bochnia, wchodziła w skład żup krakowskich. Wnętrza Kopalni Soli Wieliczka zachwycają podziemnymi kaplicami i rzeźbami solnymi.

Kaplica św. Antoniego w podziemiach Wieliczki. Karolina Burda INTERIA.PL

Kopalnia Soli w Wieliczce wyżej niż Pałac w Wersalu

Pierwsze miejsce na liście najbardziej inspirujących wnętrz na świecie zajęła Biblioteka opactwa św. Galla w St. Gallen w Szwajcarii z całkowitym wynikiem 97/100. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Pałac Amba Vilas w Mysore w Indiach (86,1/100) oraz Budynek parlamentu w Budapeszcie na Węgrzech (85,7/100). Kopalnia Soli w Wieliczce zajęła natomiast 18. miejsce z wynikiem 77,6/100.

Biblioteka opactwa św. Galla to najstarsza biblioteka Szwajcarii, założona w 612 r. By Stiftsbibliothek St. Gallen - Transferred from de.wikipedia to Commons., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3790586 Wikimedia Commons

Polska atrakcja wyprzedziła Katedrę św. Patryka w Nowym Jorku w USA, Teatro Amazonas w Manaus w Brazylii, Meczet i medresę Alego ibn Jusufa w Marrakeszu w Maroku, Teatr Colón w Buenos Aires w Argentynie, Pałac Bahia w Marrakeszu w Maroku, który zyskał tyle samo punktów, co Pałac wersalski w Paryżu we Francji.

Na ostatnim miejscu listy 25 najbardziej przyciągających wzrok wnętrz świata znalazła się Biblioteka Tiencin Binhai w Tiencinie w Chinach.



