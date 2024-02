Zdjęcia struktury przypominającej obiekt nie z tej Ziemi trafiły m.in. na grupę "Star Wars Ships", gdzie odbiorcy zachwycają się kształtem nawiązującym do Sokoła Millennium z Gwiezdnych Wojen. Statek kosmiczny o charakterystycznym wyglądzie to nie jest jednak jedyne skojarzenie osób, które natknęły się na obrazy przedstawiające punkt na Opolszczyźnie.

Pozaziemski statek? To nie tak, jak myślisz

Wiele jest miejsc na mapie świata, które na pierwszy rzut oka wydają się niepozorne, ale po odpowiednim zaprezentowaniu zyskują miano ciekawych, nietuzinkowych czy wyjątkowo urokliwych.

Tak jest między innymi z wioskami i przysiółkami. Aktualnie między innymi położona w województwie mazowieckim malutka wieś Adamczycha zyskuje sławę, a to za sprawą serialu "1670". Choć sceny w rzeczywistości nagrywano na Podkarpaciu w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, to jednak wykorzystana w serialu nazwa zadziałała na korzyść wioseczki z mazowieckiego.

Reklama

Podobnie popularność zdobywa niewielki przysiółek Czerwona w województwie opolskim. Tym razem jednak nie za sprawą występu w serialu, a z powodu niezwykłej formy. Budzi ona skojarzenia z latającym spodkiem, który właśnie wylądował, lub wypalił w ziemi ślad po swojej wizycie.

Niepozorna Czerwona zachwyca internautów

W tym przypadku na korzyść miejsca również zadziałała technologia - wszystko bowiem za sprawą ujęć z drona, które ujawniają nowe oblicze niewielkiej osady. Zdjęcia z ciepłych miesięcy, gdy ciekawa forma przysiółka kąpie się w kolorach okolicznych pól, zachwycają równie mocno, co ujęcia poczynione, gdy zabudowa znalazła się pod śniegiem. To jednak właśnie zimowe oblicze Czerwonej sprawiło, że zyskała sławę jako "statek kosmiczny z Polski", który internautom kojarzy się z Sokołem Millennium.

Czerwona to część wsi Gronowice. Jest to wieś położona na nizinnych terenach Równiny Opolskiej i skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Gronowice leżą w północno-wschodnim obszarze województwa opolskiego. Skąd skojarzenia części Gronowic ze statkiem z Gwiezdnych Wojen? Gospodarstwa w Czerwonej zbudowano na planie okręgu, wokół środkowego placu. Ze względu na to - szczególnie w zimowej szacie - struktura przywodzi na myśl kosmiczny spodek.

Zdjęcie Na zdjęcia przysiółka Czerwona z drona zareagowały tysiące internautów. Ujęcia trafiły też na grupę "Star Wars Ships". / Tomasz Matusiak/James Wayne Daughety/Star Wars Ships / facebook.com

Niektórym przysiółek kojarzy się także z widokiem zabudowań z popularnej gry polskiego 11 bit studios - Frostpunk.