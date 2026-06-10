Sztuczna wyspa Ostervilm na Bałtyku w nowych rękach

Nietypowa nieruchomość na Morzu Bałtyckim znalazła nowego właściciela. Austriacki przedsiębiorca Oliver Pesendorfer zdecydował się kupić sztuczną wyspę Ostervilm, położoną w Zatoce Greifswaldzkiej u wybrzeży niemieckiej Rugii. Co ciekawe, przed sfinalizowaniem transakcji nie miał możliwości obejrzenia obiektu na własne oczy.

Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku. Konstrukcja powstała w czasach NRD jako specjalna stacja służąca do rozmagnesowywania okrętów wojennych. Dzięki temu jednostki były mniej narażone na wybuch min magnetycznych. Obiekt został zbudowany na około 600 palach wbitych w dno zatoki i przez lata pełnił ważną funkcję militarną. Powierzchnia tej małej sztucznej wyspy wynosi zaledwie 700 metrów kwadratowych, a powierzchnia użytkowa budynków - 250 metrów kwadratowych. Znajdują się tam budynek mieszkalny i maszynownia.

Po zjednoczeniu Niemiec dawna baza straciła swoje znaczenie i zaczęła popadać w ruinę. Niekorzystne warunki atmosferyczne, korozja oraz brak odpowiednich inwestycji sprawiły, że wyspa stopniowo niszczała. Co jakiś czas pojawiały się pomysły, jak można by zagospodarować tę przestrzeń, np. uruchomić tam kasyno, dom publiczny, obiekt dla wędkarzy, restaurację czy stację testową turbin wiatrowych. Dziś znajdują się tam jednak tylko zdewastowane budynki, uszkodzone okna oraz ślady wieloletnich zaniedbań.

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Niespodziewany zakup bez oględzin

Mimo złego stanu technicznego sztuczna wyspa wzbudziła zainteresowanie kupców. Aukcja odbyła się 4 czerwca br. w Hamburgu. Przedstawiciele domu aukcyjnego zastrzegli, że oględziny są niemożliwe, ponieważ zły stan techniczny obiektu, do którego można dostać się jedynie na statku, to uniemożliwia. Potencjalni kupcy licytowali więc "kota w worku". Podczas aukcji cena wzrosła z 39 tys. do 60 tys. euro. Zwycięzcą licytacji został Oliver Pesendorfer, właściciel austriackiej firmy McCube zajmującej się produkcją modułowych domów prefabrykowanych.

Nowy właściciel przyznał, że zakup był w pewnym sensie ryzykowny - dopiero kilka tygodni po sfinalizowaniu aukcji przedsiębiorca planuje pierwszą wizytę na wyspie i szczegółową ocenę jej stanu technicznego. Na miejscu ma się również zjawić poprzedni właściciel, aby opowiedzieć o swoich wcześniejszych wizjach na ten obiekt i zmianach konstrukcyjnych, których dokonał.

Pesendorfer ma już kilka pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni. Rozważa przekształcenie dawnej wojskowej platformy w miejsce organizacji wydarzeń, spotkań biznesowych, imprez okolicznościowych czy nawet ślubów. Realizacja takich planów będzie jednak wymagała ogromnych nakładów finansowych. Wstępne szacunki mówią o kosztach od 500 tys. do nawet 3 mln euro.





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