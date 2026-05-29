Głośny skok na Luwr na wielkim ekranie. Film oparty na faktach już powstaje

Jedna z najbardziej niecodziennych historii kryminalnych ostatnich lat doczeka się ekranizacji. Głośny incydent związany z paryskim Luwrem stanie się inspiracją dla nowego filmu fabularnego, za którego realizację odpowiada reżyser Romain Gavras. Produkcja opowie o spektakularnym rabunku, który media określały mianem "skoku dekady".

Historia, na której oparty zostanie film, wydarzyła się w samym sercu Francji i szybko odbiła się szerokim echem na całym świecie. Sprawa zyskała rozgłos nie tylko ze względu na ogromną wartość skradzionych przedmiotów, lecz także przez sposób działania sprawców i niezwykłe okoliczności całego zdarzenia.

Choć szczegóły produkcji wciąż pozostają nieznane, wiadomo już, że projekt ma ambicję połączyć dramat kryminalny z widowiskowym rozmachem. Twórcy chcą pokazać nie tylko sam przebieg skoku, ale też kulisy planowania operacji, motywacje uczestników oraz konsekwencje wydarzeń, które wstrząsnęły opinią publiczną.

Nie bez znaczenia pozostaje także miejsce akcji. Luwr od lat przyciąga miliony odwiedzających, będąc jednym z najsłynniejszych muzeów świata. Wykorzystanie tej przestrzeni jako tła filmu dodatkowo wzmacnia zainteresowanie.

Projekt będzie oparty na książce śledczej "A grab at the Louvre", poświęconej kradzieży. Autorami są dziennikarze Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê oraz Nicolas-Charles Torrent, a jej debiut miał miejsce 27 maja 2026 roku.

Niewiarygodny rabunek, który wstrząsnął całym światem kultury

Już od pierwszych godzin po napadzie internet zaczął reinterpretować incydent za pomocą memów, montaży wideo i porównań z niektórymi filmami poświęconymi poważnym napadom kryminalnym, m.in. "Ocean's Eleven", "Lupin" czy "Różowa Pantera". Rabusie zostali zmienieni w postacie niemal legendarne jeszcze przed zakończeniem śledztwa. Według ustaleń grupa złodziei włamała się do Luwru w biały dzień, używając sprzętu budowlanego i masek. Dotarli do gablot, zniszczyli je w ciągu kilku minut i uciekli na skuterach.

Do napadu doszło 19 października zeszłego roku. Sprawcy ukradli klejnoty koronne francuskich władców. Łącznie chcieli zabrać dziewięć obiektów o wartości około 88 mln euro, jednak jeden z nich został porzucony podczas ucieczki i uszkodzony.

Pomimo późniejszych aresztowań przez francuskich śledczych, większości skradzionej biżuterii wciąż nie odzyskano. Operacja wywołała szok w sektorze kultury i ujawniła poważne luki w zabezpieczeniach obiektu. Ówczesny dyrektor Luwru zrezygnował ze swojego stanowiska po tym wydarzeniu.





