Medal z pierwszych igrzysk olimpijskich na aukcji. Jest wart krocie

Paula Drechsler

Paula Drechsler

W duńskim domu aukcyjnym trwa licytacja rzadkiego medalu z pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Atenach w 1896 roku. Medal wręczony za zajęcie pierwszego miejsca został opatrzony greckimi inskrypcjami oraz wizerunkami Zeusa i Nike. Wartość tej historycznej pamiątki sięga 40 000 euro.

Duży medal z wizerunkiem mężczyzny o bujnej brodzie oraz postacią ze skrzydłami, umieszczony w otwartym, wyściełanym futerału, trzymanym w dłoni.
Trwa licytacja medalu z pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. Szacowano wartość medalu to nawet 40 tys. euro.Tom Little / Reuters / ForumAgencja FORUM

Medal z pierwszych igrzysk olimpijskich na aukcji. Jest wart nawet 40 tys. euro

W trakcie, gdy w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie, na aukcję trafił rzadki srebrny medal z pierwszych nowożytnych igrzysk. Odbyły się one w Atenach w dniach 6-15 kwietnia 1896 roku, a wystawiony na sprzedaż medal należał do jednego ze zwycięzców.

Wyjątkowy medal trafił na aukcję w duńskim domu aukcyjnym Bruun Rasmussen. Wartość medalu szacuje się na nawet 40 000 euro (ok. 168 937 zł po obecnym kursie). Licytacja jest już otwarta - w momencie pisania tego tekstu pojawiło się w niej 16 zgłoszeń, z najwyższym opiewającym na 29,5 tys. euro.

- Po raz pierwszy w historii oferujemy medal z pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich - mówi Christian Grundtvig, kierownik działu monet i medali w Bruun Rasmussen, podaje Antique Trader.

Zobacz również:

Rzadki rysunek Rembrandta osiągnął na aukcji rekordową sumę.
Sztuka

Niewielki rysunek lwa pobił rekord. Miliony za dzieło Rembrandta

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Srebrny medal dla zwycięzcy. Trwa licytacja historycznej pamiątki

Prezentowany na aukcji medal został zaprojektowany przez francuskiego artystę Jules-Clémenta Chapelana. Na awersie medalu znajduje się wizerunek Zeusa z wieńcem laurowym i Nike trzymającą gałązkę oliwną; na rewersie przedstawiono Akropol z Partenonem oraz grecki napis "Międzynarodowe Igrzyska Olimpijskie - Ateny 1896". Licytowany medal został przyznany za pierwsze miejsce: to srebro, 50 mm, 67,20 g, w oryginalnym pudełku.

- Oto medal z pierwszych igrzysk olimpijskich w 1896 roku. Jest to medal dla zwycięzcy, wykonany ze srebra. Podczas pierwszych igrzysk olimpijskich przyznawano tylko po dwa medale - srebrny dla zwycięzcy i brązowy dla zdobywcy drugiego miejsca - powiedział Christian Grundtvig, kierownik działu monet i medali w Bruun Rasmussen, podaje Reuters.

Medal olimpijski z 1896 r. na aukcji. Finał licytacji 1 marca 2026 r.

Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, które odbyły się w Grecji w dniach 6-15 kwietnia 1896 roku, zgromadziły 241 sportowców z 14 krajów. Rywalizowali oni w 43 konkurencjach w 9 dyscyplinach sportowych. Nie wiadomo, do którego ze zwycięzców należał wystawiony teraz na aukcję medal.

- Medal zostanie sprzedany na naszej aukcji 1 marca. Jest to aukcja internetowa. W poprzednich aukcjach sprzedawaliśmy medale olimpijskie, ale nigdy z pierwszej olimpiady, a obecnie są one bardzo rzadkie na rynku - powiedział Grundtvig dla agencji Reutersa.

Zobacz również:

Profesor historii znalazł stos złotych monet podczas poszukiwań prowadzonych z wykrywaczem metali.
Lifestyle

Odkrył stos złotych monet. Skarb z Bury St Edmunds trafił na aukcję

Paula Drechsler
Paula Drechsler
Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonęInteria pl© 2026 Associated Press

Najnowsze