Medal z pierwszych igrzysk olimpijskich na aukcji. Jest wart krocie

Medal z pierwszych igrzysk olimpijskich na aukcji. Jest wart nawet 40 tys. euro

W trakcie, gdy w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie, na aukcję trafił rzadki srebrny medal z pierwszych nowożytnych igrzysk. Odbyły się one w Atenach w dniach 6-15 kwietnia 1896 roku, a wystawiony na sprzedaż medal należał do jednego ze zwycięzców.

Wyjątkowy medal trafił na aukcję w duńskim domu aukcyjnym Bruun Rasmussen. Wartość medalu szacuje się na nawet 40 000 euro (ok. 168 937 zł po obecnym kursie). Licytacja jest już otwarta - w momencie pisania tego tekstu pojawiło się w niej 16 zgłoszeń, z najwyższym opiewającym na 29,5 tys. euro.

- Po raz pierwszy w historii oferujemy medal z pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich - mówi Christian Grundtvig, kierownik działu monet i medali w Bruun Rasmussen, podaje Antique Trader.

Srebrny medal dla zwycięzcy. Trwa licytacja historycznej pamiątki

Prezentowany na aukcji medal został zaprojektowany przez francuskiego artystę Jules-Clémenta Chapelana. Na awersie medalu znajduje się wizerunek Zeusa z wieńcem laurowym i Nike trzymającą gałązkę oliwną; na rewersie przedstawiono Akropol z Partenonem oraz grecki napis "Międzynarodowe Igrzyska Olimpijskie - Ateny 1896". Licytowany medal został przyznany za pierwsze miejsce: to srebro, 50 mm, 67,20 g, w oryginalnym pudełku.

- Oto medal z pierwszych igrzysk olimpijskich w 1896 roku. Jest to medal dla zwycięzcy, wykonany ze srebra. Podczas pierwszych igrzysk olimpijskich przyznawano tylko po dwa medale - srebrny dla zwycięzcy i brązowy dla zdobywcy drugiego miejsca - powiedział Christian Grundtvig, kierownik działu monet i medali w Bruun Rasmussen, podaje Reuters.

Medal olimpijski z 1896 r. na aukcji. Finał licytacji 1 marca 2026 r.

Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, które odbyły się w Grecji w dniach 6-15 kwietnia 1896 roku, zgromadziły 241 sportowców z 14 krajów. Rywalizowali oni w 43 konkurencjach w 9 dyscyplinach sportowych. Nie wiadomo, do którego ze zwycięzców należał wystawiony teraz na aukcję medal.

- Medal zostanie sprzedany na naszej aukcji 1 marca. Jest to aukcja internetowa. W poprzednich aukcjach sprzedawaliśmy medale olimpijskie, ale nigdy z pierwszej olimpiady, a obecnie są one bardzo rzadkie na rynku - powiedział Grundtvig dla agencji Reutersa.

