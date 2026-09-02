Nagle pojawiła się na jeziorze, a potem zniknęła. Zagadkowa wyspa

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Na jednym z największych na świecie zbiorników retencyjnych satelity zrejestrowały niecodzienne zjawisko. Pojawiła się tam nowa wyspa, która co jakiś czas zmienia miejsce. Sporych rozmiarów skrawek lądu stanowi zagadkę.

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Pływająca wyspa pokryta drzewami na Jeziorze Williston pod rozproszonymi chmurami i błękitnym niebem.
Specjaliści wciąż nie są pewni, jak doszło do pojawienia się wyspy.michael150879123RF/PICSEL

Ogromne Jezioro Williston i jego tajemnice

Na Jeziorze Williston w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niecodziennej sytuacji. Na zdjęciach satelitarnych zaobserwowano nagłe pojawienie się - a potem także zniknięcie ogromnej wyspy pokrytej drzewami.

Powierzchnia nowej wyspy wynosiła około 9 800 metrów kwadratowych - to niemal tyle, co dwa boiska futbolowe NFL. Oficjalna całkowita powierzchnia takiego boiska wynosi 5351 metrów kwadratowych. Skąd wzięła się ta nowa wyspa?

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Nowa wyspa na jednym z największych zbiorników retencyjnych świata

Jezioro Williston to największy sztuczny zbiornik wodny w Kolumbii Brytyjskiej oraz jeden z największych zbiorników retencyjnych na świecie.

Nowa wyspa po raz pierwszy została na nim zauważona na zdjęciach satelitarnych 21 lipca 2026 r.

Jak doszło do pojawienia się tej formacji na ogromnym jeziorze? Według ustaleń jest to pływający fragment lądu oderwanego od linii brzegowej wraz z roślinnością.

Eksperci z państwowego zakładu energetycznego B.C. Hydro przypuszczają, że do takiej sytuacji doszło w wyniku rekordowego poziomu wody w zbiorniku Williston, na który wpłynęły obfite deszcze i topniejąca pokrywa śnieżna w górach. "Nie mieliśmy pełnego zbiornika od 14 lat", dodają.

Według pracowników zakładu wyspa mogła formować się z gromadzącego się drewna i materii organicznej, a korzenie drzew utrzymują ją w całości. Korony drzew działają natomiast jak żagle, przez co wyspa dryfuje po jeziorze, zmieniając swoje położenie.

Pływająca wyspa "pojawia się i znika"

Ok. 5 sierpnia wyspa przestała być widoczna na zdjęciach satelitarnych. Według późniejszych doniesień znów została zarejestrowana - miało to miejsce 12 sierpnia. Znajdowała się już jednak w innej części zbiornika. Według Gizmodo następnie wyspę zauważono w niedzielę 30 sierpnia - lokalna społeczność dzieliła się zdjęciami na Facebooku.

To wszystko pozwala przypuszczać, że podejrzenia ekspertów są słuszne i oderwany od brzegu skrawek lądu dryfuje po jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych na świecie.

B.C. Hydro zaznacza jednak, że nie jest w stanie jednoznacznie ustalić pochodzenia ani losów wyspy. Ostrzega przy tym, że Jezioro Williston zawiera wiele pływających i zanurzonych przeszkód, które mogą być niebezpieczne dla żeglarzy i innych użytkowników akwenu.

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