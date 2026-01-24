Najdłuższy eksperyment świata

W 1927 roku, niemal 100 lat temu, wystartował najdłuższy na świecie eksperyment laboratoryjny. Wszystko zaczęło się, gdy prawie wiek temu fizyk Thomas Parnell z University of Queensland w Australii napełnił zamknięty lejek najgęstszą znaną na świecie substancją - pakiem węglowym, który jest cieczą o bardzo dużej lepkości, stanowiącą pozostałość po destylacji smoły.

Trzy lata później, w 1930 roku, Parnell przeciął nóżkę lejka, rozpoczynając tym samym eksperyment kropli paku. Od tego momentu ciecz zaczęła powoli spływać. W temperaturze pokojowej smoła może wyglądać na substancję stałą, jednak jest to płyn 100 miliardów razy bardziej lepki niż woda.

Czy ktoś zobaczy spadającą dziesiątą kroplę?

Minęło osiem lat, zanim pierwsza kropla trafiła do zlewki. Kolejne krople kapały z częstotliwością mniej więcej raz na osiem lat, jednak w latach 80. zainstalowano klimatyzację w budynku, co znacząco spowolniło proces kapania. Dziś, 96 lat po przecięciu lejka, wyciekło zaledwie dziewięć kropli - ostatnia w 2014 roku. Naukowcy spodziewają się, że w latach dwudziestych XXI wieku nastąpi kolejny zrzut, i być może wtedy ktoś go zobaczy. Do tej pory bowiem nikt nie wiedział bezpośrednio spadającej kropli. Od pewnego czasu eksperyment jest transmitowany na żywo, jednak różne przeciwności utrudniały zobaczenie efektu.

Eksperyment kropli paku i opiekun eksperymentu prof. John Mainstone John Mainstone, Uniwersytet Queensland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Po Parnellu, w 1961 roku obowiązki opiekuna przejął inny fizyk, John Mainstone. Niestety, obaj zmarli, nie widząc na własne oczy ani jednej spadającej kropli. Mainstone był strażnikiem przez 52 lata. W 2000 roku ominął zrzut, ponieważ burza zakłóciła transmisję na żywo. Zmarł zaledwie kilka miesięcy przed wyciekiem kolejnej kropli w kwietniu 2014 roku. Profesor fizyki Andrew White jest trzecim i obecnym opiekunem eksperymentu ze spadkiem smoły, czuwającym nad długo oczekiwanym dziesiątym spadkiem.

