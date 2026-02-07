Spis treści: Zakaz żucia gumy w Singapurze Kontrola wagi w Japonii Zakaz całowania się na dworcu we Francji Samotka świnka morska to przestępstwo w Szwajcarii Surowy zakaz karmienia gołębi w Wenecji Zakaz plucia na ulicę w Londynie

W wielu krajach obowiązują przepisy, które brzmią absurdalnie, niewiarygodnie lub śmiesznie dla obcokrajowców, lecz jeśli nie będą ich przestrzegać, może czekać ich sroga kara.

Zakaz żucia gumy w Singapurze

Od 1992 roku w Singapurze obowiązuje surowy zakaz importu, sprzedaży i żucia gumy. Celem jest utrzymanie czystości oraz uniknięcie aktów wandalizmu w transporcie publicznym - w latach 90. gumy zapychały drzwi metra i niszczyły infrastrukturę. Za posiadanie i żucie gumy grożą wysokie kary finansowe, a w skrajnych przypadkach nawet prace społeczne. To dlatego Singapur uchodzi za jedno z najczystszych miast świata.

Kontrola wagi w Japonii

W Japonii od 2008 roku obowiązuje tzw. Metabo Law. Jest to prawo, które zobowiązuje firmy i samorządy do kontrolowania obwodu talii obywateli w wieku od 40 do 74 lat. Limitami są 85 cm dla mężczyzn i 90 cm dla kobiet. Jeśli wskaźniki zostaną przekroczone, przewiduje się obowiązkowe zajęcia odchudzające finansowane przez pracodawcę, a w przypadku braku zmian firma podlega grzywnie. Nie karze się tu więc obywatela, otyłość nie jest nielegalna, lecz ustawa odniosła duży sukces. Była to część szerszego programu zwalczającego otyłość - edukacja obywateli także pomogła.

Zakaz całowania się na dworcu we Francji

Aby uniknąć opóźnień i przeludnienia na dworcach kolejowych i peronach, w 1910 roku we Francji wprowadzono ustawę zakazującą całowania się w tych miejscach. Obowiązywała ona przez lata, jednak ciężko było ustalić, jakie kary groziły za jej złamanie. Obecnie prawo to już nie występuje, jednak długo figurowało w regulaminach kolejowych.

Samotka świnka morska to przestępstwo w Szwajcarii

Hodowanie tylko jednej świnki morskiej jest nielegalne w Szwajcarii od 2008 roku. To zwierzę stadne, a jej izolacja uznawana jest za znęcanie się. To samo dotyczy m.in. papug czy niektórych ryb. Prawo odzwierciedla bardzo rygorystyczne szwajcarskie podejście do dobrostanu zwierząt. W przypadku śmierci jednego ze zwierzęcia, kiedy drugie zostaje samo, ale właściciel nie chce adoptować kolejnego, może wynająć towarzysza dla swojej świnki nie na stałe, ale żeby nie cierpiała ona z powodu samotności.

Surowy zakaz karmienia gołębi w Wenecji

Od 2008 roku w Wenecji obowiązuje prawo zakazujące karmienia gołębi na terenie całego miasta, również na placu św. Marka, gdzie wcześniej było to dozwolone. Ptaki niszczą zabytki, a ich odchody uszkadzają kamień i marmur. Za złamanie prawa grożą mandaty nawet do 500 euro.

Zakaz plucia na ulicę w Londynie

Prawo, które powinno obowiązywać wszędzie na świecie - zakaz plucia na ulicę. W Londynie i wielu brytyjskich dzielnicach uznawane jest to za zachowanie antyspołeczne i podlega karze w wysokości minimum 50 funtów, jednak kwoty sięgają czasem nawet 500. Według władz plucie jest wykroczeniem przeciwko środowisku, więc uznano to za przestępstwo. Celem zakazu jest walka z brakiem porządku i higieny w miejscach publicznych.

Chociaż wiele z tych przykładów może się wydawać dziwnych, każdy z nich powstał z powodu realnych problemów, z jakimi mierzą się dane społeczeństwa.

