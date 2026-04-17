Niezwykła pamiątka z Titanica na sprzedaż. Pierwsza taka aukcja
W sobotę 18 kwietnia 2026 r. odbędzie się wyjątkowa aukcja - na sprzedaż wystawiono bowiem kamizelkę ratunkową osoby ocalałej z katastrofy Titanica. To jedyny taki przedmiot związany z tym wydarzeniem, który przekazano na licytację. Kamizelkę nosiła Laura Mabel Francatelli, towarzysząca sir Cosmo i lady Lucy Duff Gordon. Historia ich ratunku była szeroko komentowana.
W skrócie
- 18 kwietnia 2026 r. odbędzie się aukcja pamiątek związanych z White Star Line i Titanikiem, w tym unikatowej kamizelki.
- Kamizelkę ratunkową nosiła Laura Mabel Francatelli, która trafiła do szalupy nr 1. Przebieg tej akcji ratunkowej wzbudził ogrom kontrowersji.
- Szacunki wskazują, że kamizelka może zostać wylicytowana w przeliczeniu za ok. 1,2-1,7 mln zł.
Unikatowa kamizelka ratunkowa z Titanica na aukcji
White Star Line to legendarna brytyjska linia żeglugowa (1845-1934), znana z luksusowych liniowców transatlantyckich, w tym najsłynniejszego - Titanica.
W sobotę 18 kwietnia 2026 r. w siedzibie domu aukcyjnego Henry Aldridge and Son w Devizes w Anglii odbędzie się aukcja pamiątek związanych z tą linią, Titanikiem oraz transportem i ikonami XX wieku.
Wśród wystawionych na sprzedaż obiektów znalazła się m.in. kamizelka ratunkowa, którą nosiła osoba ocalała z katastrofy Titanica, która miała miejsce 114 lat temu. To pierwsza tego rodzaju aukcja.
Jedyny taki przedmiot związany z katastrofą Titanica na sprzedaż
Do katastrofy Titanica, podczas której użyto kamizelki ratunkowej wystawionej teraz na aukcji, doszło w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, podczas dziewiczego rejsu statku na trasie Southampton-Cherbourg-Queenstown-Nowy Jork.
Przeznaczoną na sprzedaż kamizelkę firmy Fosbery & Co nosiła Laura Mabel Francatelli, pasażerka pierwszej klasy na pokładzie historycznego liniowca. Na kamizelce widnieje podpis kobiety oraz siedmiu innych ocalałych osób z szalupy nr 1.
Ocaleli z katastrofy Titanica. Sprawie towarzyszyły kontrowersje
Francatelli podróżowała na Titanicu w kabinie E-36 - kobieta była sekretarką lady Lucy Duff Gordon, znanej brytyjskiej projektantki mody, która wraz z mężem, sir Cosmo Duff Gordonem, piątym baronetem Maryculter, medalistą olimpijskim w szermierstwie, zarezerwowała miejsce na pokładzie słynnego statku.
Gdy doszło do zderzenia statku z górą lodową, sir Cosmo i Lady Duff Gordon wraz z panną Francatelli początkowo udali się do łodzi ratunkowej nr 7, a stamtąd do nr 3, mając nadzieję, że będą mogli pozostać razem. Gdy żadna z łodzi nie dała im takiej możliwości, udali się do szalupy awaryjnej nr 1, mniejszej od konwencjonalnych łodzi ratunkowych, jednej z dwóch na Titanicu, które były gotowe do opuszczenia w dowolnym momencie trwania rejsu.
Następnie łódź ta została spuszczona na wodę z zaledwie 12 osobami na pokładzie, mimo że mogła pomieścić więcej - nawet do 40 osób. Wzbudziło to później kontrowersje, zwłaszcza że nie zdecydowano się na to, by spróbować powrócić ratować innych z lodowatej wody. Rozgłosu sprawie dodał fakt, że sir Cosmo został dodatkowo oskarżony o przekupienie członków załogi w szalupie, by ci nie ratowali innych pasażerów. Został później oczyszczony z tych zarzutów po oficjalnym dochodzeniu i ustaleniu, że było to w rzeczywistości zaoferowanie załodze po 5 funtów w ramach zadośćuczynienia za utratę wynagrodzenia, a zlecenia wypłat wystawiono 16 kwietnia, już na pokładzie Carpathii.
Aukcja pamiątek związanych z Titanikiem. Ile kosztuje kamizelka?
Do kamizelki wystawionej w domu aukcyjnym Henry Aldridge and Son dołączono także zdjęcie ocalałych z szalupy nr 1 oraz list Francatelli opisujący przebieg tragedii.
Kamizelka ratunkowa była wystawiana w największym na świecie Muzeum Titanica w Pigeon Forge, a ostatnio w muzeum Titanica Belfaście.
Szacunkowa cena oczekiwana za ten przedmiot to 250-350 tysięcy funtów brytyjskich (ok. 1,2-1,7 mln zł po obecnym kursie). Oprócz kamizelki, którą nosiła Frantacelli, na aukcji Henry Aldridge and Son wystawiono także m.in. kamizelki-rekwizyty z nagrodzonego Oscarem filmu Jamesa Camerona "Titanic" z 1997 roku. W tym przypadku oczekiwane ceny wahają się w okolicach 2-3 tys. funtów.