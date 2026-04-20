W skrócie W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie zjawiska glorii widzianej z samolotu.

Rzadkie zjawisko ma charakterystyczne kolorowe pierścienie i powstaje tylko w odpowiednich warunkach.

Obserwacja glorii była inspiracją do ważnych odkryć, do tego uchwycono ją także poza Ziemią.

Rzadkie zjawisko widziane z samolotu. Wszystko się nagrało

W mediach społecznościowych serwisu pogodowego AccuWeather pojawiło się nagranie rzadkiego zjawiska optycznego, jakim jest gloria.

Na udostępnionym filmie widać cień lecącego samolotu otoczony kolorowymi pierścieniami. Ujęcie zostało zarejestrowane przez jedną z pasażerek podczas lotu. Jak powstaje zjawisko glorii?

Gloria ma swoje naukowe wyjaśnienie. Jak powstaje to zjawisko?

Gloria to zjawisko optyczne, które od czasu do czasu można zaobserwować podczas lotu samolotem, a także w górach. Koncentryczne, barwne pierścienie glorii otaczają centralny biały obszar. Czasem występuje nawet gloria wielopierścieniowa.

Zjawisko glorii powstaje dzięki procesowi zwanemu dyfrakcją, gdy światło słoneczne odpowiednio pada na drobne kropelki wody zawarte w chmurach lub mgle. Okręgi są tu skupione nie wokół źródła światła, a wokół punktu przeciwnego do Słońca (punkt antysłoneczny).

Aby można było zauważyć glorię wokół cienia samolotu, musi on lecieć nad chmurami lub mgłą, gdy Słońce znajduje się odpowiednio nisko nad horyzontem, a powietrze jest na tyle klarowne, by dało się dostrzec cień maszyny.

Barwy Glorii są zwykle wyraziste i łatwo je dostrzec na tle chmur. Układ kolorów jest inny do tego obserwowanego w tęczy - w glorii na zewnątrz znajduje się zwykle niebieski lub fioletowy, a czerwony kolor jest położony bliżej środka.

Gloria może przypominać celownik, często towarzyszy też innemu zjawisku, znanemu jako widmo Brockenu - gdy cień obserwatora wydaje się bardzo duży, a otacza go barwna obwódka glorii.

Barwna gloria. Mniej znane fakty o rzadkim zjawisku

Obserwacja zjawiska glorii doprowadziła do ważnego odkrycia. Szkocki fizyk Charles Thomson Rees Wilson, zainspirowany widokiem glorii zauważonej podczas pracy w obserwatorium na szczycie Ben Nevis, starał się odtworzyć w laboratorium warunki potrzebne do powstawania takich zjawisk optycznych.

Próby doprowadziły do tego, że Wilson wynalazł komorę kondensacyjną (komorę Wilsona) - urządzenie wykorzystywane do wykrywania promieniowania jonizującego poprzez analizę śladów pozostawianych przez cząstki tego promieniowania. Za swoje odkrycie Charles Wilson otrzymał w 1927 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Co ciekawe, zjawisko glorii, tak chętnie fotografowane i filmowane przez obserwatorów na Ziemie, nie jest unikatowe dla naszego globu. W 2011 r. sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej Venus Express, która krążyła wokół Wenus, także zarejestrowała to zjawisko - udział w nim miały kropelki kwasu siarkowego. Pozaziemska gloria widoczna była w najwyższych warstwach chmur Wenus, ok. 70 km nad powierzchnią planety.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji