Niezwykłe zjawisko nagrane z pokładu samolotu. Skąd się bierze ten efekt?

Paula Drechsler

Do sieci trafiło nagranie wykonane z pokładu samolotu, które przedstawia barwne pierścienie otaczające cień lecącej maszyny. Film wzbudził zachwyt i zdumienie internautów. Specjaliści wyjaśniają, że widoczne na nagraniu zjawisko to gloria. Jej obserwacja przyczyniła się niegdyś do powstania innowacyjnego wynalazku.

Cień samolotu otoczony kolorowymi pierścieniami glorii na tle szarych chmur widziany z powietrza
Gloria to barwne zjawisko optyczne, które można zaobserwować z samolotu.

  • W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie zjawiska glorii widzianej z samolotu.
  • Rzadkie zjawisko ma charakterystyczne kolorowe pierścienie i powstaje tylko w odpowiednich warunkach.
  • Obserwacja glorii była inspiracją do ważnych odkryć, do tego uchwycono ją także poza Ziemią.
Rzadkie zjawisko widziane z samolotu. Wszystko się nagrało

W mediach społecznościowych serwisu pogodowego AccuWeather pojawiło się nagranie rzadkiego zjawiska optycznego, jakim jest gloria.

Na udostępnionym filmie widać cień lecącego samolotu otoczony kolorowymi pierścieniami. Ujęcie zostało zarejestrowane przez jedną z pasażerek podczas lotu. Jak powstaje zjawisko glorii?

Gloria ma swoje naukowe wyjaśnienie. Jak powstaje to zjawisko?

Gloria to zjawisko optyczne, które od czasu do czasu można zaobserwować podczas lotu samolotem, a także w górach. Koncentryczne, barwne pierścienie glorii otaczają centralny biały obszar. Czasem występuje nawet gloria wielopierścieniowa.

Zjawisko glorii powstaje dzięki procesowi zwanemu dyfrakcją, gdy światło słoneczne odpowiednio pada na drobne kropelki wody zawarte w chmurach lub mgle. Okręgi są tu skupione nie wokół źródła światła, a wokół punktu przeciwnego do Słońca (punkt antysłoneczny).

Aby można było zauważyć glorię wokół cienia samolotu, musi on lecieć nad chmurami lub mgłą, gdy Słońce znajduje się odpowiednio nisko nad horyzontem, a powietrze jest na tyle klarowne, by dało się dostrzec cień maszyny.

Barwy Glorii są zwykle wyraziste i łatwo je dostrzec na tle chmur. Układ kolorów jest inny do tego obserwowanego w tęczy - w glorii na zewnątrz znajduje się zwykle niebieski lub fioletowy, a czerwony kolor jest położony bliżej środka.

Barwna gloria. Mniej znane fakty o rzadkim zjawisku

Obserwacja zjawiska glorii doprowadziła do ważnego odkrycia. Szkocki fizyk Charles Thomson Rees Wilson, zainspirowany widokiem glorii zauważonej podczas pracy w obserwatorium na szczycie Ben Nevis, starał się odtworzyć w laboratorium warunki potrzebne do powstawania takich zjawisk optycznych.

Próby doprowadziły do tego, że Wilson wynalazł komorę kondensacyjną (komorę Wilsona) - urządzenie wykorzystywane do wykrywania promieniowania jonizującego poprzez analizę śladów pozostawianych przez cząstki tego promieniowania. Za swoje odkrycie Charles Wilson otrzymał w 1927 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Co ciekawe, zjawisko glorii, tak chętnie fotografowane i filmowane przez obserwatorów na Ziemie, nie jest unikatowe dla naszego globu. W 2011 r. sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej Venus Express, która krążyła wokół Wenus, także zarejestrowała to zjawisko - udział w nim miały kropelki kwasu siarkowego. Pozaziemska gloria widoczna była w najwyższych warstwach chmur Wenus, ok. 70 km nad powierzchnią planety.

