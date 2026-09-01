Nowa moneta NBP już w sprzedaży. Srebrne 10 zł upamiętnia Halinę Konopacką

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Narodowy Bank Polski upamiętnił wybitną lekkoatletkę Halinę Konopacką wyjątkową monetą kolekcjonerską. To nie tylko hołd dla pierwszej polskiej złotej medalistki olimpijskiej, ale także przypomnienie jej niezwykłej roli w ewakuacji polskiego złota we wrześniu 1939 roku.

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Srebrna moneta kolekcjonerska z wizerunkiem Haliny Konopackiej na tle polskich monet o różnych nominałach.
1 września 2026 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł "Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie"123RF/Picsel: johan10/ Narodowy Bank Polskimateriał zewnętrzny

Nowa moneta kolekcjonerska NBP. 10 zł z podobizną Haliny Konopackiej

1 września 2026 r. do obiegu trafiła nowa moneta kolekcjonerska "Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie". Srebrna moneta o nominale 10 zł nawiązuje do wybitnej polskiej lekkoatletki.

Halina Konopacka 31 lipca 1928 roku podczas igrzysk olimpijskich w Amsterdamie została pierwszą polską złotą medalistką olimpijską. Ustanowiła wówczas rekord świata w rzucie dyskiem, uzyskując wynik 39,62 metra i zdobywając pierwszy w historii Polski złoty medal olimpijski.

Ponadto gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Halina Konopacka towarzyszyła swojemu mężowi Ignacemu Matuszewskiemu przy ewakuacji złota Banku Polskiego. Była kierowcą jednego z autobusów w tym organizowanym i nadzorowanym przez męża procederze.

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Złoto Banku Polskiego ocalono, jednak w trakcie jego ewakuacji zaginął bezcenny medal olimpijski Konopackiej.

Halina Konopacka przeżyła wojnę. Po 1945 r. przeniosła się jednak na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kilkukrotnie odwiedziła Polskę. W rok po śmierci, w 1990 r. jej prochy sprowadzono i uroczyście pochowano w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.

Srebrne 10 zł upamiętniające Konopacką w sprzedaży od 1 września

Nowa moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra o próbie Ag 999 z selektywnym złoceniem. Średnica monety z wizerunkiem Haliny Konopackiej wynosi 32 mm, a masa 14,14 g.

Na rewersie znajduje się podobizna Konopackiej, a także motywy odwołujące się do jej sukcesów sportowych - widać fragment bieżni stadionu olimpijskiego i symbolizującą zwycięstwo gałązkę laurową.

Awers symbolicznie nawiązuje natomiast do wspomnianej ewakuacji złota Banku Polskiego we wrześniu 1939 r. Na monecie widać sztaby złota, a także jeden z autobusów komunikacji miejskiej z tamtego okresu. Dodatkowo dla spójności na awersie również zamieszczono fragment bieżni stadionu olimpijskiego.

Moneta z wizerunkiem Haliny Konopackiej, gałązką laurową oraz napisem „HALINA KONOPACKA – W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” na awersie, a na rewersie polski orzeł, autobus i szpaler drzew, wraz z napisem „RZECZPOSPOLITA POLSKA 2024 10 ZŁ”.
Halina Konopacka – w służbie OjczyźnieNarodowy Bank Polskimateriał zewnętrzny

Srebrna moneta "Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie" kosztuje 360 zł

Srebrne monety kolekcjonerskie "Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie" można nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego i w sklepie internetowym Kolekcjoner. Koszt srebrnej monety z wizerunkiem Konopackiej to 360 zł.

Nakład nowej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł jest ograniczony i wynosi 8000 sztuk.

Kolekcjonerskie monety i banknoty emitowane przez NBP są sprzedawane w opakowaniach handlowych razem z certyfikatem.

Monety kolekcjonerskie NBP. Kolejna emisja 2 października

Kolejna emisja kolekcjonerskich monet Narodowego Banku Polskiego jest zaplanowana na 2 października 2026 r.

- Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł i srebrną o nominale 10 zł "120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie" - podano w komunikacie.

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