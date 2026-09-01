Nowa moneta kolekcjonerska NBP. 10 zł z podobizną Haliny Konopackiej

1 września 2026 r. do obiegu trafiła nowa moneta kolekcjonerska "Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie". Srebrna moneta o nominale 10 zł nawiązuje do wybitnej polskiej lekkoatletki.

Halina Konopacka 31 lipca 1928 roku podczas igrzysk olimpijskich w Amsterdamie została pierwszą polską złotą medalistką olimpijską. Ustanowiła wówczas rekord świata w rzucie dyskiem, uzyskując wynik 39,62 metra i zdobywając pierwszy w historii Polski złoty medal olimpijski.

Ponadto gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Halina Konopacka towarzyszyła swojemu mężowi Ignacemu Matuszewskiemu przy ewakuacji złota Banku Polskiego. Była kierowcą jednego z autobusów w tym organizowanym i nadzorowanym przez męża procederze.

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Złoto Banku Polskiego ocalono, jednak w trakcie jego ewakuacji zaginął bezcenny medal olimpijski Konopackiej.

Halina Konopacka przeżyła wojnę. Po 1945 r. przeniosła się jednak na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kilkukrotnie odwiedziła Polskę. W rok po śmierci, w 1990 r. jej prochy sprowadzono i uroczyście pochowano w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.

Srebrne 10 zł upamiętniające Konopacką w sprzedaży od 1 września

Nowa moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra o próbie Ag 999 z selektywnym złoceniem. Średnica monety z wizerunkiem Haliny Konopackiej wynosi 32 mm, a masa 14,14 g.

Na rewersie znajduje się podobizna Konopackiej, a także motywy odwołujące się do jej sukcesów sportowych - widać fragment bieżni stadionu olimpijskiego i symbolizującą zwycięstwo gałązkę laurową.

Awers symbolicznie nawiązuje natomiast do wspomnianej ewakuacji złota Banku Polskiego we wrześniu 1939 r. Na monecie widać sztaby złota, a także jeden z autobusów komunikacji miejskiej z tamtego okresu. Dodatkowo dla spójności na awersie również zamieszczono fragment bieżni stadionu olimpijskiego.

Halina Konopacka – w służbie Ojczyźnie Narodowy Bank Polski materiał zewnętrzny

Srebrna moneta "Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie" kosztuje 360 zł

Srebrne monety kolekcjonerskie "Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie" można nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego i w sklepie internetowym Kolekcjoner. Koszt srebrnej monety z wizerunkiem Konopackiej to 360 zł.

Nakład nowej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł jest ograniczony i wynosi 8000 sztuk.

Kolekcjonerskie monety i banknoty emitowane przez NBP są sprzedawane w opakowaniach handlowych razem z certyfikatem.

Monety kolekcjonerskie NBP. Kolejna emisja 2 października

Kolejna emisja kolekcjonerskich monet Narodowego Banku Polskiego jest zaplanowana na 2 października 2026 r.

- Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł i srebrną o nominale 10 zł "120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie" - podano w komunikacie.



