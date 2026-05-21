Choć wszystko pachnie tam nowością, a inwestycja pochłonęła niemal 60 milionów złotych, kuracjuszy wciąż brak. Jedno z najnowszych uzdrowisk w Polsce, zamiast tętnić życiem, stoi niemal puste. Problemem okazało się nie samo miejsce czy standard obiektu, lecz ogromne problemy z zasięgiem.

Nowoczesne uzdrowisko za 60 mln zł nie działa z powodu problemów z łącznością

Nowoczesny kompleks uzdrowiskowy powstał w Nowej Wsi Iławeckiej w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestycja miała stać się impulsem do rozwoju całego regionu i przyciągać osoby szukające leczenia oraz wypoczynku. Na budowę przeznaczono 57 mln zł, z czego znaczną część pokryły środki z dotacji. Powstały nowoczesne budynki, infrastruktura lecznicza i zaplecze przygotowane z myślą o przyszłych kuracjuszach.

Mimo zakończenia prac obiekt nadal nie rozpoczął normalnej działalności. Pierwsi kuracjusze mieli zostać przyjęci już 1 kwietnia. Powód opóźnienia okazał się dość nietypowy. Problemem jest słaby zasięg telefoniczny w okolicy. To właśnie przez brak stabilnego połączenia windy zamontowane w budynku nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i nie mogą uzyskać zgody Urzędu Dozoru Technicznego. Nowoczesne systemy wind wymagają stałej łączności umożliwiającej między innymi automatyczne zgłoszenie awarii czy wezwanie pomocy w razie zatrzymania kabiny.

Bez działających wind uruchomienie uzdrowiska jest niemożliwe. Obiekt został zaprojektowany głównie z myślą o osobach starszych i pacjentach wymagających rehabilitacji, dlatego sprawny transport między piętrami to absolutna podstawa funkcjonowania placówki.

Samorząd cały czas próbuje rozwiązać problem na różne sposoby. Rozważano już poprawę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz współpracę z operatorami sieci, jednak cały proces okazał się bardziej skomplikowany, niż początkowo zakładano. Władze gminy sugerują, że problemy z łącznością mogą być spowodowane zakłóceniami radioelektronicznymi z terenu Obwodu Królewieckiego. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów na to, że są to celowe działania rosyjskie.

Lokalni mieszkańcy muszą wyjeżdżać poza region, aby zadzwonić

Problem z zasięgiem dotyczy także mieszkańcy Nowej Wsi Iławeckiej i okolicznych miejscowości. Jest na tyle poważny, że aby wykonać połączenie, trzeba wyjechać nawet kilka kilometrów poza wieś.

Samorząd ma nadzieję na przełom, który może nastąpić w najbliższych dniach. Jeśli uzyskają zgodę UDT na uruchomienie obiektu, region może zyskać nową lokalną atrakcję i uzupełnić ofertę rehabilitacyjną.





