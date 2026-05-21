Nowoczesne uzdrowisko stoi puste. Brak zasięgu blokuje przyjazd kuracjuszy
Choć w Nowej Wsi Iławeckiej powstało nowoczesne uzdrowisko za blisko 60 milionów złotych, placówka do dziś nie przyjęła pierwszych kuracjuszy. Przyczyną jest słaba łączność telefoniczna, niezbędna do działania wind oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa. Problem z zasięgiem dotyczy nie tylko uzdrowiska, ale i lokalnych mieszkańców, co powoduje spore utrudnienia. Samorząd liczy na zmianę sytuacji i możliwość uruchomienia placówki w najbliższym czasie.
Choć wszystko pachnie tam nowością, a inwestycja pochłonęła niemal 60 milionów złotych, kuracjuszy wciąż brak. Jedno z najnowszych uzdrowisk w Polsce, zamiast tętnić życiem, stoi niemal puste. Problemem okazało się nie samo miejsce czy standard obiektu, lecz ogromne problemy z zasięgiem.
Nowoczesne uzdrowisko za 60 mln zł nie działa z powodu problemów z łącznością
Nowoczesny kompleks uzdrowiskowy powstał w Nowej Wsi Iławeckiej w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestycja miała stać się impulsem do rozwoju całego regionu i przyciągać osoby szukające leczenia oraz wypoczynku. Na budowę przeznaczono 57 mln zł, z czego znaczną część pokryły środki z dotacji. Powstały nowoczesne budynki, infrastruktura lecznicza i zaplecze przygotowane z myślą o przyszłych kuracjuszach.
Mimo zakończenia prac obiekt nadal nie rozpoczął normalnej działalności. Pierwsi kuracjusze mieli zostać przyjęci już 1 kwietnia. Powód opóźnienia okazał się dość nietypowy. Problemem jest słaby zasięg telefoniczny w okolicy. To właśnie przez brak stabilnego połączenia windy zamontowane w budynku nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i nie mogą uzyskać zgody Urzędu Dozoru Technicznego. Nowoczesne systemy wind wymagają stałej łączności umożliwiającej między innymi automatyczne zgłoszenie awarii czy wezwanie pomocy w razie zatrzymania kabiny.
Bez działających wind uruchomienie uzdrowiska jest niemożliwe. Obiekt został zaprojektowany głównie z myślą o osobach starszych i pacjentach wymagających rehabilitacji, dlatego sprawny transport między piętrami to absolutna podstawa funkcjonowania placówki.
Samorząd cały czas próbuje rozwiązać problem na różne sposoby. Rozważano już poprawę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz współpracę z operatorami sieci, jednak cały proces okazał się bardziej skomplikowany, niż początkowo zakładano. Władze gminy sugerują, że problemy z łącznością mogą być spowodowane zakłóceniami radioelektronicznymi z terenu Obwodu Królewieckiego. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów na to, że są to celowe działania rosyjskie.
Lokalni mieszkańcy muszą wyjeżdżać poza region, aby zadzwonić
Problem z zasięgiem dotyczy także mieszkańcy Nowej Wsi Iławeckiej i okolicznych miejscowości. Jest na tyle poważny, że aby wykonać połączenie, trzeba wyjechać nawet kilka kilometrów poza wieś.
Samorząd ma nadzieję na przełom, który może nastąpić w najbliższych dniach. Jeśli uzyskają zgodę UDT na uruchomienie obiektu, region może zyskać nową lokalną atrakcję i uzupełnić ofertę rehabilitacyjną.