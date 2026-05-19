W skrócie Padł nowy rekord Guinnessa - został ustanowiony w najszybszym skoszeniu powierzchni wielkości boiska do futbolu amerykańskiego.

W wydarzeniu uczestniczyła firma Rehlko oraz "Królowa trawników" Hali Rieman.

Czas potrzebny na skoszenie wyznaczonego terenu wyniósł 14 minut i 51 sekund.

Nowy rekord w koszeniu wyznaczonego obszaru

Bicie rekordów Guinnessa dla jednych jest spełnieniem marzeń, a dla innych fascynującym widowiskiem, które z ciekawością śledzą.

Tym razem nowy wpis do słynnej księgi udało się zdobyć dzięki wyczynom na... trawniku. Chodzi bowiem o rekord w najszybszym skoszeniu powierzchni wielkości boiska do futbolu amerykańskiego.

Powierzchnia wielkości boiska do futbolu amerykańskiego

Waterfront Park w Louisville w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych to 85-akrowy park położony nad rzeką Ohio, który przeszedł transformację z dawnych terenów przemysłowych w zieloną oazę.

Park jest popularny wśród lokalnej społeczności, stanowi obszar rekreacji oraz miejsce, na którym często organizowane są różne wydarzenia - m.in. koncerty i festiwale. Niedawno centralna część parku znana jako TurfMutt Great Lawn stała się miejscem bicia rekordu Guinnessa.

Na karty księgi rekordów Guinnessa starano się trafić w kategorii najszybszego skoszenia powierzchni wielkości boiska do futbolu amerykańskiego. Cel udało się zrealizować.

Ogromny obszar skoszony w 14 minut i 51 sekund

W wydarzeniu bicia rekordu Guinnessa brała udział specjalizująca się w technologiach zasilania firma Rehlko oraz Hali Rieman, znana w mediach społecznościowych jako "Królowa trawników" - kobieta prezentuje bowiem na swoich profilach treści dotyczące pielęgnacji terenów zielonych, porady oraz testy sprzętów.

Jak podano w komunikacie o rekordzie, udało się go ustanowić przy użyciu kosiarki samojezdnej napędzanej silnikiem benzynowym Command Pro o pojemności 999 cm³ (41 KM), którą obsługiwała Rieman. Aby wszystko przebiegało zgodnie z regułami, trawa musiała być utrzymywana na wysokości co najmniej 15 centymetrów.

Całe zadanie skoszenia powierzchni wielkości boiska do futbolu amerykańskiego zajęło zaledwie 14 minut i 51 sekund.

Centralny punkt Waterfront Park miejscem bicia rekordu Guinnessa

Zdaniem TurfMutt Foundation, amerykańskiej organizacji typu non-profit prowadzącej działania edukacyjne z zakresu ekologii, "to rekordowe wydarzenie stanowiło żywy dowód na znaczenie parków".

- To nie tylko rekord świata - to hołd dla korzyści dla zdrowia, dobrego samopoczucia i środowiska, jakie zadbane tereny zielone przynoszą naszym społecznościom każdego dnia - mówi Kris Kiser, prezes i dyrektor generalny TurfMutt Foundation, Outdoor Power Equipment Institute and Equip Exposition.

© 2026 Associated Press