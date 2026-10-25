Okiem geografa. Oko Afryki skrywa niezwykłą historię Ziemi

Spis treści: Struktura Richat, czyli niezwykłe Oko Afryki Jak powstało Oko Afryki? Geologia wyjaśnia zagadkę Jeden z najważniejszych obiektów geologicznych na świecie

Na środku Sahary znajduje się olbrzymia formacja, która z góry przypomina oko lub celownik. Struktura Richat ma około 40 km średnicy, jej regularne pierścienie przez lata budziły pytania o pochodzenie tego miejsca. Co prawda dziś geolodzy potrafią wyjaśnić, jak powstała, ale swego czasu pojawiła się nawet teoria, która łączy ją z legendarną Atlantydą.

Struktura Richat, czyli niezwykłe Oko Afryki

Na pierwszy rzut oka trudno wręcz uwierzyć, że to dzieło naturalnych procesów geologicznych. Struktura Richat, nazywana również Okiem Afryki, znajduje się w północno-zachodniej Mauretanii, na płaskowyżu Adrar na Saharze. Charakterystyczny wygląd najlepiej widać na zdjęciach satelitarnych. Z tej perspektywy można dostrzec kilka niemal koncentrycznych pierścieni, które przypominają ogromny celownik wyryty w powierzchni pustyni.

Fragment Struktury Richat z powierzchni. Nie wygląda już tak efektownie, choć krajobraz, niczym z Marsa porywa Clemens Schmillen/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Cała formacja, jak wspomniałem, ma około 40 km średnicy. Nic więc dziwnego, że nie da się jej w pełni objąć wzrokiem z poziomu gruntu. Dopiero spojrzenie z dużej wysokości pozwala zauważyć niezwykły kształt. Ale nie jest to idealne koło, struktura jest nieco spłaszczona. Jej wygląd wynika z budowy geologicznej tego obszaru oraz procesów, które przez miliony lat zmieniały powierzchnię skał.

Zanim wyjaśnię wam, z czym mamy do czynienia zaznaczę tylko, nie jest to ogromny krater, który powstał po uderzeniu asteroidy, co mogłoby przyjść zapewne jako pierwsze ma myśl. Przez pewien czas taka interpretacja była brana pod uwagę, ale późniejsze badania geologiczne nie wykazały śladów takiego zdarzenia, które byłyby przekonujące. Żeby zrozumieć pochodzenie Oka Afryki, trzeba zajrzeć znacznie głębiej.

Model 3D na podstawie zdjęcia satelitarnego w sześciokrotnym przewyższeniu (tj. wysokość jest sześciokrotnie większa niż w rzeczywistości) NASA/JPL/NIMA domena publiczna

Jak powstało Oko Afryki? Geologia wyjaśnia zagadkę

Struktura Richat jest pozostałością ogromnego wypiętrzenia skał, które z czasem zostało mocno zniszczone przez... erozję. Warstwy skalne zostały uniesione ku górze, tworząc coś w rodzaju rozległej kopuły.

Magma nie musiała wydostać się na powierzchnię w postaci wielkiego wulkanu. W tym przypadku jej obecność pod ziemią doprowadziła do zaburzenia układu istniejących warstw skalnych. W obrębie formacji występują różne skały pochodzenia magmowego, a także starsze skały osadowe, które powstawały między innymi z nagromadzonych osadów. Ich wiek jest bardzo zróżnicowany.

Później do pracy przystąpiła erozja. To proces stopniowego niszczenia i usuwania skał przez czynniki takie jak woda, wiatr czy zmiany temperatury. Poszczególne rodzaje skał nie są jednak jednakowo odporne na takie oddziaływanie. Twardsze fragmenty mogą zachować się dłużej, podczas gdy bardziej podatne na niszczenie warstwy znikają szybciej.

Właśnie dlatego na powierzchni pojawiły się charakterystyczne pierścienie. Nie są one śladami po gigantycznym obiekcie, który spadł z kosmosu, ani pozostałościami po sztucznie zbudowanej konstrukcji. To odsłonięte warstwy skalne, które różnią się wiekiem i odpornością na erozję. W centralnej części formacji można znaleźć starsze skały niż na jej obrzeżach.

Czy wiesz, że... Przykład podobnego działania erozji mamy też w Polsce. To choćby okolice Chęcin w Górach Świętokrzyskich. Góra Zamkowa i Góra Zelejowa to pozostałości dwóch skrzydeł antykliny chęcińskiej, czyli fałdu skalnego, którego warstwy zostały wygięte ku górze.



Dawniej tworzyły część większej góy, ale przez miliony lat erozja stopniowo usuwała kolejne warstwy skał. Twardsze wapienie i dolomity dewońskie zachowały się po bokach, natomiast w środkowej części odsłoniły się starsze, mniej odporne skały, między innymi łupki i piaskowce kambryjskie. Z czasem powstała tam Dolina Chęcińska, rozdzielająca dzisiejsze wzniesienia.



Geolodzy nazywają taki proces inwersją rzeźby terenu – dawne wypiętrzenie może z czasem zamienić się w obniżenie, jeśli budujące je skały są mniej odporne na niszczenie niż skały otaczające.



To dobry przykład, jak erozja potrafi całkowicie zmienić wygląd krajobrazu.

Badania wskazują również na znaczenie gorących płynów krążących w skałach. Takie zjawiska, nazywane procesami hydrotermalnymi, mogą zmieniać skład i właściwości minerałów. W przypadku Richat przyczyniły się do przeobrażenia skał i powstania charakterystycznych struktur w jej wnętrzu. Całość jest więc efektem kilku procesów geologicznych, nie jednego gwałtownego wydarzenia.

Jeden z najważniejszych obiektów geologicznych na świecie

Niezwykły kształt Oka Afryki sprawił, że miejsce to stało się przedmiotem dziwnych teorii. Jedna z popularnych łączy je z Atlantydą, legendarną krainą opisaną przez Platona. Zwolennicy tego pomysłu zwracają uwagę na kolisty układ formacji, który ma przypominać opisywane przez starożytnego filozofa miasto złożone z koncentrycznych pierścieni.

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Problem w tym, że podobieństwo kształtu nie jest dowodem na istnienie jakiegokolwiek związku między tymi miejscami. Struktura Richat jest naturalną formacją geologiczną, powstała miliony lat temu, a poza tym, jej położenie daleko w głębi pustyni nie pasuje do części informacji zawartych w opisie Atlantydy. Nie znaleziono również przekonujących dowodów archeologicznych na istnienie w tym miejscu miasta odpowiadającego opowieści Platona.

Ale... Sahara kryje jednak ślady rzeczywistej obecności ludzi. W okolicach struktury Richat odkryto liczne kamienne narzędzia, w tym przedmioty związane z kulturą aszelską, charakterystyczną dla wczesnej epoki kamienia. Znajdowane są tam także narzędzia z innych okresów prehistorii, a także kamienne konstrukcje grobowe i stanowiska ze sztuką naskalną.

W październiku 2022 roku Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych zaliczyła strukturę Richat do grona 100 najważniejszych obiektów dziedzictwa geologicznego na świecie. To wyróżnienie podkreśla jej wartość dla poznawania procesów, które kształtują powierzchnię naszej planety.



