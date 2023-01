Opublikowano nazistowską mapę, która może ujawniać miejsce zakopanego skarbu

Skarb ma być zakopany niedaleko małej holenderskiej wioski Ommeren i ma składać się z czterech dużych pudeł wypełnionych złotem, srebrem, diamentami, rubinami oraz biżuterią. Drogocenne rzeczy miały zostać skradzione przez nazistowskich żołnierzy w mieście Arnhem w 1944 roku podczas eksplozji w banku. Alianckie wojska w kwietniu 1945 roku były bliskie wyzwolenia Arnhem, zatem żołnierze mieli rzekomo zakopać swoje łupy.

Annet Waalkens z Archiwów Narodowych powiedziała dla Omroep Gelderland, że skarb: - jest wart kilka milionów [...] Podczas obrony Arnhem doszło do eksplozji w oddziale Rotterdamsche Bank na Velperweg. Niemieccy żołnierze będący na miejscu włożyli łupy do płaszczy -. Z kolei historyk Joost Rosendaal dodał: - Oczywiście, pobudza to wyobraźnię. To się prawie nie zdarza, Fakt, że istnieje tak specyficzna mapa, jest wyjątkowy. Nadal jest wiele niepewności i wciąż jest wiele pytań.

Jak podaje Omroep Gelderland państwo holenderskie próbowało już kilkakrotnie odkopać drogocenny skarb. W ramach śledztwa sprowadzono nawet nazistowskiego oficera, by ten wskazał, gdzie zakopane są skrzynie. Niestety według oficjalnych informacji nigdy nie odnaleziono kosztowności.

Jak mówi Rosendaal: - Ommeren było obszarem, na którym w tym czasie wciąż trwały walki. Możliwe, że skarb został zakopany i zabrany dwa dni później. Nie pomyślałbym, że byłoby to szalone, gdyby skarb zniknął.